1. Tales of Love: আফতাবের নৃশংতাতেও প্রেমের 'সৌরভ' ছড়াচ্ছেন বিতুপান-সব্যসাচী

শ্রদ্ধা হত্যাকাণ্ডের খলনায়ক আফতাব আমিন পুনাওয়ালারা (Aaftab Amin Poonawalla) যেমন বাস্তব, তেমনই ঘোর বাস্তব হলেন সব্যসাচী চৌধুরী (Sabyasachi Chowdhury), বিতুপান তামুলিরা (Bitupan Tamuli) ৷ তাঁদের 'কাহিনি' (Tales of Love) ভালোবাসায় ভরসা ফেরায় ৷

2. Narendra Modi: আমার কোনও 'অওকাত'ই নেই ! কংগ্রেসকে কড়া জবাব মোদির

"আমার তো কোনও 'অওকাত'ই নেই ৷" গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের (Gujarat Assembly Election 2022) প্রচার কর্মসূচিতে (Election Campaign) যোগ দিয়ে একথা কেন বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ?

3. Mamata Banerjee: যোগীরাজ্যের মতোই কলকাতায় গঙ্গারতি দেখতে চান মমতা

উত্তরপ্রদেশে যদি গঙ্গারতি (Ganga Aarti) হতে পারে, কলকাতায় হবে না কেন ? রবিবার কার্যত এই প্রশ্নই তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ দিলেন কিছু নির্দেশ ৷

4. FIFA World Cup 2022: ইরানকে হাফডজন গোলের মালা পড়িয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল 'থ্রি লায়ন্স'

পরপর আক্রমণ করলেও প্রতিপক্ষের ডিপ ডিফেন্সে আটকে যাচ্ছিলেন কেনরা । 35 মিনিটে গোলের মুখ খোলেন জুড বেলিংহাম । তারপর থেকে 90 মিনিট পর্যন্ত সবুজ গালিচায় আলপনা আঁকলেন ইংরেজরা ।

5. New Nameplate of Mannat: হিরেতে মোড়া শাহরুখের মন্নতের নয়া নেমপ্লেট, ছবি ভাইরাল

হিরেতে মোড়া শাহরুখ খানের (Shah Rukh Khan) বাংলো মন্নতের নয়া নেমপ্লেট (New Nameplate of Mannat)৷ সেই ছবি ভাইরাল হল সোশ্যাল মিডিয়ায় (Diamond-studded nameplate)৷

6. Temple for Daughter: মন্দির গড়ে মৃত মেয়ের মূর্তিকে দেবজ্ঞানে পুজো করেন বাবা

মেয়ের প্রতি বাবার টান ৷ সেই সম্পর্কেরই এক অনন্য নজিরের সাক্ষী নেল্লোর ৷ এখানে প্রয়াত মেয়ের স্মরণে মন্দির ও মূর্তি গড়ে তাকে দেবজ্ঞানে পুজো করছেন এক বাবা (A father who built a temple out of love for his daughter)৷

7. FIFA World Cup 2022: ফিফা বিশ্বকাপের সাফল্য কামনায় 8 ফুটের স্যান্ড আর্ট সুদর্শন পট্টনায়েকের

ফিফা বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) সফল হোক ৷ এই বার্তা দিয়ে পুরীর সমুদ্র সৈকতে 8 ফুট উচ্চতার স্যান্ড আর্ট (Sand Replica of FIFA World Cup) তৈরি করলেন সুদর্শন পট্টনায়েক ৷ বালি দিয়ে ‘গুড লাক’ লিখে ফিফা বিশ্বকাপের ট্রফি বানিয়েছেন (Sudarsan Pattnaik Creates Sand Art to Convey Good Luck) ৷ আর যা তৈরি করতে কাতার বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া 32টি দেশের 1 হাজার 350টি মুদ্রা ব্যবহার করেছেন ৷ আর এই স্যান্ড আর্ট করতে 5 টন বালি ব্যবহার করেছেন শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক ৷

8. FIFA World Cup 2022: বেদুইনের দেশে বিশ্বকাপ যুদ্ধের উন্মাদনায় গা ভাসাল কলকাতা

ফিফা বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) জ্বরে কাবু শহর কলকাতা ৷ আর সেই উন্মাদনা চোখে পড়ল ভবানীপুরের 62 পল্লিতে (Football Fever in Kolkata) ৷ যেখানে মেসি, রোনাল্ডো, নেইমারদের কাট-আউটে ছেয়ে গিয়েছে গোটা পাড়া ৷ রাস্তার মোড়ে ফুটবল নিয়ে বাসিন্দার আলোচনা ৷ কোন দল ভালো, কোন তারকা বাজিমাত করবেন ! এ নিয়ে চলছে আলোচনা-তর্কাতর্কি ৷

9. Suvendu Slams Mamata: মমতার সরকারের দিন ঘনিয়ে এসেছে, ফের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) সরকার বাংলায় আর বেশিদিন থাকবে না ৷ আবারও হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari ৷ সোমবার কলকাতায় দলের মহিলা মোর্চার সভায় তৃণমূলের সরকার নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূলের দিন ঘনিয়ে এসেছে ।’’

10. FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপের মঞ্চে ইরানি মহিলাদের সমর্থনে প্রতিবাদ জাতীয় দলের !

ইরানি মহিলাদের সরকারের হিজাব নীতি (Irans Hijab Policy)-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ছায়া দেখা যেতে পারে বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) মঞ্চে ৷ আজ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে ফুটবলারা ফের ইরানি মহিলাদের সমর্থন জানিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারেন (Iran Team will Protest in Support of Iranian Women) ৷