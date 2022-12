1. Passenger-Air Hostess Clash: বরাদ্দ খাবার নিয়ে মাঝ আকাশে বিমানসেবিকার সঙ্গে ঝগড়া যাত্রীর, ভাইরাল ভিডিয়ো

ইন্ডিগো'র বিমানে হুলুস্থুল । নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার দেওয়া নিয়ে বচসা যাত্রী ও বিমানসেবিকার । শেষ পর্যন্ত ঘটনায় হস্তক্ষেপ করল ডিজিসিএ । জানানো হল, তদন্ত চলছে (IndiGo Passenger and Air-Hostess engage in heated exchange) ।

2. Suvendu Adhikari: ডেট-মাস বদল হবে, কিন্তু সালটা বদল হবে না, ফের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে প্রতিবাদ সভা করে বিজেপি (BJP) ৷ যে সভার মূল বক্তা ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ ওই সভা থেকেই আরও একবার হুঁশিয়ারি দেন তিনি ৷ জানান, ডেট ও মাস বদল হলেও সালটা বদল হবে না ৷

3. Recruitment Scam: কমিশনের ওয়েবসাইটে অবিলম্বে 100টি ওএমআর শিট প্রকাশের নির্দেশ বিচারপতির

স্কুল সার্ভিস কমিশন (School Service Commission) বা এসএসসি (SSC)-কে কঠোর নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Gangopadhyay) ৷ নিয়োগ দুর্নীতি (Recruitment Scam) মামলায় অবিলম্বে 100টি ওএমআর শিট (OMR Sheet) সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার নির্দেশ দিলেন তিনি ৷

4. ISI Agent Arrested: শিলিগুড়ির টোটো চালক আইএসআই এজেন্ট, গ্রেফতার করল এসটিএফ

গুড্ডু কুমার নামে এক আইএসআই এজেন্ট (ISI Agent) গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ (STF) ৷ শিলিগুড়িতে সে টোটো চালক হিসেবে গা ঢাকা দিয়েছিল ৷

5. CM Concerned about Ganga Sagar: গঙ্গাসাগর মেলার দিনগুলোতে কি বড় ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছেন মুখ্যমন্ত্রী ? কেন বললেন এ কথা !

গঙ্গাসাগর মেলার (Ganga Sagar Mela) দিনগুলোতে কি বড় কোনও ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা (CM Concerned about Ganga Sagar) করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় (Mamata Banerjee)? তাঁর একটি মন্তব্যে এমন প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে রাজনৈতিক মহলে ৷

6. Purulia Beat Office Reopen: 13 বছর পর মাও আতঙ্ক কাটিয়ে খুলল খামার বিট অফিস

13 বছর আগে মাওবাদীদের আতঙ্কে (Maoist Issue) বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পুরুলিয়ার খামার বিট অফিস ৷ আজ ফের সেই বিট অফিস খুলে গেল (After 13 Years Khamar Forest Beat Office Reopen) ৷ বিট অফিসার-সহ 8 জন বনকর্মীকে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে ৷

7. Mamata Banerjee: এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় হবে সাগর আরতি, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

গঙ্গাসাগর মেলায় (Gangasagar Mela) এই বছর পুণ্যার্থীরা সাগর আরতি দেখার সুযোগ পাবেন ৷ আগামী 12 থেকে 14 জানুয়ারি এই আরতির ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার ৷ বুধবার এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

8. Rashid Khan on Taliban Fatwa: ‘মা’ প্রথম মাদ্রাসা, মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় তালিবানি ফতোয়ার বিরোধিতা রাশিদ খানের

মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় তালিবানি ফতোয়ার বিরোধিতায় সরব হয়েছেন আফগান ক্রিকেটার রাশিদ খান (Rashid Khan Opposes Taliban Fatwa on Girls Higher Education) ৷ এ নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পাস্তু ভাষায় একটি পোস্টও করেছেন তিনি ৷ সেখানে নারী তথা মা-কে প্রথম মাদ্রাসার সঙ্গে তুলনা করেছেন রাশিদ ৷

9. New Museum in Kolkata: কলকাতার কাহিনি শোনাবে নতুন সংগ্রহশালা, সৌজন্যে পৌরনিগম

কলকাতা শহরে একটি নতুন সংগ্রহশালা (New Museum in Kolkata) তৈরি করছে কলকাতা পৌরনিগম (KMC) ৷ কী এর বৈশিষ্ট্য ?

10. Ranji Trophy 2022-23: শাহবাজের স্পিনে বেকায়দায় হিমাচল, দ্বিতীয়দিনের শেষে চালকের আসনে বাংলা

দ্বিতীয় দিন শাহবাজ আহমেদের স্পিনের কুপকাত হিমাচল প্রদেশ (HP are in trouble at the end of day 2 against Bengal) ৷ যার জেরে রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শেষে চালকের আসনে বাংলা (Bengal in Driving Seat at End of Day 2) ৷