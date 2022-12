1. Russian Tourist Death: পুতিনের সমালোচক রাশিয়ান সাংসদ পাভেল আন্তভের রহস্যমৃত্যু ওড়িশায়

25 ডিসেম্বর ওড়িশার রায়াগাদার হোটেলের সামনে থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় পাভেল আন্তভ নামের এক রুশ রাজনীতিবিদের দেহ (2nd Russian Tourist Death) । তার দিনকয়েক আগে ওই হোটেলেই মারা গিয়েছেন তাঁর বন্ধু, ভ্লাদিমির বিদেনভ । পরপর দুই বিদেশির মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে (2nd Russian Tourist Death in a week)।

2. Vande Bharat Express: মডেল স্টেশন বোলপুরে দাঁড়াবে না বন্দে ভারত ! কবিগুরুর 'অবমাননা'য় ফুঁসছে রবি-অনুরাগীরা

ঐতিহ্যবাহী বোলপুর-শান্তিনিকেতন স্টেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মানার্থে সমস্ত ট্রেন থামে । একমাত্র ব্যতিক্রম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (Vande Bharat Express) । এই ট্রেন থামার কোনও নির্দেশিকা নেই রেল মন্ত্রকের তরফে ৷ বিভিন্ন মহলের অভিযোগ, বিশ্বকবিকে অবমাননা করা হচ্ছে ৷ নিন্দা করছেন রাজনৈতিক নেতারাও (Vande Bharat Express will not halt at Bolpur Station ) ৷

3. TMC Leader Joins BJP: তৃণমূল ছেড়েই শুভেন্দুর সভায় বিজেপিতে যোগ অনুব্রত ঘনিষ্ঠ বিপ্লবের

মঙ্গলবার সকালেই তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন বিপ্লব ওঝা (Biplab Ojha)৷ দলের বিরুদ্ধে উগড়ে দিয়েছিলেন ক্ষোভ ৷ তারপরেই এদিন বিজেপিতে যোগ দিলেন এই নেতা (Birbhum TMC Leader Biplab Ojha joins BJP) ৷

4. Anubrata Mondal: বছরের শেষটা আসানসোল সংশোধনাগারেই কাটবে কেষ্টর

দুবরাজপুর আদালত (Dubrajpur Court) থেকে জামিন পেয়ে আবার আসানসোল সংশোধনাগারে ফিরলেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷ আগামী 5 জানুয়ারি তাঁকে আবার গরুপাচার মামলায় (Cattle Smuggling Case) আদালতে পেশ করা হবে ৷ তার আগে 2022 এর শেষ কয়েকদিন জেলেই কাটেতে কেষ্ট মণ্ডলকে ৷

5. Sabarimala Temple Revenue: মণ্ডলম মরশুমের সমাপ্তি, 39 দিনে শবরীমালার প্রাপ্তি 222 কোটি টাকা

মণ্ডলম মরশুমের (Sabarimala Mandalam season ends) সমাপ্তি হল শবরীমালা মন্দিরে (Sabarimala Temple Revenue)৷ 39 দিনে এই মন্দিরের প্রাপ্তির ঝুলিতে এসেছে 222 কোটি টাকা (Sabarimala Temple News)৷

6. Christmas for Street Children: কলকাতার রাজপথে অন্য বড়দিন 'স্লামডগ'দের

কলকাতার রাজপথে ধরা দিল 'স্লামডগ'দের অন্যরকম বড়দিন পালনের চেনা ছবি (Christmas for Street Children)৷ পথশিশুদের কেউ বিক্রি করল বেলুন (Christmas 2022), কেউ সান্তার টুপি ৷ আবারও চুরি গেল শৈশব !

7. Resignation Withdrawn: ইস্তফা দেওয়ার 3 দিনের মধ্যেই তা তুলে নিলেন প্রধান-উপপ্রধান-সহ 17 পঞ্চায়েত সদস্য

আবাস যোজনা দুর্নীতি (PM Awas Yojana)-র বিরুদ্ধে সরব হয়ে ইস্তফা জমা দেওয়ার 3 দিনের মধ্যেই তা প্রত্যাহার (Resignation Withdrawn) করে নিলেন মালিহাটি পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান-সহ 17 জন পঞ্চায়েত সদস্য (Murshidabad News)৷

8. Hailstorm hits Dibrugarh: তুষারঝড়ে মৃত 1, ক্ষতিগ্রস্থ বেশ কয়েকটি বাড়ি; দেখুন ভিডিয়ো

বছরের শেষে ভয়াবহ তুষারঝড় সঙ্গে শিলাবৃষ্টি (Hailstorms) অসমের ডিব্রুগড়ে (Dibrugarh district of Assam) ৷ বেশিরভাগ রাস্তাই সাদা আস্তরণে ঢেকে গিয়েছে ৷ বরফ নিয়ে খেলা করতে দেখা গিয়েছে ছোট ছেলেমেয়েদের ৷ বেশ কিছু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ৷ বিশেষ করে মোরান চা বাগানে (Moran tea garden) ৷ সেখানে বাড়ি ভেঙ্গে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে ৷ আইএমডি আরও শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে অসমবাসীকে সতর্ক করেছে । ডিব্রুগড়ে মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 13°C এবং সর্বোচ্চ 26°C ৷

9. Suvendu Adhikari: ডাকাতরা একটু পরে জেলে যাবে, নাম না-করে তৃণমূলকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

যেমন শীত একটু দেরি পড়ছে, তেমনই ডাকাতটাও একটু পরে জেলে যাবে । প্রথমে যাবে মাছ ব্যাবসায়ী, মহারানীর বীর, মহারানীর বাঘ, কেষ্ট মণ্ডল। মঙ্গলবার বীরভূমের নলহাটি হরিপ্রসাদ হাইস্কুল মাঠে বিজেপি'র জনসভার মঞ্চ থেকে এমনই মন্তব্য করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ।

10. Karsan Ghavri on Team India: রাহুলকে টেস্ট দল থেকে বাদ দেওয়ার দাবি কার্সন ঘাউরির

সাম্প্রতিককালে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয় দলের পারফর্মেন্সের ধারাবাহিকতা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে (Karsan Ghavri Demands to Drop KL Rahul from Indian Test Team) ৷ তার মধ্যেই ফর্মে থাকা ক্রিকেটারদের বসিয়ে দেওয়া নিয়েও নানান প্রশ্ন উঠেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে ঘরের মাঠে আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সিরিজে (Australia series) ভারতীয় দল নিয়ে কথা বললেন জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার কার্সন ঘাউরি ৷ শুনলেন ইটিভি ভারতের সঞ্জীব গুহ ৷