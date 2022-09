1. Narendra Modi: পরিবেশ বাঁচাতে মোদির দাওয়াই 'সবুজ বৃদ্ধি', 'সুবজ চাকরি'

পরিবেশের স্বার্থে 'সবুজ বৃদ্ধি' (Green Growth) এবং 'সুবজ চাকরি'র (Green Jobs) কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ জোর দিলেন জৈব চাষ এবং জল সংরক্ষণের উপর ৷

2. Primary Teacher Recruitment: প্রকাশ পাচ্ছে 60 হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের মেধাতালিকা, আদালতে জানাল পর্ষদ

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে প্রকাশ পাচ্ছে 60 হাজার চাকরিপ্রার্থীর মেধাতালিকা ৷ 30 নভেম্বর সেই তালিকা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে চলেছে পর্ষদ (WB Board to release Merit list of Primary Teachers) ।

3. Underpass Tunnel in Ganga: শুধু মেট্রো নয়, গঙ্গার নিচ দিয়ে পণ্যবাহী গাড়িও ছুটবে ! শুরু হল সমীক্ষা

শুধু মেট্রো (Kolkata Metro Rail) নয়, এ বার গঙ্গার নিচ দিয়ে ছুটতে পারে পণ্যবাহী গাড়িও (Underpass tunnel in Ganga for trucks)৷ সেই ভাবনাচিন্তাই শুরু করেছে কলকাতা বন্দর ৷ এ জন্য সমীক্ষাও শুরু হয়ে গিয়েছে (Underpass Tunnel in Ganga)৷

4. Kurmi Agitation: কুড়মি সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় আদিবাসী দফতরের সচিবকে চিঠি নবান্নের

কুড়মিদের সমস্যা (Kurmi Agitation) নিয়ে কেন্দ্রীয় আদিবাসী দফতরের সচিবকে (Ministry of tribal affairs) চিঠি দিল নবান্ন ৷ কুড়মিদের দাবিমতো তাঁদের তফশিলি উপজাতি তালিকাভুক্ত করার আর্জি জানানো হয়েছে সেই চিঠিতে ৷

5. Amit Shah: 24 এর ভোটে সাফ হয়ে যাবে লালু-নীতীশের জোট, দাবি অমিত শাহের

শুক্রবার থেকে দু’দিনের বিহার সফরে রয়েছেন অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) ৷ এদিন পূর্ণিয়া দলের জনসভায় ভাষণ দেন ৷

6. Ryan Grantham Life Imprisonment: মা'কে হত্যার দায়ে আজীবন কারাবাস 'ডাইরি অফ আ উইম্পি কিড' খ্যাত রায়ানের

মা'কে হত্যার দায়ে আজীবন কারাবাসের সাজা হল 'রিভারডেল' এবং 'ডাইরি অফ আ উইম্পি কিড' খ্যাত অভিনেতা রায়ান গ্রান্থামের (Ryan Grantham life sentence)৷

7. Jhulan Goswami: প্রিয় লর্ডসে শেষবার ছুটবে ‘চাকদা এক্সপ্রেস’

লর্ডসের মাঠে আগামিকাল অর্থাৎ, 24 সেপ্টেম্বর ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের একটি যুগের অবসান হতে চলেছে (Jhulan Goswami Farewell Match at Lords) ৷ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নামছেন ঝুলন গোস্বামী ৷

8. IIT Kharagpur: আরও গতিশীল হবে যানবাহন, চুক্তি স্বাক্ষর খড়গপুর আইআইটি ও জার্মান প্রতিষ্ঠানের

দেশের বৈদ্যুতিন যানবাহনকে আরও গতিশীল করতে খড়গপুর আইআইটি (IIT Kharagpur) ও একটি জার্মান প্রতিষ্ঠানের (Technical University of Munich) মধ্যে স্বাক্ষরিত হল LoI বা লেটার অফ ইন্টেন্ট ।

9. Mahalaya Special Food: মহালয়ার মহাভোজ মানুষের দরজায় পৌঁছে দেবে পঞ্চায়েত দফতর

মহালয়ার (Mahalaya) জন্য খাবারের হোম ডেলিভারি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে পঞ্চায়েত দফতর (Panchayat Department) ৷ পোশাকি নাম - মহালয়ার মহাভোজ ৷

10. James Cameron on Avatar 2: 'অবতার 2'-এর চিত্রনাট্যে কেন লাগল 13 বছর, জানালেন জেমস ক্যামেরন

ঠিক 13 বছর বাদে 'অবতার 2'-এর চিত্রনাট্য সামনে আনলেন পরিচালক জেমস ক্যামেরন ৷ কেন লাগল এতটা সময় ? পরিচালক জানালেন, চিত্রনাট্য ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তিনি (James Cameron Avatar 2 Script) ৷