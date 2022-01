1. Pandit Birju Maharaj Passes Away : প্রয়াত কথ্থক সম্রাট পন্ডিত বিরজু মহারাজ

ভারতীয় সংস্কৃতি জগতে মহীরূহ পতন ৷ 83 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কথ্থক সম্রাট পন্ডিত বিরজু মহারাজ (Pandit Birju Maharaj is no more) ৷

2. West Bengal Weather Update : রোদ ঝলমলে দিনে ঠাণ্ডার পূ্র্বাভাস হাওয়া অফিসের

সোমবার পারদ আরও নামবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ 23 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন 13 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷ হাওয়া অফিস বলছে দক্ষিণবঙ্গে তিন থেকে চার ডিগ্রি পারদ নামবে ৷ উত্তরবঙ্গে নামবে দুই থেকে তিন ডিগ্রি (West Bengal Weather Update) ৷

3. Shaoli Mitra Passes Away : প্রয়াত শাঁওলি মিত্র, নীরবে না ফেরার দেশে শম্ভু-কন্যা

74 বছর বয়সে প্রয়াত শাঁওলি মিত্র (Shaoli Mitra Passes Away) ৷ মৃত্যুর আগে ইচ্ছেপত্র লিখেছিলেন শাঁওলি ৷ সেখানে বাবা শম্ভু মিত্রের পথে হেঁটে মৃত্যুর পর মরদেহ নিয়ে অহেতুক বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন তিনি ৷

4. Shaoli Mitra Passes Away: ভাল খবর এবার কাকে আগে জানাব ? শাঁওলির প্রয়াণে শোকাহত অভিনেতা সুদীপ

না-ফেরার দেশে নাট্য ব্যক্তিত্ব শাঁওলি মিত্র (Shaoli Mitra Passes Away) । তাঁর কাছে অভিনয়ের তালিম পেয়েছেন এমন অগণিত অভিনেতার মধ্যে একটি নাম সুদীপ সেনগুপ্ত । দিদিকে ঘিরে স্মৃতির পাতা ওল্টালেন অভিনেতা ।

5. Aleixo Reginaldo Quits TMC : একমাসের মধ্যেই মোহভঙ্গ ! ঘাসফুল ছাড়লেন গোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক

গোয়া বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলকে জোর ধাক্কা দিয়ে ঘাসফুল ছাড়লেন গোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক অ্যালেক্সিও রেজিনাল্ডো লৌরেনকো ৷

6. Mamata writes to Modi : দুঃখিত এবং বিস্মিত, বাংলার ট্যাবলো বাতিল নিয়ে মোদিকে চিঠি মমতার

কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata writes to Modi) ৷

7. Punjab Polls 2022 : টিকিট দিল না কংগ্রেস, নির্দল হিসেবেই লড়বেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর ভাই

পঞ্জাবের বাস্সি পাঠানা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে লড়ার কথা ছিল মনোহর সিং বাস্সির ৷ কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে সিদ্ধান্ত বদলে বিধায়ক গুরপ্রীত সিংকে ওই কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়ার টিকিট দিয়েছে কংগ্রেস (Brother of CM Channi decides to contest as independent candidate) ৷

8. Corona Update in Bengal : দৈনিক সংক্রমণ নামল 15 হাজারের নিচে, কমল মৃত্যু

রবিবার স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া বুলেটিন অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় বাংলায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 14 হাজার 938 জন (Corona Update in Bengal) ৷ মৃত্যু হয়েছে 36 জনের ৷

9. Bengal minister invites Elon Musk : এলন মাস্ককে রাজ্যে বিনিযোগের আমন্ত্রণ মন্ত্রীর, কটাক্ষ বিজেপির

এলন মাস্কের একটি টুইটের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বাংলায় বিনিয়োগের আহ্বান জানান রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহম্মদ গোলাম রব্বানি ৷

10. Amit Malviya on Bengal Covid Situation : সংক্রমণের দৈনিক হারে গরমিল, খতিয়ান তুলে ধরে খোঁচা অমিতের

2 জানুয়ারি রাজ্যের দৈনিক করোনা সংক্রমণের হার নিয়ে সমালোচনা চলছেই ৷ সুজন চক্রবর্তীর (Sujan Chakraborty) পর এনিয়ে মুখ খুললেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য ৷