1. Governor of West Bengal: পশ্চিমবঙ্গের নয়া রাজ্যপাল হলেন সিভি আনন্দ বোস

ডাঃ আনন্দ বোস বর্তমানে মেঘালয় সরকারের উপদেষ্টা । তিনি সরকারের সচিবের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন । অতীতে জাতিসংঘের বাসস্থান পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন তিনি (CV Ananda Bose appointed as the Governor of West Bengal) ।

2. Anubrata Mondal: গরুপাচার কাণ্ডে অনুব্রতর সঙ্গে যুক্ত একাধিক প্রভাবশালী, দাবি ইডির

বৃহস্পতিবার অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ ইডি (ED) সূত্রে খবর, গরুপাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) অনুব্রতর সঙ্গে যুক্ত একাধিক প্রভাবশালী ৷ তাঁকে জেরা সেই তথ্য চাইছেন ইডির আধিকারিকরা ৷

3. Calcutta High Court: রাষ্ট্রপতিকে কুরুচিকর মন্তব্য, মামলা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নাম বাদ দেওয়ার নির্দেশ

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে (Droupadi Murmu) কুরুচিকর মন্তব্য করে চর্চায় মন্ত্রী অখিল গিরি (Akhil Giri) ৷ সেই ইস্যুতে রুজু হওয়া একটি মামলা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) নাম বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷

4. Nitin Gadkari: নিজের জন্য কেনা গামছা মন্ত্রীকে উপহার দিলেন লরিচালক

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও হাইওয়ে মন্ত্রী নীতিন গডকরির (Nitin Gadkari) জন্য অসমের গামছা (Assamese Gamcha) উপহার পাঠালেন এক লরিচালক (Lorry Driver) ৷ কেন এই কাজ করলেন তিনি ?

5. Mysterious Fire in House: 8 দিনে 20 বার ! বাড়িতে আগুন লাগার 'আধিভৌতিক' কাণ্ডে ত্রস্ত পরিবার

গত 8 দিনে 15 থেকে 20টি আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে । 8 নভেম্বর ছিল এই বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ । তারপর থেকেই শুরু হয়েছে এই আধিভৌতিক কাণ্ড । কেউ ইচ্ছাকৃত আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা নিয়েই এখন ধন্দ্বে পাণ্ডে পরিবার (Mysterious Fire in House in Uttarakhand) ।

6. Pune Rape Case: 6 বছর ধরে বাবা-কাকা-দাদুর ধর্ষণের শিকার নাবালিকা

পরিবারের সদস্যদের দ্বারা 6 বছর ধরে ধর্ষণের শিকার ৷ কলেজের কাউন্সেলিং প্রোগ্রামে নাবালিকা তা জানাতেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের(Pune Rape Case)৷ গ্রেফতার বাবা, কাকার ছেলে ও দাদু ৷

7. Suvendu Adhikari: হোয়াটসঅ্যাপে কুরুচিকর মন্তব্য, পুলিশে অভিযোগ শুভেন্দুর

তাঁকে হোয়াটস অ্যাপে কুরুচিকর অশ্লীল বার্তা পাঠানো হচ্ছে ৷ এই অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ এই নিয়ে পুলিশের সাইবার ক্রাইম (Cyber Crime) বিভাগে অভিযোগও জানিয়েছেন ৷

8. Nisith Pramanik: নিশীথের গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে কথা বলতে রাষ্ট্রপতির সময় চাইল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল

নিশীথ প্রামাণিকের (Nisith Pramanik) গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে (Arrest warrant against Nisith Pramanik) কথা বলতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে সময় চাইল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC seeks appointment with President)৷ আবেদন মঞ্জুর হলে সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল যাবে দিল্লি ৷

9. Dengue: ডেঙ্গি দমনে কলকাতা পৌরনিগমের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে পথে বিজেপির যুব মোর্চা

বৃহস্পতিবার ডেঙ্গি (Dengue) ইস্যুতে উত্তর কলকাতার বিজেপির যুব মোর্চার (BJYM) পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল করা হয় ৷ ঘেরাও করা হয় কলকাতা পৌরনিগমের (Kolkata Municipal Corporation) 5 নম্বর বরো অফিস ৷

10. Lover Arrested for Murder: প্রেমিকাকে খুন করে দেহ লোপাট ! গ্রেফতার প্রেমিক

শ্রদ্ধা হত্য়াকাণ্ডের (Shraddha Murder Case) ছায়া হরিয়ানার (Haryana) করনালে (Karnal) ৷ বনিবনা না-হওয়ায় 'বিবাহিতা' প্রেমিকাকে খুন করে দেহ লোপাটের অভিযোগ প্রেমিকের বিরুদ্ধে ৷ মৃতার দেহ উদ্ধারের পর গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবক (Lover Arrested for Murder) ৷