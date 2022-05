1. Asansol School Demolition : শিক্ষাঙ্গনে বুলডোজার, আসানসোলে রাতের অন্ধকারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল স্কুল

রাতে শুনশান রাস্তাঘাট ৷ সেই সময় রেলের জমি পুনরুদ্ধারে নেমে 40 বছরের পুরনো বিবেকানন্দ স্কুল বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিল রেল কর্তৃপক্ষ ৷ কেউ কোনও প্রতিবাদের সুযোগ পেল না ৷ অনিশ্চিত পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ (Asansol School Demolition) ৷

2. Cyclone Asani Update : কানঘেঁষে বেরল অশনি, তবে দক্ষিণবঙ্গে চলবে বৃষ্টি

অশনি মোকাবিলায় রাজ্য আগে থেকেই তৎপর ছিল ৷ যদিও আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাস দিয়েছিল রাজ্যে আছড়ে পড়বে না অশনি ৷ আজ শক্তি হারিয়ে সাধারণ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে অশনি (Cyclone Asani Update) ৷

3. Debangshu on Award Controversy : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেস্টসেলার, আপনাকে কে চেনে ? রত্না রশীদকে আক্রমণ দেবাংশুর

মুখ্যমন্ত্রীকে যে অভিধা দিয়ে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে তাকে সত্যের অপলাপ বলে আকাদেমি'র দেওয়া 'অন্নদাশঙ্কর রায় স্মারক সম্মান' ফিরিয়েছেন গবেষক ও সাহিত্যিক রত্না রশীদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তারপরেই শাসকদলের নেতা দেবাংশুর কটাক্ষের মুখে পড়লেন তিনি (Debangshu Bhattacharya slams Ratna Rashid Bandopadhyay) ৷

4. GT vs LSG in IPL 2022 : দুরন্ত শামি-রশিদ, প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফে গুজরাত

পঞ্জাব, মুম্বইয়ের কাছে হারের পর ফের জয়ের রাস্তায় ফিরল গুজরাত টাইটান্স ৷ একইসঙ্গে পঞ্চদশ আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফে পৌঁছে গেল নবাগতরা (Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants) ৷

5. Santiniketan News : পুলিশ না সাংবাদিকের গাড়ি ? মালিক-সহ 'পুলিশ' ও 'প্রেস' লেখা চার চাকা আটক

শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ একই গাড়িতে 'পুলিশ' ও 'প্রেস'- লেখা বোর্ড লাগানো গাড়ি ও চালক-সহ আটক করে (Police and press written in the same car) ৷ শান্তিনিকেতনের সুভাষপল্লী এলাকায় এমনই একটি গাড়ি দেখা গিয়েছে ৷

6. Mamata Banerjee Award Controversy :মমতাকে বাংলা অ্যাকাডেমি'র সম্মান প্রদান 'ন্যক্কারজনক দৃষ্টান্ত', পুরস্কার ফেরালেন রত্না রশীদ

বাংলা অ্যাকাডেমি'র এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সাহিত্য অ্যাকাডেমি'র বাংলা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন লেখক অনাদিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ও (Anadiranjan Biswas Resigns from Sahitya Akademi Post) ৷

7. Babul Supriyo Oath : অবশেষে জটিলতা কাটল, কাল শপথ নিচ্ছেন বাবুল

বুধবার বেলা সাড়ে বারোটার রাজ্য বিধানসভায় শপথ নেবেন বাবুল সুপ্রিয় (Babul Supriyo to take oath on Wednesday)। এদিন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই শপথ গ্রহণের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন । 16 এপ্রিল বালিগঞ্জ বিধানসভা উপ-নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছিল ।

8. TMC demands Shah's Apology : অর্জুন চৌরাশিয়ার মৃত্যু নিয়ে ক্ষমা চান শাহ, দাবি তৃণমূলের

বিজেপির যুবনেতার মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল (BJP Leader Death Case) ৷ খুনের অভিযোগ তুলেছিলেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) ৷ কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্টে এখনও পর্যন্ত খুনের কোনও অকাট্য প্রমাণ মেলেনি ৷ তাই এই ইস্যুতে অমিত শাহ ক্ষমা চান, এমনই দাবি তুলল তৃণমূল (TMC demands Amit Shah Apology in BJP Leader Death Case) ৷

9. Bandel Jn : জীবন বাজি রেখে দুই মহিলাকে বাঁচালেন আরপিএফ, দেখুন ভিডিয়ো

রেল পুলিশ কর্মীর তৎপরতায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন দুই মহিলা (Railway police saves lives of two woman at bandel Jn) ।

10. Potato Price Hike : আলুর অগ্নিমূল্যে রাশ টানতে যোগী রাজ্যই ভরসা বাংলার

বাংলায় আলুর দাম উর্ধ্বমুখী (Potato price soars in West Bengal) ৷ এই পরিস্থিতিতে চিন্তার ভাঁজ মধ্যবিত্তের কপালে ৷ আপাতত উত্তরপ্রদেশ থেকে আলু আনার যে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার, দাম কমার ক্ষেত্রে আপাতত সেটাই ভরসা ৷