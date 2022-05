1. RPG hits Punjab Police Intelligence HQ : পঞ্জাবে গোয়েন্দা বিভাগের সদর দফতরে গ্রেনেড হামলা

দুই সন্দেহভাজন একটি গাড়িতে গোয়েন্দা অফিস ভবন থেকে প্রায় 80 মিটার দূরে দাঁড়ায় ৷ সেখান থেকে আরপিজি হামলা শুরু হয় । গোয়েন্দা সূত্রে খবর, রকেট লঞ্চারটি ড্রোনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হতে পারে (RPG hits Punjab Police Intelligence wing HQ) ।

2. West Bengal Weather Update : অশনির জের, ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ

ঘূর্ণিঝড় অশনির ভ্রুকূটি কেটে গেলেও তার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস (West Bengal Weather Update) ৷ এই বৃষ্টির জেরে তীব্র দাবদাহ থেকে মুক্তি পাচ্ছে রাজ্যবাসী ৷ আগের থেকে তাপমাত্রা অনেকটাই নেমেছে ৷

3. Chaos in Sri Lanka : কলম্বোয় মহিন্দা রাজাপক্ষের আদি বাড়ি জ্বালিয়ে দিলেন আন্দোলনকারীরা

সোমবার একপ্রকার ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মহিন্দা রাজাপক্ষে ৷ চরম আর্থিক দুর্দশার মধ্যে রাজাপক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে ৷ তাঁর পদত্যাগের পরে পৈর্তৃক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলে বিক্ষুব্ধরা (Sri Lanka Unrest) ৷

4. KKR vs MI in IPL 2022 : জলে গেল বুমরা-ঝড়, কামিন্সের এক ওভারেই ‘মুম্বই-বধ’ কলকাতার

ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে নায়ক কামিন্স ৷ রাস্তা কঠিন হলেও মুম্বইকে হারিয়ে অঙ্কের বিচারে প্লে-অফের দৌড়ে রইল কলকাতা (Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians) ৷

5. Cyclone Asani : অশনি মোকাবিলায় প্রস্তুত তটরক্ষী বাহিনী, চলছে মহড়া

আবহাওয়া অফিস বলছে বঙ্গে সেভাবে আঘাত হানতে পারবে না ঘূর্ণিঝড় অশনি (Cyclone Asani) ৷ কিন্তু তবুও সবরকমভাবে প্রস্তুত থাকছে উপকূলরক্ষী বাহিনী (Coast Guard is ready to deal with Asani Cyclone)৷

6. SBSTC Bus Service : এসবিএসটিসি'কে চাঙ্গা করতে বন্ধ হওয়া রুট ফের চালুর সিদ্ধান্ত

করোনার পর জ্বালানির উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধিতে রীতিমতো ধুঁকতে বসেছে বাস পরিবহণ ব্যবসা ৷ বেসরকারির পাশাপাশি সরকারি বাস পরিষেবাও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ৷ তার জেরেই লাভের আশায় উত্তরবঙ্গে বন্ধ হওয়া তিনটি রুটে ফের পরিষেবা চালু করতে চলেছে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (SBSTC Bus Service) ৷

7. Professor Fined for Period Stains : চাদরে ঋতুস্রাবের দাগ ! অধ্যাপিকাকে 'জরিমানা' হোটেলের

পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি হোটেলের চাদরে ঋতুস্রাবের দাগ লাগায় এবার এক মহিলাকে দিতে হল অতিরিক্ত টাকা ৷ হোটেল থেকে চেক আউট করার সময় ঘর ভাড়ার সঙ্গে তাঁর থেকে বাড়তি টাকা নিয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ (professor fined at hotel for Period stains in bedsheet)।

8. Suvendu Criticises Mamata : আপাং-ঝপাং-বাপাং লিখে পুরস্কার পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ! কটাক্ষ শুভেন্দুর

সোমবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 161 তম জন্মজয়ন্তীর দিন বাংলা অ্যাকাডেমির বিশেষ সাহিত্য সম্মানে পুরস্কৃত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

9. Ruby More : রুবির মোড় শীঘ্রই হচ্ছে 'রবির মোড়', নয়া নামকরণের প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ মেয়রের

শহরের বিখ্যাত রুবির মোড়ে নাম বদলে হচ্ছে নামকরণ হচ্ছে রবি ঠাকুরের নামে (Ruby More is all set rename as Rabi More) ৷ বিশ্বকবির 161তম জন্মদিনে শহরে জনপ্রিয় রাস্তার নাম পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ শুরুর কথা ঘোষণা করলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ৷

10. Chaos in Sri Lanka: সরকার বিরোধী আন্দোলনে রণক্ষেত্র কলম্বো, প্রাণ গেল শাসকদলের সাংসদের

সোমবার দুপুরেই প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন মহিন্দা রাজাপক্ষে ৷ তবে সকাল থেকেই সরকার বিরোধী আন্দোলনে উত্তপ্ত কলম্বোয় এদিন মৃত্যু হল শাসকদলের এক সাংসদের (Ruling party MP dies in Sri Lanka clashes) ৷