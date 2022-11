1. Suvendu Adhikari: রাজ্য ভাগ কোনও সমস্যার সমাধান নয়, মত শুভেন্দুর

রাজ্য ভাগ নিয়ে মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ তিনি জানালেন রাজ্য ভাগ কোনও সমস্যার সমাধান নয় ৷ শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় (West Bengal Assembly) সাংবাদিক বৈঠক একথা বলেন তিনি ৷

2. Chamoli Road Accident: চামোলিতে গভীর খাদে টাটা সুমো, মৃত কমপক্ষে 12

উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে গভীর খাদে গাড়ি উল্টে মৃত্যু হয়েছে 12 জনের ৷ মৃতদের মধ্যে 2 জন মহিলা (Many fears dead in road accident in Uttarakhand)৷

3. Suvendu Adhikari: শুভেন্দুর বিরুদ্ধে অভিষেকের বাবার মানহানি মামলা

তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের(Abhishek Banerjee)বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মানহানি মামলা দায়ের করলেন ৷

4. Aindrila Sharma: গত দু'দিনের তুলনায় একটু ভালো, ঐন্দ্রিলার সুস্থতার আশায় বুক বাঁধছেন অনুরাগীরা

কোমা গ্লাসগো স্কোর এখনও 5-এর নীচে । হাসপাতাল সূত্রে খবর, এখনও গভীর কোমাচ্ছন্ন অবস্থাতে রয়েছেন ঐন্দ্রিলা শর্মা (Actress Aindrila Sharma) ।

5. Mamata Halts Madan: 21 নভেম্বর কাতার যাত্রায় না মমতার, বিশ্বকাপ দেখতে কবে যাচ্ছেন 'কালারফুল' মদন?

21 নভেম্বর মদন মিত্রকে (Madan Mitra) কাতার যেতে নিষেধ করলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের কারণে বিশ্বকাপ দেখতে যাওয়ার জন্য কাতার সফর কাটছাঁট (Mamata Halts Madan) করতে হচ্ছে তৃণমূল বিধায়ককে ৷

6. Teacher Recruitment Scam: মুর্শিদাবাদের 16 জন স্কুল সাব-ইন্সপেক্টরকে তলব সিবিআই-এর

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Teacher Recruitment Scam) মুর্শিদাবাদের (Murshidabad) মোট 16 জন স্কুল সাব-ইন্সপেক্টরকে (School Sub-inspector) ডেকে পাঠাল সিবিআই (CBI) ৷ আগামী 21 নভেম্বর তাঁদের তলব করা হয়েছে ৷

7. Rahul Gandhi: রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রায় বোমা বিস্ফোরণের হুমকি ইন্দোরে

ভারত জোড়ো যাত্রা নিয়ে এবার মধ্যপ্রদেশে আসবেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) ৷ সেই সময় ইন্দোরে তাঁর মিছিলে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি (Bomb Blast Threat) দেওয়া হল ৷

8. Gold Biscuits Recovered: কোমরের বেল্টে হাত দিতেই মিলল 32টি সোনার বিস্কুট, গ্রেফতার তিন

শিলিগুড়িতে (Siliguri) উদ্ধার হল 32টি সোনার বিস্কুট (Gold Biscuits Recovered) ৷ যার বাজারদর 2 কোটি 76 লক্ষ 38 হাজার 336 টাকা ৷ ঘটনায় ভিনরাজ্য়ের তিন বাসিন্দাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

9. Suvendu Adhikari: বিজেপি রাজ্য সরকারের স্টিকার রাজনীতির বিরোধী, মন্তব্য শুভেন্দুর

শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সাংবাদিক বৈঠক করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বরাদ্দ আটকানোর চেষ্টা করছে বিজেপি (BJP), সেখানে তিনি এই অভিযোগ উড়িয়ে দেন ৷ তাঁর দাবি, বিজেপি রাজ্য সরকারের স্টিকার রাজনীতির বিরোধী ৷

10. Exhibition on Nature: ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের যৌথ প্রদর্শনীতে ধরা দিল প্রকৃতি

যুব সমাজের চোখে প্রকৃতিকে (Exhibition on Nature) তুলে ধরতে অভিনব উদ্যোগ নিল ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল (Victoria Memorial)৷