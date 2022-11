1. Fire in Tirreti Bazar: টেরিটি বাজারে বিধ্বংসী আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের 10টি ইঞ্জিন

মধ্য কলকাতার টেরিটি বাজারে বিধ্বংসী আগুন লাগল । শনিবার সন্ধে 7.30 নাগাদ টেরিটি বাজারের একটি তিনতলা বাড়িতে আগুন লাগে । ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের 10টি ইঞ্জিন (Fire in Tirreti Bazar) ।

2. Gujarat BJP Manifesto: গুজরাতে সন্ত্রাস-দেশদ্রোহ নির্মূল করতে মৌলবাদ বিরোধী সেল তৈরির প্রতিশ্রুতি বিজেপির

আগামী দু’দফায় গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচন (Gujarat Assembly Polls 2022) ৷ ওই ভোটের ইস্তাহার শনিবার প্রকাশ করলেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (JP Nadda) ৷ তিনি জানিয়েছেন, দেশ বিরোধী শক্তি ও জঙ্গি সংগঠনগুলির স্লিপার সেলগুলিকে খতম করতে মৌলবাদ বিরোধী সেল (Anti Radicalisation Cell) তৈরি করা হবে ৷

3. Sukanta Majumdar: বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে 2 হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সুকান্তর

2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ ভোটে জেতার পর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন তিনি ৷ এখন 500 টাকা করে পান মহিলারা ৷ বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই প্রকল্পে 2 হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷

4. Mithun Chakraborty: ‘মুখে গণতন্ত্র আর পিছনে ষড়যন্ত্র’, মমতাকে নিশানা মিঠুনের

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পিছন থেকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করলেন মিঠু চক্রবর্তী (Mithun Chakraborty Attacks TMC As Says Violent Party) ৷ আসানসোল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণতন্ত্রে সবাইকে নিয়ে চলার বার্তা প্রসঙ্গে, মিঠুন একথা বলেন ৷

5. Saayoni Ghosh: 'আপনি জাত গোখরো হলে বাংলার মহিলারাও কার্বোলিক অ্য়াসিড তৈরি রেখেছেন !' মিঠুনকে তোপ সায়নীর

মিঠুন চক্রবর্তীকে (Mithun Chakraborty) চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষ (Saayoni Ghosh) ৷ শনিবার শিলিগুড়ির (Siliguri) জনসভায় (TMC Rally) কী বললেন তিনি ?

6. Stranger Library: মনের জানালা খুলতে চান ! আপনার জন্য অপেক্ষা করছে 'স্ট্রেঞ্জার লাইব্রেরি'

মনের মধ্যে জমে থাকা 'কথার পাহাড়' উগড়ে দেওয়া যাবে কোনও এক অপরিচিতের সামনে ৷ কলকাতায় (Kolkata) বসেই সেই সুযোগ করে দেবে 'স্ট্রেঞ্জার লাইব্রেরি' (Stranger Library) ৷

7. FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপে 'ডু অর ডাই' ম্যাচ আর্জেন্তিনার, মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ছন্দের খোঁজে মেসিরা

শনিবার মাঝরাতে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে নামছে আর্জেন্তিনা (Argentina Do or Die Match in World Cup) ৷ যে ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করা মানে, এবারের মতো বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়ে যাবে লিওনেল মেসিদের ৷

8. Fire in Qatar: মরণবাঁচন ম্যাচে নামছেন মেসি'রা ! মহারণের কয়েকঘণ্টা আগে লুসালি'র আকাশ ঢাকল ঘন কালো ধোঁয়ায়

লুসালির আকাশ ঢাকল ঘন কালো ধোঁয়ায় । নবনির্মিত শহরের একটি নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ে এদিন আগুন লাগে (Fire sends smoke over Doha skyline) ।

9. Kakali Slams Mithun: মিঠুন মানসিক রোগী, চিকিৎসার প্রয়োজন, কটাক্ষ কাকলির

মিঠুন চক্রবর্তী (Mithun Chakraborty) একজন মানসিক রোগী । ওঁর চিকিৎসার প্রয়োজন । তৃণমূল (Trinamool Congress) বিধায়কদের মিঠুনের সঙ্গে যোগাযোগ প্রসঙ্গে এমনই মন্তব্য করেছেন বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার (Kakoli Ghosh Dastidar) ।

10. Leopard Fight: রাতের অন্ধকারে দুই চিতাবাঘের লড়াই, দেখুন ভিডিয়ো

রাতের অন্ধকারে দুই চিতাবাঘের লড়াইয়ের মজার দৃশ্য ধরা পড়ল (Two Leopards Fighting) জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলির ইনডং চা বাগানে ৷ প্রথমে এক দফা লড়াইয়ের পর ভয়ে গাছে উঠে গেল একটি চিতাবাঘ । তাকে বাগে না পেয়ে আড়ালে চা গাছের ঝোপ থেকে তখন অপরটির তর্জন-গর্জন । গাছের মগডালে দীর্ঘক্ষণ থাকার পর নেমে আসতেই ওত পেতে থাকা শত্রুর ফের আক্রমণ । ফের শুরু হয় হয় লড়াই ৷