1. SKOCH Award : ফের স্কচ অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত বাংলা, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

এর আগে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাল কাজের জন্য স্কচ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বাংলা ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এবার শিল্প ক্ষেত্রে এই সম্মান পাচ্ছে রাজ্য (for Ease of Doing Business Bengal is getting SKOCH Award) ৷

2. West Bengal Weather Update : বঙ্গে আসছে মৌসুমী বায়ু, উত্তরে বৃষ্টি বাড়লেও দক্ষিণে কমবে

পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা আসতে আর 2-3 দিন বাকি, জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷ এর মধ্যে কলকাতা-সহ আশপাশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 34 থেকে 35 ডিগ্রিতে নেমেছে (West Bengal Weather Update) ৷

3. Anubrata Mandal: কলকাতায় অনুব্রত, ডোমকলে দেহরক্ষীর বাড়িতে 15 ঘণ্টা তল্লাশি সিবিআইয়ের

অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mandal) দেহরক্ষী সেহেগাল হোসেনের ডোমকলের বাড়িতে হানা দিল সিবিআই ৷ দীর্ঘ 15 ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি (CBI raid in the house of Anubrata Mandals bodyguard)৷



4. Two Killed in Basanti : পাথর ছুড়ে খুন দুই বাইক আরোহীকে, ধৃত অভিযুক্ত 'স্টোনম্যান'

ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের ন‍্যাজাট থানার কলকাতা-বাসন্তী হাইওয়েতে (allegation against mentally unsound man of killing two by stone pelting) ৷ পাথর ছোড়ার এই ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ও দু'জন আহত হয়েছেন ৷ পুলিশ জানতে পেরেছে অভিযুক্ত ব্য মানসিক ভারসাম্যহীন ৷



5. TMC Leader Shot : তেহট্টে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা, আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে

গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতার (TMC Leader Shot) নাম আজিজুল শেখ ৷ বর্তমানে তিনি শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷



6. KK Demise : ইয়াদ আয়েঙ্গে ইয়ে পল... ভক্তদের কাঁদিয়ে তিলোত্তমা ছাড়ল কেকে'র নিথর দেহ

শেষ কবে কোনও শিল্পীকে এমন মর্মান্তিক বিদায় জানিয়েছে দেশের সংস্কৃতির পীঠস্থান, মনে করতে পারছেন না কেউই ৷ সুভাষ মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছিলেন, "বাংলা ভাষার এই এক মাধুর্য ৷ আসছি বলে স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া যায় ৷" কারণ কলকাতার অনুরাগীদের সামনে গাইতে মুখিয়ে ছিলেন কেকে ৷

7. Sourav Ganguly : বাজারে আনছেন শিক্ষামূলক অ্যাপ, বোর্ড প্রধানের পদ ছাড়ার জল্পনা উড়িয়ে জানালেন সৌরভ

বুধের বিকেলে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের এমনই ইঙ্গিতপূর্ণ ঘোষণায় ক্ষণিকের ঝড় বয়ে যায় ভারতীয় ক্রিকেটমহলে ৷ তবে সময় গড়াতেই সামনে এল পুরো বিষয়টি ৷ সৌরভ জানালেন, নিজস্ব ভেঞ্চারে শিক্ষামূলক অ্যাপ বাজারে আনছেন তিনি (Sourav Ganguly is ready to launch new educational app soon) ৷



8. Depp-Heard : মানহানি মামলায় জয়ী 'ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো', বিপুল ক্ষতিপূরণ দেবেন প্রাক্তন স্ত্রী

ছ'সপ্তাহ লড়াইয়ের পর শেষমেশ জিতলেন পাইরেটস অফ্য দি ক্যারিবিয়ানের অভিনেতাই ৷ মানহানির মামলায় প্রাক্তন স্ত্রী অ্যামবার হার্ড তাঁকে দেবেন 10 কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি অর্থ ৷ ঘটনার সূত্র হলি অভিনেত্রীর লেখা একটি উত্তর-সম্পাদকীয় থেকে ৷ এই রায়ে অবশ্য ডেপ সম্মান ফিরে পেয়েছেন বলে দাবি করলেন (Jhonny Depp-Amber Heard) ৷ 'জুরি আমার জীবন ফিরিয়ে দিল', প্রাক্তন স্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা জিতে প্রতিক্রিয়া জনি ডেপের



9. EB-Emami meeting: লগ্নিকারীর সঙ্গে বৈঠকে ইস্টবেঙ্গল

লগ্নিকারী সংস্থা ইমামি গ্রুপের সঙ্গে বৈঠকে ইস্টবেঙ্গল (EB Emami meeting) ৷ আগামী 15 দিনের মধ্যে ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে ৷

10. Singers Died in 2022 : কে কে থেকে লতা...যাঁরা রবে নীরবে...অগণিত হৃদয়ে

সঙ্গীত প্রেমীদের জন্য় মোটেই ভাল যাচ্ছে না এই বছরটা ৷ একের পর এক নক্ষত্র পতন হয়েই চলেছে ৷ সুরের কোকিল লতা, ডিস্কো কিং বাপ্পিদা, গীতশ্রী সন্ধ্যা থেকে কে কে ৷ শোকে মূহ্যমান সঙ্গীত জগৎ ৷ আসুন দেখে নেওয়া যাক, এবছর সুরের সফর শেষ হয়ে গেল কোন কোন তারকার ৷