1. FIFA World Cup 2022: অঘটনের বিশ্বকাপ ! জাপানি বোমায় বিধ্বস্ত চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা

কাতারে ফের ইন্দ্রপতন ! জাপানের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানির (Japan beat Germany) । লুসালির পর এবার দোহা, জায়ান্টদের বিরুদ্ধে এশিয়ার দলের অসাধারণ ফুটবল অব্যাহত ।

2. FIFA World Cup 2022: মরুদেশে মলিন মদ্রিচরা ! মরক্কোর কাছে আটকে গেল গতবারের রানার-আপ

ড্র দিয়ে বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) অভিযান শুরু করল ক্রোয়েশিয়া (Morocco Hold Star Studded Croatia Goalless) ৷ এদিন মরক্কোর বিরুদ্ধে গোলশূন্যভাবে ম্যাচ শেষ করেন ক্রোটরা ৷

3. Girish Mancha Fire: গিরিশ মঞ্চে আগুন, নিরাপদে বের করে আনা হল 2 বিচারপতিকে

নাটক চলাকালীন আচমকাই গিরিশ মঞ্চে অগ্নিকাণ্ড ৷ তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল সেখানে থাকা দর্শকদের মধ্যে । ঘটনাস্থলে আসে দমকলের সাতটি ইঞ্জিন (Girish Mancha Fire) । নাটক চলাকালীন গিরিশ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ বসু ।

4. Shraddha Murder Case: শ্রদ্ধার অভিযোগ পেয়েও কেন পদক্ষেপ করেনি পুলিশ ? জানতে চেয়ে তদন্তের নির্দেশ মহারাষ্ট্র সরকারের

শ্রদ্ধা হত্যাকাণ্ডে (Shraddha Murder Case) সামনে এল নতুন তথ্য ৷ 2020 সালেই প্রেমিক আফতাব আমিন পুনাওয়ালার (Aftab Amin Poonawalla) বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন শ্রদ্ধা ওয়াকার (Shraddha Walkar) ৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ দিল মহারাষ্ট্র সরকার (Maharashtra Government) ৷

5. Kolkata Police: ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনকারীরা কীভাবে পৌঁছলেন বিধানসভার গেটে, প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা

বুধবার কলকাতায় বকেয়া ডিএ (DA)-র দাবিতে আন্দোলন হয় ৷ বিধানসভার গেটের সামনে পুলিশের (Kolkata Police) সঙ্গে ধুন্ধুমার বাঁধে আন্দোলনকারীদের ৷ এই বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে ৷ বকেয়া ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনকারীরা কিভাবে পৌঁছালেন বিধানসভার গেটে, উঠছে প্রশ্ন ৷

6. Bengal Recruitment Scam: চাকরিহারাদের পুনর্বহালে অতিরিক্ত পদ তৈরির নেপথ্যে কারা, সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ আদালতের

নিয়োগ দুর্নীতির (Bengal Recruitment Scam) জেরে যাঁদের চাকরি গিয়েছে, তাঁদের পুনর্বহালের আবেদন আদালতের কাছে করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (School Service Commission) ৷ সেই আবেদন প্রত্যাহারের জন্য বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে করা হয় কমিশনের তরফে ৷ কিন্তু তা নিয়ে বিচারপতির তোপের মুখে পড়তে হল কমিশনকে ৷ পাশাপাশি এই নিয়ে সিবিআই (CBI) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷

7. Theatre Yesteryears and Now: কথা বলছে আলো, বৈচিত্র্য সাউন্ড-ধোঁয়ায় ! দর্শক টানতে বদলেছে নাটকের ঘরানা

দর্শক টানতে বদলে গিয়েছে নাটকের ঘরানা (Theatre Yesteryears and Now)৷ আলো, সাউন্ড, ধোঁয়ার মাধ্যমে নাটকে আনা হয়েছে বৈচিত্র্য ৷

8. Dengue Issue: রাজ্যে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ছে, হাইকোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলা

রাজ্যে ধীরে ধীরে বাড়ছে ডেঙ্গি ৷ এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে একটি মেডিক্যাল কমিশন ও মনিটারিং চেয়ে জনস্বার্থ মামলা করলেন চিকিৎসক সঞ্জীব কুমার মুখোপাধ্যায় (Case filed in the High Court Regarding Dengue) ৷

9. Gujarat Polls 2022: রাজনীতি বর্জিত গুজরাতের এই গ্রামে ভোট না দিলে দিতে হয় জরিমানা

গুজরাতের রাজকোট (Rajkot) থেকে 20 কিলোমিটার দূরের গ্রাম রাজ সমাধিলয় (Raj Samadhilaya Village) ৷ সেখানে কোনও রাজনৈতিক দলকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না ৷ কিন্তু ভোট না দিলে দিতে হয় জরিমানা ৷

10. FIFA World Cup 2022: আর্মব্যান্ডে নিষেধাজ্ঞা ! মুখ বন্ধ করেই মাঠে রামধনু আঁকলেন জার্মানরা

‘নো ডিসক্রিমিনেশন’ লেখা ‘ওয়ানলাভ’ আর্মব্যান্ড পরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এবার ফিফার বিরুদ্ধে সরব হল জার্মান (German Football Association) ৷ যা নিয়ে জার্মান ম্যানেজার হ্যানসি ফ্লিক (Hansi Flick) ফিফার সমালোচনাও করেছেন ৷ সেই ছবিই দেখা গেল জার্মানি-জাপান ম্যাচেও ।