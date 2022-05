1. West Bengal Weather Update : বৃষ্টি চলবে আরও দু'দিন, ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ

ঘূর্ণাবর্ত এবার নিম্নচাপে পরিণত হবে, পূর্বাভাস আলিপুর হাওয়া অফিসের ৷ তাই দুই বঙ্গে আপাতত বৃষ্টি জারি থাকবে ৷ তবে গরমের অস্বস্তি থেকে রেহাই পেয়েছে বঙ্গবাসী (West Bengal Weather Update) ৷

2. DC vs SRH in IPL 2022 : হেরে ছ'য়ে নামল হায়দরাবাদ, ওয়ার্নার-পাওয়ালের ব্যাটে পাঁচে উঠে এল দিল্লি

ডেভিড ওয়ার্নার এবং রোভমান পাওয়েলের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে এদিন পন্থের দল জিতল 21 রানে (Delhi Capitals beat Sunrisers Hyderabad by 21 runs) ৷ বিফলে গেল ব্যাট হাতে এইডেন মার্করাম এবং নিকোলাস পুরানের ঝোড়ো ইনিংস ৷

3. Diamond Harbour Murder : পারিবারিক বিবাদের জেরে স্ত্রীকে গলা কেটে খুন, পলাতক অভিযুক্ত স্বামী

পারিবারিক বিবাদের জেরে স্ত্রীকে খুন করল স্বামী (Diamond Harbour Wife Murder) ৷ ঘটনাটি দক্ষিণ 24 পরগনার পারুলিয়া কোস্টাল থানার কামারপোল দিঘিরপাড় এলাকার । অভিযুক্ত স্বামী পলাতক ৷

4. Deganga Businessman Kidnap : দেগঙ্গায় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ব্যবসায়ীকে মারধর-অপহরণ

উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গার অনন্তপাড়ায় এক ব‍্যবসায়ীকে মারধরের পর অপহরণের অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে (Deganga Businessman Kidnap)। অপহৃত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে পুলিশ ৷

5. Amit Shah on CAA : করোনা মিটলেই সিএএ, রাজ্যে এসেই ঘোষণা অমিত শাহের

করোনা মিটলেই সিএএ কার্যকর হবে, তৃণমূলকে বিঁধে ঘোষণা অমিত শাহের (CAA will be implemented after Covid ends says Union Home Minister Amit Shah )

6. Magrahat Shoot Out : মগরাহাটে শুট আউটে মূল অভিযুক্তের গ্রেফতারির দাবিতে পথ অবরোধ

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে থমথমে মগরাহাটে রাস্তার মোড়ে মোড়ে চলছে পুলিশি টহল ৷ এরই মধ্যে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতারির দাবিতে মগরাহাট-যুগদিয়া রাস্তা অবরোধ করে গ্রামবাসীরা (Villagers blocked road demanding arrest of the main accused in Magrahat shoot out)।

7. Kandi Bike Accident : কান্দিতে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত এক, গুরুতর আহত দুই

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সালার থানার সালিন্দা এলাকায় ছোট গাড়ির সংঘর্ষে এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয় (Kandi Bike Accident) ৷ নাম সাহেদ শেখ ৷ আহত হন আরও দু'জন ৷

8. Mamata Banerjee : দুর্গাপুজােকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতির পিছনে কেন্দ্রের অবদান জিরো, কটাক্ষ মমতার

ভিক্টোরিয়ার অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কটাক্ষের সুরে (Mamata Banerjee slams centre on UNESCO recognition of durga puja) বলেন, "পাবলিসিটির জন্য এসব করছে ৷ ইউনেস্কোর স্বীকৃতিতে কেন্দ্র বা বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই ।"

9. Amit Shah in Hingalganj : হিঙ্গলগঞ্জে বর্ডার আউটপোস্টের উদ্বোধন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

বৃহস্পতিবার উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে অত্যাধুনিক তিনটি ভাসমান বর্ডার আউটপোস্টের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah inaugurates floating border outpost in Hingalganj North 24 Parganas) ৷

10. Boat ambulance : ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিশেষ করে, দুর্গম জায়গায় কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করতে বেগ পেতে হত ৷ বিএসএফের-র দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করুক (Boat ambulance) ।