1. KK Demise : জীবন কত ক্ষণস্থায়ী ; মোদি থেকে সেহওয়াগ, কে কে'র মৃত্যু কাঁদিয়ে দিল সকলকে

মঙ্গলবার কলকাতার নজরুল মঞ্চের একটি অনুষ্ঠান শেষে অসুস্থ হয়ে পড়েন জনপ্রিয় প্লেব্যাক গায়ক কৃষ্ণকুমার কুন্নাথ ওরফে কে কে ৷ গানই ছিল তাঁর জীবন ৷ মঞ্চের আলোর ঝলকানি, দর্শকদের একরাশ ভালবাসা নিয়েই না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন তিনি ৷

2. KK Demise : খুদা জানে...তিলোত্তমার বুকে কে কে'র শেষ পারফরম্যান্স

আয়ি অ্যায়সি রাত হ্যায় জো বহোত খুশনসিব হ্যায়, চাহে জিসে দূর সে দুনিয়া... ৷ তাঁর জাদুকণ্ঠের আবেশ মেখে তখন বাড়ির পথ ধরেছে অনুরাগীরা ৷ হঠাৎই বজ্রপাতের মতো এল সেই খবর ৷ কে কে আর নেই ৷ একজন শিল্পীর জীবন শেষ হল তাঁর শিল্প জগতের মধ্য দিয়ে (KK Demise) ৷ কেকের জীবনের শেষ পারফরম্যান্সের সাক্ষী থাকল কলকাতা ৷ জীবনের শেষ পারফরম্যান্সে গাইলেন, লবো কো লবো পে, খুদা জানে-র মতো গানগুলি ৷

3. West Bengal Weather Update : স্বাভাবিক বর্ষার পূর্বাভাস নিয়ে দুয়ারে মৌসুমী বায়ু

সময়ের আগে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে বর্ষা ৷ বৃষ্টি দুয়ারে কড়া নাড়লেও গরম থাকবে । বুধবার আকাশ আংশিক মেঘলা (Monsoon is Entering West Bengal Ahead of Time) । বৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 34 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।

4. Calcutta University : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোমানিয়ায় পড়ার সুযোগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং রোমানিয়ার জনপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় বেবস-বোলয়াই ইউনিভার্সিটির সঙ্গে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মউ স্বাক্ষর (Opportunity for Calcutta University)। ফলে এই দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ঘটবে ৷

5. KK Demise : গানের হাত ধরেই সুরের আকাশে পাড়ি কে কে'র

দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে এদিন যেন আলোর প্রদর্শনী ৷ লাল, নীল, হলুদ, সবুজের ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার জোগাড় । কিন্তু কে জানত গান গাইতে গাইতেই এদিন না ফেরার দেশে পাড়ি দেবেন তিনি !

6. Mamata Banerjee in Bankura : কাজ বাকি রাখায় আধিকারিকদের কানমোলা দেওয়ার হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

21 কোটি টাকার প্রকল্প আট বছর ধরে পড়ে আছে কেন? বাঁকুড়ায় প্রশাসনিক বৈঠকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ উত্তরে জেলাশাসক বলেন, 85 শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে আছে। তারই পালটা দিতে গিয়ে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন মমতা (Mamata Banerjee gets angry during administrative meeting in Bankura) ৷

7. Babul Supriyo on Dilip Ghosh : 'ভার্বাল ডায়েরিয়ার রোগী, চিঠি দিয়ে রগড়ে দিল', দিলীপকে তীব্র কটাক্ষ বাবুলের

মঙ্গলবারই বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে দিলীপ ঘোষকে (Partys Stern Messege to BJP MP Dilip Ghosh) ৷ চিঠি দিয়ে তাঁকে মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

8. Narendra Modi in Shimla : সিমলায় মোদিকে 'উপহার' কিশোরীর, কনভয় থামিয়ে গ্রহণ করলেন আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী

মঙ্গলবার সিমলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে তাঁর মা হীরাবেন মোদির স্কেচ তুলে দিল এক কিশোরী (PM Stops Car To Accept Portrait Of His Mother In Shimla) ৷ নিজে হাতে হীরাবেন মোদির স্কেচটি যে কিশোরী এঁকেছে, তাঁর নাম অনু ৷

9. Mamata Banerjee : কৃষকদের থেকে ধান কেনায় গড়মিল, ধমক দিয়ে উপায় বাতলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

মঙ্গলবার বাঁকুড়ার রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কিষাণ মান্ডিতে সরকারিভাবে ধান কেনার পদ্ধতিতে অস্বচ্ছতার অভিযোগ ওঠে এই সভায় (Mamata Banerjee in Bankura Administrative Meeting) ৷

10. Dumdum park : দমদম পার্কে সাঁতার কাটতে গিয়ে নিখোঁজ প্রৌঢ়

প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও সাঁতার কাটতে গিয়েছিলেন সুনীলকুমার চৌধুরী ৷ সময়মতো বাড়ি না-ফেরায় তাঁর মেয়ে ফোন করে ৷ কিন্তু ফোন বেজে গেলেও উত্তর মেলেনি ৷ পরিবারের লোকজন এসে পুকুরের ধারে তাঁর মোবাইল, চশমা, মানি ব্যাগ পাওয়া যায় ৷ সন্দেহ করা হচ্ছে, দমদম পার্ক শ্যামনগরের বাসিন্দা সুনীলকুমার চৌধুরী (62) ওই পুকুরে ডুবে গিয়েছেন ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালিয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহের সন্ধান মেলেনি (A Senior Citizen from Dum Dum Park area suspected to be drowned in a lake during swimming) ৷