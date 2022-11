1. Surgery for Love: অস্ত্রোপচারে যৌনাঙ্গ বসিয়ে সম্পূর্ণ পুরুষ হলেন উত্তরপ্রদেশের মহিলা, বিয়ে করলেন ছোটবেলার বান্ধবীকে

অস্ত্রোপচারে যৌনাঙ্গ (Gender Dysphoria) বসিয়ে সম্পূর্ণ পুরুষ হলেন উত্তরপ্রদেশের এক মহিলা (Penis reconstruction surgery)৷ এরপর তিনি বিয়ে করলেন ছোটবেলার বান্ধবীকে (Surgery for Love)৷

2. Hijab Row: হাওড়ার স্কুলে হিজাব বিতর্ক, বাতিল হল পরীক্ষা

কর্নাটকের পর এবার হিজাব বিতর্ক এ রাজ্যেও ৷ হাওড়ার ধুলাগড়ি আদৰ্শ বিদ্যালয়ে (Dhulagori Adarsha Vidyalaya) এই বিতর্কের জেরে ছড়িয়েছে অশান্তি ৷ বন্ধ হয়েছে পরীক্ষা (hijab row in Howrah school) ৷

3. FIFA World Cup 2022: ঘুচল অপরাজিত তকমা, হাতছাড়া 64 বছরের রেকর্ডও ! মরুদেশে মলিন 'মেসি অ্যান্ড কোং'

হেরে অভিযান শুরু করেছে লা আলবেসেলেস্তা । একই সঙ্গে হাতছাড়া হয়েছে একগুচ্ছ রেকর্ডও । যদিও এদিনই নয়া রেকর্ড গড়েছেন আর্জেন্তাইন মহাতারকা । 4টি বিশ্বকাপ (2006, 2014, 2018, 2022) গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি ।

4. FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপ আয়োজক কাতারের এক সময় পরিচয় ছিল মুক্ত রফতানিকারী দেশ হিসেবে

আর উপসাগরীয় আরব প্রতিবেশীদের মতো তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস রফতানি করত না কাতার (Stunning Transformation World Cup Host Qatar) ৷ কুড়ির শতকে কাতার ছিল মুক্ত রফতানিকারী দেশ ৷

5. FIFA World Cup 2022: প্রযুক্তির কাছে হার আর্জেন্তিনার, ভিএআর-এ পাকড়াও মেসি-মার্তিনেজের অফসাইড গোল

প্রথমে ইকুয়েডর ৷ এবার আর্জেন্তিনা ৷ যদিও, উদ্বোধনী ম্যাচে ইকুয়েডর 2-0 গোল কাতারের বিরুদ্ধে জিতেছিল ৷ কিন্তু, মেসির আর্জেন্তিনা সেই সুযোগ পেলেন না (Argentina Loss to VAR in Qatar World Cup) ৷ ভিএআর-এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কারণে বাতিল হল অফসাইড গোল ৷

6. Sukanta Majumdar: বিধানসভায় সুকান্তর আসার খবর জেনেও বেরিয়ে গেলেন শুভেন্দু

মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় (West Bengal Assembly আসেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷ অথচ সেই সময় সেখানে অনুপস্থিত রইলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ এর মধ্যে কোনও বিতর্ক নেই বলে দাবি করেছেন সুকান্ত ৷ তবুও এই নিয়ে প্রশ্ন তুলছে রাজনৈতিক মহল ৷

7. Nisith Pramanik: আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হচ্ছে, জলপাইগুড়িতে বললেন নিশীথ

আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হচ্ছে (False case is being filed against me)৷ জলপাইগুড়িতে (Jalpaiguri news) এমনই অভিযোগ করলেন নিশীথ প্রামাণিক (Nisith Pramanik)৷

8. FIFA World Cup 2022: মরুঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে বিশ্বকাপ শুরু আর্জেন্তিনার

'দুর্বল' সৌদি আরবের বিরুদ্ধে হেরে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল আর্জেন্তিনা (Argentina lost to Saudi Arabia) । নড়বড়ে ডিপ ডিফেন্স এবং ভার, দুই ফ্যাক্টরে পর্যদুস্ত লা আলবেসেলেস্তা (Argentina in FIFA World Cup 2022) ।

9. IND vs NZ T-20I: টাই বৃষ্টি বিঘ্নিত তৃতীয় ম্যাচ টি-20, 1-0 ফলাফলে সিরিজ ভারতের

ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টি-20 ম্যাচ টাই ৷ ফলে 1-0 ফলে সিরিজ নিজেদের নামে করলেন হার্দিক পান্ডিয়ারা (India Win 3 Match Series Against New Zealand) ৷ প্রথম ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে কিউয়িদের পর্যদুস্ত করে টিম ইন্ডিয়া ৷ মঙ্গলবার তৃতীয় ম্যাচ বৃষ্টিতে টাই হওয়া সিরিজ জিতে নেয় ভারত ৷

10. FIFA World Cup 2022: সেমিফাইনালে মেসি-নেইমার দ্বৈরথ, চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল ! দাবি অক্সফোর্ডের গবেষণায়

2022 কাতার বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) চ্যাম্পিয়ন হবে ব্রাজিল ৷ আর সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল এবং আর্জেন্তিনা (Messi-Neymar Duel in WC Semi-Final) ৷ এমনটাই দাবি করা হয়েছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (Oxford University Research) একটি গবেষণায় ৷