দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে উদ্বোধন হল শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনের ৷ সোমবার হাওড়া ময়দান থেকে এই স্টেশনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি (Union Minister Smriti Irani inaugurates Sealdah Metro Station) ৷ তবে এদিনই এই স্টেশনে শুরু হচ্ছে না পরিষেবা ৷

2. CM Security Breach: মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে ধৃত হাফিজুলের সঙ্গে জঙ্গিযোগ রয়েছে কি, তদন্তে লালবাজারের সিট

মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে বিনা অনুমতি প্রবেশের অভিযোগ ওঠে হাফিজুলের বিরুদ্ধে (Hafijul Mollah Allegedly Trespass Mamata Banerjee House) ৷

3. Intra Uterine Fetal Death: গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুর কারণ জানতে অটোপসি, রাজ্যে এই প্রথম

রাজ্যে এই প্রথম গর্ভেই মৃত সন্তানের অটোপসি হল (first autopsy in the state to find out the cause of fetal death) ৷ সোমবার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান ড. সোমনাথ দাসের তত্ত্বাবধানে অটোপসি করা হয় বলে জানা গিয়েছে ৷

4. ED Summons Sonia Gandhi: ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় ফের সোনিয়াকে সমন ইডি'র, 21 জুলাই হাজিরার নির্দেশ

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আগামী 21 জুলাই সোনিয়া গান্ধিকে ইডি দফতরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (ED Summons Sonia Gandhi on National Herald Case) ৷

5. Corona Update in Bengal: দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও রাজ্যে করোনা সংক্রমণের হার বেড়ে 21 শতাংশ

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 246 জনের ৷ মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 53 হাজার 626 জন ৷ গত চব্বিশ ঘণ্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে 8 হাজার 996 জনের ৷

6. Bagtui Massacre: পুনর্বাসন পাচ্ছেন বগটুইয়ের ঘরছাড়ারা, হাইকোর্টে জানালেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল

বগটুইয়ের ঘটনায় ঘরহারাদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে (Families who lost their home in Bagtui Massacre getting rehabilitation) ।

7. Smriti Irani: 'কালী' মন্তব্যের জন্য শাস্তি হওয়া উচিত ছিল মহুয়ার, তোপ স্মৃতির

'কালী' পোস্টার বিতর্কের (Kaali Poster Row) মধ্যেই মহুয়া মৈত্রের (Mahua Moitra) মন্তব্য নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে ৷ কিন্তু, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ এর জন্য রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি (Smriti Irani) ৷

8. Jihad Word Controversy: 'জেহাদ' মন্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে, মামলা রুজু আইনজীবীর

মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) করা 'জেহাদ' মন্তব্য প্রত্যাহারের (Jihad Word Controversy) দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলা রুজু করলেন বিজেপি-র আইনজীবী সংগঠনের এক সদস্য ৷

9. Yogi on Population Control: জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না, মন্তব্য যোগীর

সোমবার উত্তরপ্রদেশে ‘জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পক্ষ’ (population control fortnight) শুরু হল ৷ সেই উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (UP CM Yogi Adityanath) ৷ সেখানে তিনি জানান, জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না ৷

10. PM unveiled National Emblem: উচ্চতা 6.5 মিটার! নয়া সংসদ ভবনের ছাদে জাতীয় প্রতীক উন্মোচন প্রধানমন্ত্রীর

মোট ওজন 9500 কেজি, উচ্চতা 6.5 মিটার । নতুন সংসদ ভবনের ছাদে জাতীয় প্রতীক উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi unveiled bronze National Emblem cast in New Parliament Building)।