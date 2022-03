পৌরভোটে ব্যাপক অশান্তির ছবি সামনে এসেছে ৷ এর পুনরাবৃত্তি চায় না নির্বাচন কমিশন ৷

2. Biden Banning Russia : আমেরিকার আকাশে উড়বে না রাশিয়ার বিমান, ঘোষণা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের

বারে বারে রাশিয়াকে ইউক্রেন আক্রমণ থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছেন ৷ কিন্তু লাভ হয়নি (Biden Banning Russia) ৷

3. Indians in Ukraine : পড়ুয়াদের শেহনি-মেডিকা সীমান্ত এড়িয়ে চলার পরামর্শ বিদেশ মন্ত্রকের

উদ্ধারকাজ তদারকি করতে পোল্যান্ড সীমান্তে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীরা (Indian Embassy in Poland)

4. Russia-Ukraine Conflict : কিভে আটকে নেই কোনও ভারতীয়, জানাল বিদেশ মন্ত্রক

বুধবার ভোরে রোমানিয়ার উদ্দেশ্যে উড়ে গিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান সি-17 এয়ারক্রাফ্ট (C-17 Aircraft leaves ror Romania) ৷

5. West Bengal Weather Update : বসন্ত বিদায়, আগামি তিন দিন বাড়বে গরম

শীত বিদায়, বসন্তও যাওয়া পথে ৷ আসছে গ্রীষ্ম ৷ এবারও কি আগের বছরের মতোই গরম পড়বে ? জেনে নিন (West Bengal Weather Update) ৷

6. Russia Attacks TV Tower In Kyiv : কিভের টিভি টাওয়ার ধ্বংস করল রাশিয়া, খারকিভের বহুতলে এয়ারস্ট্রাইকে মৃত 8 ইউক্রেন নাগরিক

সোমবার মাক্সার টেকনোলজির উপগ্রহ চিত্রে দেখা গিয়েছিল ইউক্রেনের রাজধানী থেকে 64 কিলোমিটার দূরে রয়েছে রাশিয়ার পদাতিক সেনার কনভয় ৷

7. Controversial Banner on Netaji : বইমেলায় নেতাজির ‘মৃত্যুদিন’ লিখে বিতর্কে গিল্ড, সরব কুণাল

গতকাল, সোমবার শুরু হয়েছে 45তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা (45th International Kolkata Book Fair) ৷ এর আয়োজক পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড (Publishers and Book Sellers Guild) ৷ দ্বিতীয় দিনেই গিল্ডের কর্মকাণ্ড বিতর্কের মুখে পড়ল ৷

8. Indian Student Killed In Ukraine : দূতাবাসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বাবা, নিহত পড়ুয়ার পরিবারের সঙ্গে কথা প্রধানমন্ত্রীর

বম্ব শেল্টারে আটকে থাকা নবীন এদিন ওষুধের খোঁজে বেরোলে শেলিংয়ে মৃত্যু হয় তাঁর ৷ ইতিমধ্যেই নিহত ভারতীয় পড়ুয়ার পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (PM Modi speaks to father of Indian student killed in Ukraine) ৷

9. Anastasiia Lenna : রুশ আগ্রাসন ঠেকাতে হাতে বন্দুক তুলে নিলেন ইউক্রেনীয় সুন্দরী

রুশ ক্ষেপনাস্ত্র, বোমারু হেলিকপ্টার, ঝাঁকে ঝাঁকে মিসাইল হানায় জীবন বিপন্ন৷ প্রাণ বাঁচাতে বাঙ্কারে আশ্রয় নিচ্ছেন দেশের বাসিন্দারা ৷ বাকিরা অস্ত্র হাতে রাস্তায় নেমেছেন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ৷ ক্রমশ বাড়ছে দ্বিতীয় সংখ্যাটা ।

10. Virat Kohli 100th Test Match : কোহলির শততম টেস্টে স্টেডিয়ামে দর্শক প্রবেশে অনুমতি দিল বোর্ড

আগামী বৃহস্পতিবার মোহালিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে মাঠে নামছে ভারত (India to play the first test against Sri Lanka 4-8 March) ৷ আর সেই ম্যাচই হতে চলেছে কোহলির শততম টেস্ট ম্যাচ ৷