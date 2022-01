1. Weather Forecast of Bengal : শীতের পতন অব্যাহত, বৃষ্টির সম্ভাবনা ভাবাচ্ছে রাজ্যবাসীকে

শহরে আরও বাড়তে পারে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (minimum and maximum temperature likely to increase in kolkata)

2. BJP Candle March in Bankura : পঞ্জাবের ঘটনার প্রতিবাদে বাঁকুড়ায় সৌমিত্র খাঁ-র মোমবাতি মিছিল

বুধবার পাঞ্জাবে কৃষক বিক্ষোভের জেরে প্রায় 15-20 মিনিট আটকে পড়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয় ৷ বিজেপি-র দাবি কোনও মতে প্রাণে বাঁচানো গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে ৷

3. Corona Update in Bengal : ঊর্ধ্বগতি অব্যাহতই, বাংলায় সংক্রমণ 15 হাজারের ঘরে

বৃহস্পতিবারও বাড়ল সংক্রমণের সংখ্যা ৷ এদিন গোটা রাজ্যে 15 হাজার 421 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন (COVID cases increasing in Bengal) ৷

4. PM Security Breach: প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় গাফিলতি ! রাজ্যপাল মারফত রাষ্ট্রপতিকে চিঠি রাজ্য বিজেপির

গত 5 জানুয়ারি ভাটিন্ডা ফ্লাইওভারে প্রায় মিনিট কুড়ি আটকে ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয় ৷ এরপর থেকে তাঁর সুরক্ষা নিয়ে তোলপাড় দেশ ৷

5. Sujan Chakraborty criticizes Govt : লাটসাহেবের মেজাজে চলছে তৃণমূল সরকার, কটাক্ষ সুজন চক্রবর্তীর

মুখ্যমন্ত্রীর ভাই কোভিড বিধিনিষেধ মানছেন না ৷ একথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন ৷ কিন্তু তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে কোনও পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, প্রশ্ন তুললেন প্রবীণ বামনেতা সুজন চক্রবর্তী ৷

6. Sonia seeks report on PMs security lapse : পঞ্জাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মোদি সফরের নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব সোনিয়ার

পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপত্তা লঙ্ঘন (PMs security lapse in Punjab) বড় বিতর্কে পরিণত হয়েছে ৷ সেই বিষয়েই পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নির কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধি (Sonia Gandhi seeks report from Punjab Chief Minister)।

7. Mamata message to COVID patients : কোভিড রোগীদের আরোগ্য বার্তা মমতার

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে করোনা আক্রান্তদের কাছে পৌঁছনো হল আরোগ্য কামনা বার্তা (Mamata sends fruit basket to COVID patients) ৷ 70 নম্বর ওয়ার্ডের কোভিড আক্রান্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ফলের বাস্কেট ৷

8. Bengal Government Loan : বছরের শুরুতেই আবার ধার, বাড়ছে রাজ্য সরকারের ঋণের বহর

নতুন বছরের শুরুতে ফের বাজার থেকে ফের ঋণ রাজ্য সরকারের ৷ 4 জানুয়ারি বাজার থেকে 2 হাজার 500 কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে রাজ্য ৷নতুন বছরের শুরুতে ফের বাজার থেকে ফের ঋণ রাজ্য সরকারের ৷ 4 জানুয়ারি বাজার থেকে 2 হাজার 500 কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে রাজ্য ৷

9. IND vs SA : ওয়ান্ডারার্সে ভারতকে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা

সেঞ্চুরিয়নে প্রথমবার টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছিল ভারত ৷ কিন্তু জো'বার্গে রেকর্ড ভাল থাকলেও তা ধরে রাখতে পারল না কোহলি অ্যান্ড কোং ৷

10. Sandesh rejoins ATKMB : সন্দেশ ঝিঙ্গানের প্রত্যাবর্তনে স্বস্তি ফিরলেও বাগানকে চিন্তায় রাখবে চোট

সিবনিক এফসি থেকে ছাড়পত্র পেয়ে ফের একবার সবুজ মেরুণে ফিরছেন সন্দেশ ঝিঙ্গান ৷ তাঁর এই ঘরে ফেরায় রক্ষণ নিয়ে বাগান শিবিরের চিন্তা যে অনেকটাই কাটবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না (Sandesh Jhingan returns to ATK mohun bagan) ৷