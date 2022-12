1. Covid Guidelines: রাজ্যে এখনই কার্যকর হচ্ছে না কোভিডবিধি, জানালেন মমতা

রাজ্যে এখনই করোনাবিধি (Covid Guidelines) কার্যকর করা হবে না ৷ বৃহস্পতিবার রাজভবন থেকে বেরিয়ে একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

2. Kolkata Medical College: প্রকাশিত হল মেডিক্যাল কলেজের ভোটের ফল

অবশেষে ভোটপর্ব মিটল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের। 4টি বর্ষের পড়ুয়ারা বেছে নিলেন তাঁদের 21 জনকে। 20 জনকে বেছে নেওয়ার কথা থাকলেও প্রথম বর্ষে পঞ্চম হয়েছেন দু'জন। তাই 21 জনকে বেছে নিতে হল পড়ুয়াদের করানো এই ভোটে (Kolkata Medical College Student Election Result) ।

3. Suvendu Adhikari: 'এনজয়িং !' কার্টুন পোস্টার বিতর্কে পালটা মশকরা শুভেন্দুর

একটি পোস্টার নিয়ে চর্চা (Poster Controversy) শুরু হয়েছে বাংলাজুড়ে ৷ সেই পোস্টারে কারও নাম না করা হলেও তা যে রাজ্য়ের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) বিঁধতেই নানা জায়গায় সাঁটানো হয়েছে, তা মেনে নিয়েছে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই ৷ সেই নিরুদ্দেশ পোস্টারে শুভেন্দুর চেহারার আদলে একটি কার্টুনও আঁকা হয়েছে ৷ এ নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রশ্ন করা হতেই পালটা মশকরা করেন শুভেন্দু ৷ বোঝান, তিনি আদৌ বিষয়টিকে পাত্তা দিচ্ছেন না ৷ বরং এমন আয়োজনকে তিনি উপভোগই করছেন ! এছাড়াও, এদিন বিধানসভার বাইরে ফের একবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ইস্যুতে সরব হন বিরোধী দলনেতা ৷ জানান, যখনই সুযোগ পাবেন, কেন্দ্রের কাছে এই বিষয়ে দরবার করতে পিছপা হবেন না তিনি ৷

4. Rajasthan: বিয়ে মাত্র 8 বছর বয়সেই, রাজস্থানের সেই বালিকা বধূ এখন চিকিৎসক

রাজস্থানের (Rajasthan) কারিরি এলাকার রূপা যাদব (Rupa Yadav) ৷ মাত্র আট বছর বয়সেই তাঁর বিয়ে হয় (Child Marriage) ৷ কিন্তু পরিবার পাশে থাকায় তিনি আজ একজন চিকিৎসক ৷

5. Kolkata Police: ফরাসি শিখবে কলকাতা পুলিশ, স্বাক্ষরিত হল মউ

বিভিন্ন বিদেশি ভাষা (Foreign Languages) শিখবেন কলকাতা পুলিশের (Kolkata Police) সদস্যরা ৷ কীভাবে শুরু হবে সেই প্রক্রিয়া ?

6. Shashi slams Suvendu: '100 দিনের কাজ নিয়ে শুভেন্দু'র দাবি ভিত্তিহীন', কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য দিয়ে আক্রমণ তৃণমূলের

100 দিনের কাজ (MGNREGA) নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিঁধেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী । এবার কেন্দ্রের দেওয়া তথ্যকে হাতিয়ার করেই বিরোধীতা দলনেতাকে পালটা দিল তৃণমূল । এদিন বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির অবস্থার কথা তুলে শুভেন্দু'কে কার্যত একহাত নিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা (Shashi Panja slams Suvendu Adhikari) ।

7. IND vs BNG: উমেশ-অশ্বিনের যুগলবন্দিতে আড়াইশো'র আগেই গুটিয়ে গেল বাংলাদেশ

পেস-স্পিনের যুগলবন্দিতে কার্যত দিশেহারা দেখাচ্ছিল টাইগারদের । বল হাতে উমেশ-অশ্বিনকে যোগ্য সঙ্গত করলেন একযুগ পর পাঁচদিনের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটানো জয়দেব উনাদকাট (India bowled out Bangladesh for 227 in their first innings) ।

8. Udayan Guha: তৃণমূলে সম্মানের সঙ্গে থাকতে আবাস যোজনা ফিরিয়ে দিন, কর্মীদের কড়াবার্তা উদয়নের

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (Awas Yojana) নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিতর্ক হচ্ছে ৷ কোচবিহারে (Cooch Behar) তাই তৃণমূল কর্মীদের তালিকা নাম বাদ দিতে আবেদন জানিয়েছে নেতৃত্ব ৷ এবার এই নিয়ে কড়াবার্তা দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ (Udayan Guha) ।

9. Group D Recruitment Case: বেআইনি ভাবে নিযুক্ত গ্রুপ-ডি কর্মীদের এখনই চাকরি যাচ্ছে না, জানালেন বিচারপতি

বেআইনি ভাবে নিযুক্ত গ্রুপ-ডি কর্মীদের (Group D Recruitment Case) এখনই চাকরি যাচ্ছে না বলে জানালেন হাইকোর্টের (Calcutta High Court) বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৷

10. Life Imprisonment for Killing Wife: স্ত্রীকে খুন, নাবালক সন্তানের সাক্ষীতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বাবার

নাবালক সন্তানের সাক্ষীতে স্ত্রীকে খুনে দোষী সাব্যস্ত হলেন এক ব্যক্তি (Man sentenced to life imprisonment)৷ তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা (Life Imprisonment for Killing Wife) শুনিয়েছে জলপাইগুড়ি (Jalpaiguri News) আদালত ৷