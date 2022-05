1. Bimal Gurung in Sikkim Nursing Home : শারীরিক অবস্থার অবনিত, সিকিমের নার্সিংহোমে ভর্তি জেজিএম নেতা বিমল গুরুং

25 মে থেকে অনশন করছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং ৷ দার্জিলিং সদর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সোমবার সকালে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিকিমে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে (Bimal Gurung in Sikkim Nursing Home) ৷ অসুস্থ গুরুংয়ের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা ৷ তবে এটা নিতান্তই এক গোর্খার আরেক গোর্খার সাক্ষাৎ, জানিয়েছেন বিজেপি নেতা ৷

2. Bagracot Tea Garden Dengue Surge : বাগরাকোট চা বাগানে ডেঙ্গু আক্রান্ত 225, উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দফতর

জলপাইগুড়ি জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 291 জন । যা শুধুমাত্র মালবাজার ব্লকের বাগরাকোট চা বাগানেই আক্রান্ত 225 জন (Dengue Cases increasing in Bagrakote Tea Garden)। ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বাগরাকোটে গিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য কর্তা ডাঃ অসিত বিশ্বাস । ডেঙ্গুতে আক্রান্তরা ওদলাবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ।

3. West Bengal Weather Update : তাপমাত্রা বাড়লেও কয়েক পশলা বৃষ্টি ভরসা, মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি

রোদ আর মেঘের লুকোচুরি খেলা চলছে ৷ এর মধ্যে গরম বাড়ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের রাজ্যগুলিতে ৷ কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে বিকেলের ঝড়-বৃষ্টি ৷ তবে তাপমাত্রা বাড়বে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে (West Bengal Weather Update) ৷

4. Mamata Benerjee Advice : 'এত্ত বড় ভুঁড়ি ! পকোড়া খাওয়া কমান', ঝালদা পৌরসভার চেয়ারম্যানকে পরামর্শ মমতার

সোমবার পুরুলিয়ায় প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee at Administrative Review Meeting)

5. BJP to collect info from booth level: 2024 লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের বুথ স্তরে তথ্য সংগ্রহ অভিযান বিজেপির

2024 লোকসভা নির্বাচনের (2024 Lok Sabha elections) আগে ফের বুথ স্তরের তথ্য সংগ্রহ করবে বিজেপি (BJP to collect info from booth level)৷ এ জন্য রাজ্যের 78 হাজার বুথে কাজ শুরু হচ্ছে বলে খবর ৷

6. Beliator Train Accident : সোনামুখী-বাঁকুড়া রেললাইনে কানে হেডফোন, হাঁটার সময় পিছন থেকে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের

সোনামুখী থেকে বাঁকুড়া যাওয়ার রেললাইনে এক যুবক কানে হেডফোন লাগিয়ে রেললাইন ধরে হাঁটছিলেন ৷ স্বাভাবিক ভাবে ট্রেন আসার শব্দ শুনতে পাননি ৷ পরিণতি মৃত্যু (Beliator Train Accident) ৷

7. Suvendu Slams Chandrima : চন্দ্রিমার ভুল ধরিয়ে মমতার মন্ত্রীদের অর্ধ শিক্ষিত বললেন শুভেন্দু

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal Opposition Leader Suvendu Adhikari) রোজই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করেন ৷ সোমবারই টুইটারে তিনি নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সরকারকে (Mamata Banerjee Government) ৷

8. Abhishek Banerjee : 'সঠিক জায়গা ঢিল মেরেছি, তাই ওনার গায়ে লাগছে', রাজ্যপালকে পাল্টা দিলেন অভিষেক

শ্যামনগরের সভা থেকে বিজেপিকে একহাত নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee Slams BJP)৷ একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তিনি ৷ পাশাপাশি রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়কেও একহাত নিলেন তিনি ৷

9. Kolkata-Dhaka Bus Service : মৈত্রী ও বন্ধনের পর এবার চালু হচ্ছে দুই বাংলার আন্তর্জাতিক বাস পরিষেবা

করোনার কারণে দীর্ঘ দু’বছর বন্ধ ছিল ভারত-বাংলাদেশ বাস পরিষেবা ৷ তা খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে (Kolkata-Dhaka Bus Service to Resume Soon after Two Years) ৷ বাসটি আগের মতো কলকাতা থেকে ঢাকা হয়ে আগরতলার মধ্যে চলাচল করবে ৷

10. FIR on MSD : 30 লাখের চেক বাউন্স, ধোনির নামে আদালতে প্রতারণার মামলা !

ডি এস এন্টারপ্রাইজ নামক এক সংস্থার মালিকের অভিযোগ, নিউ উপাজ বর্ধক ইন্ডিয়া লিমিটেড তাঁর সংস্থার সঙ্গে 30 লক্ষ টাকার প্রতারণা করেছে ৷ আর মহেন্দ্র সিং ধোনি যেহেতু কোম্পানির বিজ্ঞাপনের মুখ ছিলেন, তাই মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিশ্বজয়ী ক্রিকেট অধিনায়ককেও (FIR against Ms Dhoni Including Eight in Begusarai Cjm Court) ৷