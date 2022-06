1. Justice Abhijit Ganguly : বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চে যাবে না উচ্চপ্রাথমিকের মামলা

উচ্চপ্রাথমিক সংক্রান্ত নতুন সমস্ত মামলা এবার থেকে শুনবেন বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা (Justice Ganguly will not hear new upper primary cases anymore) ৷ তবে হাইকোর্ট সূত্রে খবর, উচ্চপ্রাথমিকের যে সমস্ত পুরনো মামলা বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এতদিন শুনছিলেন সেগুলো তাঁর এজলাসেই থাকবে ৷

2. Hyderabad Gang Rape : হায়দরাবাদ গণধর্ষণে জড়িত নয় মন্ত্রীর ছেলে, দাবি পুলিশের ; গ্রেফতার 1

28 মে কয়েকজন যুবকের কথায় গাড়িতে উঠেছিল বছর 17-র কিশোরী ৷ সেই সুযোগে তাকে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে 5 জন মিলে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে তেলাঙ্গানা পুলিশ (Hyderabad Gang Rape Update) ৷

3. Market Price : জামাই ষষ্ঠীতে দামের লড়াইয়ে মাছ, সবজির সঙ্গে ফলের টক্কর

জামাইদের খাওয়াতে এ বার টান পড়বে পকেটে (Jamai Shasthi Special Market Price) ৷ আকাশছোঁয়া দাম সবজি, মাছ ও মাংসের ৷ জেনে নিন খুঁটিনাটি বাজারদর ৷

4. Kamarkundu Accident : মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরই কামারকুণ্ডু রেল ব্রিজে দুর্ঘটনা, মৃত 1

গতকালই সিঙ্গুর থেকে কামারকুণ্ডু রেল ব্রিজের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তার কয়েক ঘণ্টা পরেই দু'টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ওই ব্রিজে ৷ মারা যান এক বাইক আরোহী, জখম আরেকজন (Kamarkundu Rail Bridge Accident) ৷

5. West Bengal Weather Update : উত্তরবঙ্গে ঢুকে পড়ল বর্ষা, অপেক্ষায় দক্ষিণবঙ্গবাসী

আলিপুর আবহাওবিদের মতে উত্তরবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করেছে ৷ দক্ষিণবঙ্গে আর্দ্রতার কারণে বাড়বে গরমের অস্বস্তি (West Bengal Weather Update) ৷

6. French Open 2022 : গোড়ালি মচকে লড়াই থামল জেরেভের, রোলাঁ গারোয় চতুর্দশ খেতাব থেকে এককদম দূরে রাফা

দুর্ভাগ্যক্রমে শুক্রবার শেষ চারের লড়াইয়ে দ্বিতীয় সেট চলাকালীন কোর্টে গোড়ালি মচকে যায় আলেকজান্ডার জেরেভের ৷ চোটের অভিঘাতে কোর্ট ছাড়তে বাধ্য হন জার্মান তারকা ৷ ফলস্বরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে ওয়াকওভার পেয়ে আরও একবার প্রিয় লাল সুরকির গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে রাফা (Nadal reaches French Open final after Zverev forced to retire with ankle injury) ৷

7. Roy Krishna : বাগানে বাজবে না কৃষ্ণের 'বাঁশি', বিচ্ছেদের খবরে সিলমোহর সবুজ মেরুনের

ফিজি স্ট্রাইকার রয় কৃষ্ণার সঙ্গে বিচ্ছেদে সরকারি সিলমোহর দিল এটিকে মোহনবাগান (ATK Mohun Bagan part ways with Roy Krishna)

8. Rupankar Seeks Apology : গুছিয়ে বলতে না পারাতেই বিতর্ক, ব্যাখ্যা রূপঙ্করের

শুক্রবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি বিবৃতি পাঠ করেন সঙ্গীত শিল্পী রূপঙ্কর ৷ সেখানে তাঁর ফেসবুক লাইভে বলা কথাগুলির ব্য়াখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন ৷ তাঁর দাবি, সেদিনের সেই লাইভে গুছিয়ে বলতে না পারাতেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে (Rupankar Reacts about His Remarks on KK) ৷

9. Liquid Mirror Telescope : মহাকাশ গবেষণায় বড় সাফল্য, নৈনিতালে বসল বিশ্বের প্রথম লিক্যুইড মিরর টেলিস্কোপ

দেবস্থলে বিশ্বের এই প্রথম ইন্টারন্যাশনাল লিক্যুইড মিরর টেলিস্কোপ (আইএলএমটি) (International Liquid Mirror Telescope installed in Nainital) স্থাপন করতে 50 কোটি টাকা খরচ হয়েছে ৷ প্রথমেই এই টেলিস্কোপে ধরা পড়েছে হাজার আলোকবর্ষ দূরের আকাশগঙ্গা ও নক্ষত্রের ছবি ৷

10. Madhyamik Result 2022 : ফের শীর্ষে বাঁকুড়া, মেধা তালিকায় 11 জন ; প্রথম স্থানাধিকারীকে নিয়ে বেরল মিছিল

মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় ফের শীর্ষে বাঁকুড়া (Madhyamik Result 2022) ৷ শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আয়োজিত মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হল ।