1. West Bengal Weather Update : উত্তরবঙ্গে দুয়ারে বর্ষা, দক্ষিণে অপেক্ষা

মৌসুমী বায়ু উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম, নাগাল্যান্ডে ঢুকেছে ৷ তাই রাজ্যের উত্তরে বর্ষা ঢুকতে আর দু'দিন ৷ তবে দক্ষিণে আরও কিছুটা সময় লাগবে ৷ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি হবে, জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

2. Mohan Bhagwat : মসজিদ ধরে-ধরে শিবলিঙ্গ খোঁজা অর্থহীন, হিন্দুত্ববাদীদের উলটো সুর সঙ্ঘপ্রধানের গলায়

জ্ঞানবাপীর সূত্র ধরে কুতুব মিনার কিংবা তাজমহলের প্রকৃত সত্য উদঘাটনে যখন সরব হিন্দুত্ববাদীদের একাংশ, তখন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের গলায় উলটো সুর ৷ দেশের সকল মসজিদে শিবলিঙ্গ খুঁজতে যাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সঙ্ঘপ্রধান (Mohan Bhagwat questions over looking for shivling in every mosque) ৷

3. French Open 2022 : রোলাঁ গারোর ফাইনালে অষ্টাদশী গাফ, মাশা-র নজির স্পর্শের দোরগোড়ায় মার্কিনী কিশোরী

2004 উইম্বলডনে মারিয়া শারাপোভার পর কনিষ্ঠা প্লেয়ার হিসেবে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করলেন গাফ ৷ লাল সুরকির কোর্টে রানি হতে যদিও ফাইনালে কঠিন বাধা অষ্টাদশীর সামনে ৷ খেতাবি লড়াইয়ে ইগা স্বিয়াতেক হার্ডল টপকাতে হবে মার্কিনীকে (Coco Gauff will play against Iga Swiatek in final) ৷

4. Driver Saves Elephant : ফের রেললাইনে বুনো হাতি ! ট্রেন থামিয়ে বাঁচালেন চালক

চালকের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচল বুনো হাতি (Elephant Saved by Train Driver's Prompt Action)।

5. Amit Mitra slams Sukanta : জিএসটি নিয়ে রাজ্যকে খোঁচা সুকান্তর, ‘বোটানির অধ্যাপক’, পালটা দিলেন অমিত মিত্র

জিএসটি নিয়ে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের । ‘‘সুকান্তবাবু বোটানির অধ্যাপক । তাই জিএসটির বিষয়ে হয়তো জ্ঞান নেই ।’’ পালটা কটাক্ষ এসেছে রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের তরফ থেকেও (Amit Mitra slams Sukanta Majumdar) ৷

6. Kshama Bindu set to marry herself : নিজেকেই ভালবেসে বিয়ে, ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে গুজরাতের ক্ষমা

নিজেকেই সবচেয়ে ভালবাসেন ৷ ফলে বাকি জীবনটা নিজের সঙ্গেই কাটিয়ে দিতে চান গুজরাতের ক্ষমা বিন্দু ৷ দেশে কার্যত বিপ্লব ঘটিয়ে নিজেই নিজেকে বিয়ে করছেন গুজরাতের এই তরুণী (First Sologamy in India) ৷

7. Kunal Sarkar on KK Death : বাঙালির অনেক লজ্জাই হয়েছে, এটা ঘোচাতে সময় লাগবে; কেকে'র মৃত্যু নিয়ে মত চিকিৎসক কুণালের

গত মঙ্গলবার কলকাতার নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠান করার পর অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় সঙ্গীত শিল্পী কেকে-র (KK Death) ৷ এই নিয়ে চিকিৎসক কুণাল সরকারের মন্তব্য, বাঙালির অনেক লজ্জাই হয়েছে, এটাও ঘোচাতে সময় লাগবে (Doctor Kunal Sarkar Reaction on KK Death Controversy) ৷

8. Deganga Teen Death : আম কুড়োতে গিয়েছিল, মুখে গ্যাঁজলা উঠে রহস্যজনক মৃত্যু ছাত্রীর

উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গার বেড়াচাঁপা পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয় (Class Five Student Death) ৷ মৃত ছাত্রীর নাম সুমিতা দাস ৷ বয়স 12 বছর ৷

9. Kanchan Kanya Express : লাইনের উপর গ্যাস সিলিন্ডার, চালকের তৎপরতায় রক্ষা কাঞ্চনকন্যা একপ্রেসের

ব্রেক কষে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসকে বড় দুর্ঘটনার থেকে বাঁচালেন চালক (Kanchan Kanya Express) ।

10. Nabanna transfer Purulia DM : মুখ্যমন্ত্রীর সফরের পরই বদলি পুরুলিয়ার জেলাশাসক

বদলি হয়ে গেলেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক রাহুল মজুমদার ৷ নবান্নের নির্দেশ, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের সিইও পদে স্থানান্তরিত করা হল তাঁকে (Purulia DM Rahul Majumder) ।