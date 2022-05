1. IPL Dream 11 Team : সৌজন্যে ‘ড্রিম ইলেভেন’, 59 টাকার বিনিময়ে 2 কোটি জিতলেন বিহারের রমেশ

ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ম্যাচ দেখার পাশাপাশি ফ্যান্টাসি গেমিং অ্যাপ ‘ড্রিম ইলেভেন’-এ নিজের দলও বানাতেন রমেশ কুমার ৷ সেই নেশাই তাঁকে এনে দিল দু'কোটি টাকা (Ramesh Kumar from Bihar wins Rs 2 crore in Dream 11) ৷

2. MI vs GT in IPL 2022 : শেষ ওভারে নাটকীয় মোড়, ফার্স্ট বয়কে হারিয়ে দ্বিতীয় জয় মুম্বইয়ের

ব্যর্থতা কাটিয়ে জয়ে ফিরেছে মুম্বই ৷ রাজস্থানের পর এবার গুজরাতকেও হারিয়ে দিল মাহেলা জয়বর্ধনে-সচিন তেন্ডুলকরের ছেলেরা (Mumbai Indians beat Gujarat Titans in IPL 2022) ৷

3. West Bengal Weather Update : 'অশনি' সংকেতে বাড়ছে দুশ্চিন্তা, মৎস্যজীবীদের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি

2022-এ অশনি ? মে মাস মানেই ঘূর্ণিঝড়ের মাস ৷ গত বছর মে মাসে আছড়ে পড়েছিল যশ ৷ তার আগে আমফান ৷ দক্ষিণ আন্দামান সাগরে ফের নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড় তৈরির কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর (West Bengal Weather Update) ৷

4. Cyclone Asani : মে মাসেই কেন বারবার ঘূর্ণিঝড়ের দাপট ?

কয়েকটা দিন পরই আসছে ঘূর্ণিঝড় অশনি ৷ 2021-এ মে মাসের শেষে যশের দাপট দেখেছিল রাজ্য ৷

5. Amit Shah on President's Rule : বঙ্গ বিজেপির দাবি খারিজ, বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনে 'না' শাহের

রাজ্য সফরে এসে বঙ্গ বিজেপি-কে অমিত শাহ (Amit Shah on Bengal Trip) পরামর্শ দিয়েছেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই লড়ার ৷

6. Park Street Gang Rape Case : পার্কস্ট্রিট গণধর্ষণে নির্যাতিতার বয়ান বিচারের কাজে ব্যবহারের অনুমতি দিল না হাইকোর্ট

2012 সালের ফেব্রুয়ারিতে পার্কস্ট্রিটে গণধর্ষণের (Park Street Gang Rape Case) ঘটনায় নির্যাতিতার বয়ানকে এতদিন পর বিচারের কাজে ব্যবহারের অনুমতি দিল না কলকাতা হাইকোর্ট ৷ নির্যাতিতার মৃত্যু হলেও এখনও চলছে মামলা ৷ তবে হাইকোর্টের এহেন অনুমতি কী অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস পেতে সাহায্য করবে ? উঠছে প্রশ্ন ৷

7. TMC Criticises Shah : অমিত শাহ কি রাজনৈতিক জ্যোতিষী, তৃণমূল ভবন থেকে প্রশ্ন তুললেন চন্দ্রিমা

কাশীপুরে নিহত বিজেপি নেতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) ৷ তার পর এই ঘটনায় সরাসরি তোপ দাগেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ৷ তদন্ত হওয়ার আগে কীভাবে কাউকে দোষী বলতে পারেন অমিত শাহ, পালটা প্রশ্ন তুলল তৃণমূল (TMC Criticises Amit Shah Statement on BJP Leader Death Case) ৷

8. KMC Notice Controversy : দিনে আট ঘণ্টা কাজ করতে হবে একশো দিনের কর্মীদের, কলকাতা পৌরনিগমের নির্দেশিকায় দানা বাঁধছে ক্ষোভ

কর্মী সংগঠনগুলি কলকাতা পৌরনিগমের এই নির্দেশিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে (KMC Notice Controversy) ৷ সম কাজে সম বেতনের দাবি তুলছেন 100 দিনের কাজের কর্মীরা ৷

9. Kunal on BJP : পেট্রল ড্রিজেলের দাম কমলে 'জয় শ্রীরাম' বলতে রাজি; মন্তব্য কুণালের

চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে শুক্রবার তৃণমূলের সভা ছিল ৷ এতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ ৷ এদিন সভায় ফের একবার একাধিক বিষয় নিয়ে গেরুয়া শিবিরের দিকে আঙুল তুললেন তিনি (Kunal Ghosh on BJP) ৷

10. Bratya Basu Meeting with NSM : নয়া সিলেবাস কমিটির সঙ্গে বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠক

শুক্রবার বিকাশ ভবনে নয়া সিলেবাস কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আগের সিলেবাস কমিটির অধ্যাপক অভীক মজুমদারও (Bratya Basu in meeting at bikash bhavan with new syllabus committee) ।