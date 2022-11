1. TMC Leader Killed: গুলি করে ও বোমা মেরে নওদায় তৃণমূল নেতাকে খুন

গাড়ি আটকে গুলি করে ও বোমা মেরে খুন করা হল এক তৃণমূল নেতাকে ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের নওদায় ৷ মৃত তৃণমূল নেতার নাম মতিরুল ইসলাম (TMC leader killed in Naoda)।

2. Mamata on Hilsa: ইলিশ চাষে বাংলাদেশের নির্ভরতা কমাতে মমতার দাওয়াই বিধানসভায়

ইলিশের (Hilsa) জন্য বাংলার মানুষকে বাংলাদেশের (Bangladesh) দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না বলে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ।

3. Coal Minister Pralhad Joshi: পরিবেশের কথা ভেবেই প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যপূরণ হবে, জানালেন কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রী

বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে খনি অঞ্চল পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি (Coal Minister Pralhad Joshi) ৷ পরে তিনি জানালেন প্যারিস চুক্তি (Paris Agreement) অনুযায়ী কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা হবে ৷ পরিবেশবান্ধব জ্বালানির কথা ভাবা হচ্ছে ৷

4. World Cup Fever: উত্তর কলকাতার অলিগলি যেন এক টুকরো ব্রাজিল-আর্জেন্তিনা

শুরু হয়ে গিয়েছে ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) ৷ আর তার জোয়ারে ভাসছে সারা বাংলা ৷ এর থেকে খেলা পাগল বাঙালি বা কলকাতাবাসী কী করে পিছিয়ে থাকে (FIFA Fever in Kolkata) ৷ তাই কাতারে বিশ্বকাপ হলেও খেলার আঁচ পড়েছে সুদূর কলকাতাতেও । সেজে উঠেছে উত্তর কলকাতার (North Kolkata) অলিগলি । মিনার্ভা থিয়েটার হলের কাছে 22 ফকির চক্রবর্তী লেনের দেওয়ালে দেখা মিলল বিশ্বকাপে খেলা বিভিন্ন দেশের পতাকার (Decked up with various national flags)। রয়েছে আর্জেন্তিনা, ব্রাজিল, জার্মানি থেকে পর্তুগাল ৷ বিভিন্ন দলের সমর্থকদের উৎসাহেই সাজানো হয়েছে এই পুরো এলাকা । প্রবীণ-নবীনদের সহযোগে এ বছর বিশ্বকাপের ভরপুর আমেজ নিচ্ছেন এলাকাবাসীরা । বিকেল হলেই সেখানে বসছে কচিকাঁচাদের মেলা ৷ পায়ে বল নিয়ে তারা দেখাচ্ছে বিভিন্ন ভেলকি ৷

5. Tree Library: মদের ঠেক, জুয়ার আসর অতীত; দিশা দেখাচ্ছে কালচিনির 'ট্রি লাইব্রেরি'

আলিপুরদুয়ারের (Alipurduar) কালচিনি (Kalchini) ব্লকের 'ট্রি লাইব্রেরি' (Tree Library) ! সদ্য স্নাতক নিমেষ লামার অভিনব উদ্যোগ ৷ কেন এমন পদক্ষেপ করতে হল তাঁকে ?

6. TMC Office in PMAY House: ডানকুনিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরে তৃণমূলের পার্টি অফিস

ডানকুনিতে (Hooghly News) প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (Pradhan Mantri Awas Yojana) ঘরে চলছে তৃণমূলের পার্টি অফিস (TMC Office in PMAY House)। এই নিয়েই সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷ তবে শাসক দলের দাবি, দলীয় কার্যালয় (TMC party office) ভেঙে যাওয়ায় বাড়ির মালিকের অনুমতি নিয়ে সাময়িক ভাবে ওই বাড়িতে পার্টি অফিসের কাজ চালানো হচ্ছে ৷

7. Girish Mancha: আগুন লাগার পরেও অডিটোরিয়াম ছাড়েননি দর্শকরা, এটা বাংলা থিয়েটারের জয়

'চেতনা 50'-এর শেষদিনে মঞ্চস্থ হল নাটকের মধ্যে নাটক 'মেফিস্টো'। সন্ধে 6 টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল এই নাটক (Fire Broke Out on Girish Mancha) । হঠাৎই অডিটোরিয়ামে আগুন লাগে ৷ ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ এবং দমকলের সাতটি ইঞ্জিন । শেষমেষ নাটক শুরু হয় সাড়ে সাতটা নাগাদ ৷

8. India Hockey Coach Reid Interview: 'লড়াই কঠিন ! লক্ষ্য থেকে সরলে চলবে না', বিশ্বযুদ্ধের আগে জানালেন ভারতীয় হকির হেডস্যর

বৃহস্পতিবার ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে নিজের পরিকল্পনার কথা জানালেন হকি দলের কোচ গ্রাহাম জন রিড (India Hockey Coach Graham Reid Interview)। টোকিয়োতে জার্মানিকে হারিয়ে অলিম্পিকসে ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত ৷ সেই ধারাবাহিকতাই বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর দল ।

9. Md Salim: 'ডিয়ার লটারি মুখ্যমন্ত্রীর মাই ডিয়ার চালান !' কটাক্ষ সেলিমের

ডিয়ার লটারি (Dear Lottery) নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে (Mamata Banerjee) চাঁচাছোলা আক্রমণ করলেন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম (Md Salim) ৷ কী বললেন তিনি ?

10. Bowbazar Mishap: বউবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত 11টি পরিবার ও 6 ব্যবসায়ীকে ক্ষতিপূরণ দিল মেট্রো

বউবাজার বিপর্যয়ের (Bowbazar Mishap) শিকার কয়েকটি পরিবার ও কয়েকজন ব্যবসায়ীকে বৃহস্পতিবার ক্ষতিপূরণ (Compensation) দিল কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (Kolkata Metro Rail Corporation) বা কেএমআরসিএল (KMRCL) ৷ কত টাকা করে ক্ষতিপূরণ পেলেন আক্রান্তরা ?