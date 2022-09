1.Mamata at Suruchi Sangha: সুরুচি সংঘের পুজো উদ্বোধনে ঢাক কাঁধে চমকে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

কাশি নিয়ে সংগত দিতে। ঢাক কাশির সহযোগে তিনজনে রীতিমতো আসর জমিয়ে দিলেন। অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই সুরুচি সংঘের পুজোর জন্য থিম সং লিখতেও দেখা গিয়েছে। এই পুজোর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস (Aroop Biswas)। কাজেই টালিগঞ্জের এই প্রথম সারির পুজোতে মমতার প্রত্যেক বছরের আসা সাধারণ ব্যাপার। তবে এবার একটু ব্যতিক্রমী ভূমিকায় তাঁকে দেখা গেল। গাড়ি থেকে নেমে ঢাক কাঁধে নিয়ে বাজাতে-বাজাতে মন্ডপের ভেতর প্রবেশ করেন ৷

2.Durga Puja 2022: পুজোর দিনে পার্থ, সুবীরেশদের পাতে পড়বে মাটনের নানা পদ !

এবারের পুজো (Durga Puja 2022) কারাগারেই কাটবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee), অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukherjee), সুবীরেশ ভট্টাচার্যদের (Subiresh Bhattacharya) ৷ তবে, পুজোর দিনগুলোয় বাকি কয়েদিদের মতোও তাঁদের পাতেও পড়বে ভালো-মন্দ নানা পদ ৷ থাকবে মাটন বিরিয়ানি, মাটন গ্রেভি, মাটন কষা !

3.Mamata Banerjee: উৎসবের মরশুমে সব আশাকর্মীই সমান ভাতা পাবেন, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে সব আশাকর্মীই এবারের পুজোয় (Durga Puja 2022) সম-পরিমাণ উৎসব ভাতা (Equal Ex Gratia for all Asha Karmi) পাবেন ৷ বুধবার আলিপুর বডিগার্ড লাইনের (Alipore Bodyguard Line) পুজো উদ্বোধনে (Durga Puja Inauguration) এসে একথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

4. India vs South Africa: এক ওভারে তিন উইকেট, দুরন্ত ক্যাচ ! 'সর্দার' আর্শদীপে বিধ্বস্ত প্রোটিয়ারা

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টি-20 তে প্রথম ওভারেই আর্শদীপ সিং তুলে নিলেন তিন উইকেট ৷ ভারতীয় বোলারদের দাপটে 106 রানেই আটকে গেলেন তেম্বা বাভুমারা (India vs South Africa) ৷

5.Actors Molested: ছবির প্রচারে গিয়ে ভক্তদের ভিড়ে যৌন হেনস্থার শিকার 2 জনপ্রিয় অভিনেত্রী

ছবির প্রচারে গিয়ে ভক্তদের ভিড়ে যৌন হেনস্থার শিকার হলেন কেরলের দুই জনপ্রিয় অভিনেত্রী (Actress Molestation)৷ নিজেদের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন তাঁরা (Kerala Molestation)৷

6.ICC T-20I Rankings: টি-20 ব়্যাঙ্কিংয়ে সূর্যোদয়, ক্রমতালিকায় উঠলেন রোহিত-বিরাট

অধিনায়ক রোহিত শর্মাও এক ধাপ এগিয়ে 13তম স্থানে উঠেছেন । এশিয়া কাপ থেকেই ছন্দে ফিরছেন কোহলি । ফলে এবার 15-তে ঢুকেছেন বিরাট । ক্রমতালিকায় 15 নম্বরে রয়েছেন দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক ।

7.SSC Recruitment Scam: সুবীরেশকে প্রয়োজনে হেফাজতে নিয়ে জেরার জন্য সিবিআইকে নির্দেশ হাইকোর্টের

এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে (SSC Recruitment Scam) গ্রেফতার হয়েছে সুবীরেশ ভট্টাচার্য (Subiresh Bhattacharya) ৷ তিনি এখন জেল হেফাজতে রয়েছেন ৷ তাঁকে জেরার জন্য প্রয়োজনে ফের হেফাজতে নিতে পারবে সিবিআই (CBI) ৷ বুধবার এমনই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Ganguly) ৷

8.Free Ration to Poor: গরিবের জন্য বিনামূল্যে রেশনের মেয়াদ বাড়ল তিনমাস, ঘোষণা কেন্দ্রের

দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে রেশনের (Free Ration to Poor) মেয়াদ আরও তিনমাস বাড়াল কেন্দ্র (Centre) ৷ প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার আওতায় এই রেশন পাবেন দেশের 80 কোটি মানুষ ৷

9. Duare Ration: দুয়ারে রেশন নিয়ে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ, সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য

সম্ভবত চলতি সপ্তাহেই সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য । শীর্য আদালতে যাওয়ার কারণ হিসেবে বেশ কিছু বিষয়কে উল্লেখ করতে চলেছে রাজ্য সরকার । সম্প্রতি সিঙ্গল বেঞ্চ দুয়ারে রেশন নিয়ে যেভাবে মামলা খারিজ করে দিয়েছিল, সেই বিষয়টি উল্লেখ করা হবে সুপ্রিম কোর্টে (WB Govt Challenges Cal HC verdict) ।

10.Modi Govt Hiked DA: 4 শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত মোদি সরকারের

ডিএ (DA) বাড়াচ্ছে কেন্দ্র ৷ 4 শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷