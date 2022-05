1. Andrew Symonds Died : বিশ্ব ক্রিকেটে ফের নক্ষত্রপতন, গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস !

শেন ওয়ার্ন চলে যাওয়ার শোক কাটিয়ে উঠতে না-উঠতেই ফের নক্ষত্রপতন অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটে ৷ গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন প্রাক্তন অজি তারকা এবং বিশ্বজয়ী দলের সদস্য অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস (Andrew Symonds killed in Queensland car crash) ৷

2. West Bengal Weather Update : সন্ধ্যা হলেই কালবৈশাখী, স্বস্তিতে বঙ্গবাসী

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া অফিসের (West Bengal Weather Update) ৷ আগামী দু'দিন আবহাওয়া এমনই থাকবে বলে হাওয়া অফিস সূত্রে খবর ৷

3. Bowbazar Metro Incident : কেএমআরসিএলকে পরামর্শ দেবে আইআইটি রুরকির বিশেষজ্ঞরা

2019-এর পর মেট্রোর কাজে ফের ফাটল দেখা দিয়েছে বউবাজারের দুর্গা পিতুরি লেনের বেশ কয়েকটি বাড়িতে ৷ ঘর ছেড়েছেন অনেকেই ৷ বাকি যাঁরা রয়ে গিয়েছেন তাঁরাও আতঙ্কে প্রহর গুনছেন ৷ এবার কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশনকে পরামর্শ দিতে পারে রুরকির বিশেষজ্ঞ দল (Bowbazar Metro Incident) ৷

4. Buddhadeb Bhattacharjee : "বামপন্থীরাই একমাত্র পারে", যুব সম্মেলনের মঞ্চে বুদ্ধদেবের বার্তা

রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস আর কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বে সরকার ৷ এই দুই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র বামেদের ৷ 12 মে শুরু হওয়া যুব ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সম্মেলনে তরুণ বাম নেতা, কর্মীদের বার্তা দিলেন প্রবীণ নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (Buddhadeb Bhattacharjee ) ৷

5. New CM of Tripura : বিপ্লবের পদত্যাগে ত্রিপুরার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা

শনিবারই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বিপ্লব দেব (Biplab Deb Resigns from Tripura CM Post) ৷ নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিপ্লব ৷

6. Suvendu Sends Letter to PM Modi : বাংলাকে আবাস যোজনার টাকা দেওয়ার আগে খতিয়ে দেখতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি শুভেন্দুর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে (PM Narendra Modi) চিঠি লিখলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal LoP Suvendu Adhikari) ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) দাবি মতো বাংলাকে 100 দিনের প্রকল্প ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা দেওয়ার আগে সব দিক খতিয়ে দেখুক কেন্দ্র (Suvendu write to PM Modi to verify before disbursing housing project fund to Bengal) ৷

7. Dilip Ghosh Criticises Mamata Banerjee : নন্দীগ্রামে নাক কাটা গিয়েছে, মমতা প্রধানমন্ত্রী হবেন কী করে; কটাক্ষ দিলীপের

নেতাজি, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত মহাজাতি সদনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি লাগানো হয়েছে, তিনিও মনীষীর পর্যায়ে চলে গিয়েছেন বলেও কটা করেছেন বিজেপি সাংসদ (Dilip Ghosh Criticises Mamata Banerjee )৷

8. I-League 2021-22 : স্তব্ধ সাদা-কালো স্বপ্ন, আই লিগ সেরা গোকুলাম

ইস্টবেঙ্গল সবকিছু করেও ঠোঁট আর পেয়ালার দূরত্বটা রয়েই গিয়েছে ৷ সেই তালিকারই নয়া সংযোজন ব্ল্যাক প্যান্থাররা ৷ আই লিগের নির্ণায়ক ম্যাচে শেষ হাসি হাসল সেই গোকুলাম এফসি (Gokulam Kerala FC beat Mohammedan SC) ।

9. Dhupguri News : গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের প্রসাদ খেয়ে ধূপগুড়িতে অসুস্থ 25

গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানের প্রসাদ খেয়ে ধূপগুড়িতে অসুস্থ 25 ৷ সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী 22 জন চিকিৎসাধীন হাসপাতালে ৷ অসুস্থদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে (25 people fall sick after eating prasad in dhupguri) ৷

10. Bowbazar Metro Incident : বউবাজারে ধসের পূর্বাভাস কি রেল মন্ত্রকের কাছে আগেই ছিল?

2008 সালে মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত মেট্রো চলাচলের অনুমোদন মেলে । পুরনো রোড ম্যাপ মেনেই কাজের অগ্রগতি পরিকল্পনা শুরু হয় । এরপর 2011 সালে রাজ্যে সরকার বদল হওয়ার পর, নতুন রুটের প্রস্তাব করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার (East-West metro route realignment problem)।