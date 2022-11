1. Morbi Bridge Collapse: মৃত্যুমিছিলে হাহাকার, মোরবি বিপর্যয়ের দায় 'ঈশ্বরে'র ঘাড়ে চাপালেন অভিযুক্ত সংস্থার ম্যানেজার

ইতিপূর্বে সেতু সংস্কার কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের কোনও অভিজ্ঞতা ছাড়াই মোরবি সেতুর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল ওরেভা ৷ এবার সংস্থার ম্যানেজারের দাবি, ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই এই বিপর্যয় নেমে এসেছে মোরবিতে (Morbi bridge collapse is an Act of God in Court) ।

2. Mamata Meets Stalin: উন্নয়ন রাজনীতির চেয়েও বড়, স্ট্যালিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে বললেন মমতা

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল লা গণেনশনের (West Bengal Governor La Ganesan) আমন্ত্রণে চেন্নাই এসেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ এখানে তিনি দেখা করেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের (MK Stalin) সঙ্গেও ৷ সেই সাক্ষাতের পর মমতা বলেন, ‘‘উন্নয়ন রাজনীতির চেয়েও বড় ৷’’

3. Locket Slams Mamata: রাজ্যে হিটলারের শাসন চলছে, মন্ত্রিসভার উপর আস্থা হারিয়েছেন মমতা: লকেট

রাজ্যে হিটলারের (Hitler rule) শাসন চলছে (Locket Slams Mamata)৷ রাজ্য মন্ত্রিসভার উপর আস্থা হারিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দেগে এ কথা বললেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় (Locket Chatterjee)।

4. BJP: পঞ্চায়েত ভোটের আগে একাধিক নালিশ নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে বিজেপি

পঞ্চায়েত নির্বাচনের (Panchayat Elections 2023) আসন বিন্যাস ও আসন সংরক্ষণ নিয়ে অভিযোগ দেওয়ার শেষদিন ছিল বৃহস্পতিবার ৷ সেদিনই রাজ্য নির্বাচন কমিশনে (West Bengal State Election Commission) একাধিক অভিযোগ জমা দিল বিজেপি ৷

5. 20 Years Imprisonment: নিগৃহীতাকে বিয়ে করেও রেহাই নেই, যৌন নিগ্রহে দোষীকে 20 বছরের কারাদণ্ড

নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের ঘটনায় দোষী ব্যক্তিকে 20 বছরের কারাদণ্ড (20 Years Imprisonment ) দিল ওড়িশার আদালত ৷ ঘটনাচক্রে, যে নাবালিকাকে তিনি হেনস্থা করেছিলেন, এখন সে তাঁরই স্ত্রী !

6. Dilip Slams Anubrata: পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যন্ত জেলেই থাকা উচিত অনুব্রতর, নইলে ভোট রক্তাক্ত হবে: দিলীপ

পঞ্চায়েত নির্বাচন (Panchayat Election) পর্যন্ত জেলেই থাকা উচিত অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal)৷ নইলে ভোট রক্তাক্ত হবে ৷ বললেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Slams Anubrata)৷ এই মন্তব্যের জন্য তাঁকে পালটা জবাব দিয়েছে শাসকদল ৷

7. Aindrila Sharma Hospitalised: হারিয়েছিলেন ক্যানসারকে, আবারও গুরুতর অসুস্থ হয়ে ভেন্টিলেশনে ঐন্দ্রিলা

তিনি (Aindrila Sharma Hospitalised) হারিয়ে দিয়েছিলেন ক্যানসারকে ৷ পুরোদমে কাজে ফিরে এসেছিলেন ৷ আবারও গুরুতর অসুস্থ হাসপাতালে ভর্তি হলেন অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মা (Aindrila Sharma)৷ তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে (Bengali actress ill)৷

8. Jagaddhatri Puja 2022: প্রাচীন রীতি মেনে এখনও চলে আসছে বৈকুন্ঠপুর জগদ্ধাত্রী পুজো

জগদ্ধাত্রী পুজো (Jagaddhatri Puja 2022) মানে চন্দননগর শুধু তাই নয় ! প্রাচীন রীতি মেনে এখনও চলে আসছে দক্ষিণ 24 পরগনার (South 24 Parganas news) সোনারপুরের বৈকন্ঠপুর সাধারণ সম্মিলনী জগদ্ধাত্রী পুজো (Baikunthapur Jagaddhatri Puja)। এ বছর 54তম বর্ষে পদার্পণ করল এই পুজো । পুজোয় বিশেষ নৈবিদ্য দেওয়ার রীতি রয়েছে। 1001টি অন্নকূট নিবেদন করা হয় জগদ্ধাত্রীকে । রকমারি মিষ্টি থেকে শুরু করে ঠান্ডা পানীয়, শাক ভাজা, ফল আচার-সহ রকমারি খাবারের আয়োজন করা হয় । পুজোর সময় বড় একটি টেবিলে সাজানো থাকে এই বিশেষ অন্নকূট ভোগ । এই বিশেষ ভোগ দেখতেই এলাকার মানুষের ঢল নামে এই পুজোতে ।

9. 5G Service: আগামী সপ্তাহেই 5জি পরিষেবা পাবেন আইফোনের ভারতীয় গ্রাহকরা, জেনে নিন শর্ত

আগামী সপ্তাহেই ভারতে 5জি পরিষেবা (5G Service) শুরু হয়ে যাবে ৷ সুবিধা পাবেন নির্বাচিত আইফোন (iPhone) ব্যবহারকারীরা ৷ বুধবার একথা ঘোষণা করেছে অ্য়াপল (Apple) ৷

10. IND vs BAN: ব্যাঘ্র শিকারে বিশ্বকাপে সেমির টিকিট কার্যত নিশ্চিত রোহিতদের

তিন ব্যাটারের শাসনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় গড়েছিল 'মেন ইন ব্লু' (India score 184 runs against Bangladesh) । ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে টার্গেট গিয়ে দাঁড়িয়েছিল 151 রানে । সেই রান তাড়া করতে গিয়ে 145 রানেই থেমে গেল শাকিবদের ইনিংস (India beat Bangladesh in T-20 World Cup) ।