মাত্র 24 বছরেই চিরঘুমের দেশে অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মা (Actor Aindrila Sharma) ৷ হাসি মুখে একের পর এক পাড় করেছেন জীবনের বড় যুদ্ধ ৷ কিন্তু এই লড়াইটা জেতা হল না ঐন্দ্রিলার ৷ তবে আজীবন তাঁর হাসি মুখ এবং জীবন যুদ্ধের কাহিনী থেকে যাবে সকলের মনে ৷ রইল তাঁর জীবনের কিছু মুহূর্ত ৷

2. FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপের উদ্বোধনীতে মুখোমুখি দুই ‘নিঃশব্দ ঘাতক’

কাতার বিশ্বকাপে (FIFA World Cup 2022) আজ মুখোমুখি টুর্নামেন্টের দুই নিঃশব্দ ঘাতক ৷ যারা যে কোনও মুহূর্তে তাবড় দলগুলির স্বপ্নভঙ্গ করতে পারে ৷ যাদের মধ্যে একটি দল আয়োজক কাতার (Qatar vs Ecuador) ৷ আর অপর দল ইকুয়েডর ৷

3. Gujarat Assembly Election 2022: গুজরাতে কংগ্রেসের কোনও মূল্য নেই, তাই 'রাহুল বাবা' আসছেন না ! কটাক্ষ শাহের

গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের (Gujarat Assembly Election 2022) প্রচার সভা থেকে রাহুল গান্ধিকে (Rahul Gandhi) আক্রমণ করলেন অমিত শাহ (Amit Shah) ৷ কী বললেন তিনি ?

4. Local Train incident: বরাত জোরে রক্ষা ! স্টেশনে ঢোকার সময় বিচ্ছিন্ন শিয়ালদাগামী কৃষ্ণনগর লোকালের দু’টি বগি

বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল শিয়ালদাগামী ডাউন কৃষ্ণনগর লোকল (Local Train Coach Separated in Shyam Nagar Station) ৷ রবিবার বিকাল 4.52 মিনিট নাগাদ ডাউন কৃষ্ণনগর লোকাল শ্যামনগর স্টেশনে পৌঁছতেই 4 এবং 5 নম্বর বগির মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷ যাত্রীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে উপস্থিত হয় পুলিশ ৷ তবে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি ৷ ঘটনার জেরে শিয়ালদা মেন লাইনে ট্রেন পরিষেবা সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হয় ৷

5. Cow in ICU Ward: হাসপাতালের আইসিইউ'তে ঘুরে বেড়াচ্ছে গরু, ভাইরাল ভিডিও

মধ্যপ্রদেশের রাজগঢ়ে জেলা হাসপাতালের আইসিইউ'তে ঘুরে বেড়াচ্ছে গরু ৷ ভাইরাল হয়েছে এই ভিডিয়ো ৷ ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে এই হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে (cow seen in ICU ward of Rajgarh hospital MP) ৷ তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাফাই যে ভিডিয়োর কথা বলা হচ্ছে সেটি পুরনো কোভিড আইসিইউ ওয়ার্ড ৷ তবে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ওই হাসপাতালের সুপার ও নিরাপত্তারক্ষীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে (Cow in ICU Ward) ৷

6. Aindrila Sharma: শেষ বিদায় ! প্রিয় টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োয় পৌঁছলেন অভিনেত্রী

ছুটির দেশে পাড়ি দিয়েছেন ঐন্দ্রিলা শর্মা (Aindrila Sharma)। প্রিয় টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োয় পৌঁছল ঐন্দ্রিলার মরদেহ । সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে ক্যাওড়াতলা মহাশ্মশানে । সেখানেই অভিনেত্রীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে (Aindrila Sharma taken to Technician Studio before last rites) ।

7. Sabyasachi-Aindrila Relationship: তারার দেশে হারিয়ে গেলেন ঐন্দ্রিলা, সব্যসাচী ফেসবুক থেকে

শেষ জীবনযুদ্ধ ৷ দীর্ঘ লড়াই শেষে চিরঘুমে ঐন্দ্রিলা শর্মা (Aindrila Sharma Death)৷ তাঁর প্রয়াণের পরই ফেসবুক থেকে সরলেন তাঁর বন্ধু সব্যসাচী চৌধুরী (Sabyasachi Chowdhury)৷ মুছে দিলেন অভিনেত্রীকে নিয়ে করা তাঁর সব পোস্ট (Sabyasachi-Aindrila Relationship)৷

8. FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপের রঙে সেজেছে শৈলরানি দার্জিলিং

এ এক অন্য দার্জিলিং! ফুটবল বিশ্বকাপে মাতোয়ারা শৈলরানি ৷ নানা রঙে সেছে পাহাড় (Darjeeling Decorated in World Cup Colours) ৷ আর শীতের শুরুতে রৌদ্রজ্জ্বল পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় সেই রঙকে আরও বিকশিত করেছে ৷ ব্রাজিল, আর্জেন্তিনা, জার্মানি ও ইংল্যান্ডের পতাকা ঝুলছে পাহাড়ের রাস্তায় ৷ বিশেষত, দার্জিলিং ম্যালের ছবিটাই বদলে গিয়েছে এই শীতে ৷ এরাজ্য তো বটেই, ভিনরাজ্য এমনকি বিদেশ থেকে আসা পর্যটকরাও দার্জিলিংয়ের ফুটবল বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) আনন্দে সামিল হয়েছে ৷ দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তায় ড্রাগন ডান্সের আয়োজন করা হয়েছিল এদিন ৷ আর বিশ্বকাপ উৎসবের আবহে, ম্যালের দোকানগুলিতে বিভিন্ন দেশের জার্সি, পতাকার পসরা নিয়ে বসেছেন দোকানিরা ৷

9. FIFA World CUP 2022: বিশ্বকাপ উন্মাদনা ! ম্যাচ দেখতে চাঁদা তুলে বাড়ি কিনলেন ফুটবলপ্রেমীরা

আজ থেকে কাতারে শুরু হচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ ৷ উন্মাদনায় ফুঁটছে ফুটবল বিশ্ব (FIFA World CUP 2022) ৷ এরই মাঝে বিশ্বকাপের ম্যাচ একসঙ্গে দেখতে একটি বাড়িই কিনে ফেলেছেন কোচির 17 জন ফুটবলপ্রেমী (football fans buy house in Kochi to watch matches) ৷

10. Desire from Relationships: বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের প্রতি আমাদের চাহিদা পরিবর্তিত হয়: রিপোর্ট

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের প্রতি আমাদের চাহিদা পরিবর্তিত হয় (Desire from Relationships)৷ সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় এমনই দাবি করা হয়েছে ৷