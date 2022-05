1. Tragic Fire Near Delhi Mundka Metro : 27 জনের প্রাণ কাড়ল দিল্লির অফিসের আগুন, অনেকে নিখোঁজ ; ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মোদির

বিকেল 4.45 মিনিট নাগাদ দমকলকে আগুন লাগার খবর দেওয়া হয় ৷ ঘটনাস্থলে যায় 30 ইঞ্জিন ৷ ইতিমধ্যে অনেকেই যে যেখান থেকে পেরেছে, প্রাণে বাঁচতে ঝাঁপ দিয়েছে ৷ দেহগুলি এমনভাবে পুড়ে গিয়েছে যে পুরুষ নাকি মহিলা চেনা যাচ্ছে না (Fire Near Delhi Mundka Metro Station) ৷

2. West Bengal Weather Update : আজও দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস, বঙ্গে আগেই বর্ষা প্রবেশের সম্ভাবনা

আন্দামানে বর্ষা প্রবেশ করায় বঙ্গে প্রবেশের সম্ভাবনা(West Bengal Weather Update) ৷ বাড়ছে গরম ৷

3. PBKS vs RCB in IPL 2022 : কোহলিদের প্লে-অফ যাত্রায় প্রশ্ন টেনে নিজেদের সম্ভাবনা জিইয়ে রাখল প্রীতির দল

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে প্লে-অফ যাত্রায় ভেসে রইল পঞ্জাব কিংস ৷ শুক্রবার ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে প্রীতি জিন্টার দল জিতল 54 রানে (Punjab Kings demolish RCB by 54 runs) ৷

4. TMCs Historic Win : পরিবর্তনের বর্ষপূর্তি, 11 বছর আগের সেই দিনের স্মৃতিচারণ...

2011 সালের 13 প্রকাশিত হয়েছিল বিধানসভা নির্বাচনের ফল ৷ জিতেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ 34 বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটেছিল ৷ 11 বছর পর সেই পরিবর্তনের স্মৃতিচারণে ঘাসফুলের নেতারা (TMC leaders take a look back on the historic 13th May 2011) ৷

5. Ratan Tata on Nano : তৃণমূলের জয়ের একাদশ বর্ষপূর্তির আগে রতন টাটার ন্যানো-স্মৃতিচারণের নিশানায় কি মমতা ?

ন্যানো নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন রতন টাটা (Ratan Tata) ৷ তাও আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) ঐতিহাসিক জয়ের একাদশ বর্ষপূর্তির আগে ৷ এই পোস্টের কোনও উদ্দেশ্য আছে ? নাকি নেহাতই কাকতালীয় ?

6. Red Sandal Smuggling : লাল চন্দন কাঠ পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে বাস্তবের 'পুষ্পা'

শুক্রবার দুটি পৃথক অভিযান চালিয়ে আট চন্দন কাঠ পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ (police arrests red sandal smugglers in Andhra Pradesh)

7. Bowbazar Metro Disaster : বউবাজার বিপর্যয় নিয়ে কেএমআরসিএল ও পৌরনিগমের মধ্যে উচ্চপর্যায় বৈঠক

বউবাজার বিপর্যয় নিয়ে পৌরনিগমের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক (Bowbazar Metro Disaster) ৷ আগামী জানুয়ারিতে শেষ করার পরিবর্তে এপ্রিলে শেষ হবে সেই কাজ বলে পৌরনিগমের সঙ্গে বৈঠক শেষে জানান কেএমআরসিএল এমডি চন্দ্রেস্বরনাথ ঝাঁ ।

8. Dhar Widowed Daughter Marriage : করোনা কেড়েছে ছেলেকে, পুত্রবধূর বিয়ে দিলেন শ্বশুর

ছেলের মৃত্যুশোক বুকে চেপে বিধবা পুত্রবধূর বিয়ে দিয়ে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন শ্বশুর (Dhar Widowed Daughter Marriage) । শুধু তাই নয়, কন্যাদান করলেন ৷ আশীর্বাদও করলেন নবদম্পতিকে ৷ উপহার হিসেবে নবদম্পতিকে দিলেন তাঁর মৃত ছেলের বাংলোটিও ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মধ্য়প্রদেশের ধার জেলায় ৷

9. Damodar Seth of Bankura : ঠিক যেন দামোদর শেঠ ! এক নিমেষে সাবাড় 2 কিলো চালের ভাত

একবারে সাবাড় করতে পারেন 2 কিলো চালের ভাত ৷ রবি ঠাকুরের দামোদর শেঠের সঙ্গে মিল অনেক ৷ বাঁকুড়ার হীরবাঁধের পড়্যারডাঙ্গা গ্রামের দুলালচন্দ্র মুর্ম্মুর ভাত খাওয়ার গল্প লোকের মুখে মুখে (Damodar Seth of Bankura) ৷

10. Chitrakote Waterfalls : দেশের মিনি নায়াগ্রা জলপ্রপাতে চলছে শুটিং, দেখুন ভিডিয়ো

বন্দুক ও বোমার শব্দে ভরা ছত্তিশগড়ের বস্তারে বলিউড ছবির শুটিং চলছে (Shooting of web series at Chitrakot Waterfall) ৷