1.Sri Lanka Crisis: শ্রীলঙ্কার গণ অভ্যুত্থানকে সমর্থন জয়সূর্য-সঙ্গাকারার

শ্রীলঙ্কার গণ অভ্যুত্থানের সমর্থনে টুইট করলেন সনৎ জয়সূর্য ৷ সেই সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পথেও নামলেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক জানান, তাঁদের এই আরাগলায় আন্দোলন খুব দ্রুত সফল হবে (Sanath Jayasuriya Supports Aragalaya Movement and Takes Stands with Sri Lankan People) ৷

2.Sri Lanka Crisis: প্রেসিডেন্টের সুইমিং পুলে প্রতিবাদীদের সাঁতার ! ভাইরাল ভিডিয়ো

জনরোষের মুখে কলম্বোর সরকারি বাসভবন ছেড়ে পালিয়েছেন শ্রীলঙ্কার (Sri Lanka) প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষ (Gotabaya Rajapaksa) ৷ তারপরই সেই প্রাসাদের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে দেখা গেল বিক্ষোভকারীদের ৷

3. Sealdah Metro Station: বিজেপি প্রতিহিংসার রাজনীতি করে না, শিয়ালদা মেট্রোর উদ্বোধন নিয়ে মন্তব্য শমীকের

আগামী সোমবার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর শিয়ালদা স্টেশনের উদ্বোধন হবে ৷ থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি (Union Minister Smriti Irani) । সেদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) থাকবেন উত্তরবঙ্গ ৷ এই নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা (TMC BJP War of Words on Sealdah Metro Station Inauguration) ৷

4.Mamata Prays for Amartya: কোভিডে আক্রান্ত অমর্ত্য সেন, আরোগ্য কামনায় টুইট মুখ্যমন্ত্রীর

দু'বছর পর ভারতে শান্তিনিকেতনে নিজের বাড়ি প্রতীচীতে এসেছিলেন অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ৷ সেখানেই কোভিডে আক্রান্ত হন নোবেলজয়ী । তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করে টুইট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Amartya Sen Covid Positive) ৷

5.Yashwant on Amarnath Tragedy: অমরনাথ দুর্ঘটনার সব তথ্য সামনে আনুক সরকার, দাবি যশবন্তের

অমরনাথে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে অনেকের ৷ ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনা, তা সরকারের প্রকাশ্যে আনা উচিত বলে দাবি তুলেছেন বিরোধীদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী যশবন্ত সিনহা (Opposition Presidential Candidate Yashwant Sinha) ৷

6.Amarnath Cloud Burst: মৃত্যু ছুঁয়েই অমরনাথ থেকে ফিরছেন আসানসোলের 12 জন পুণ্যার্থী

শুক্রবার বিকেলে আচমকা মেঘ ভেঙে বৃষ্টি ৷ তার জেরে অমরনাথে পবিত্র গুহার কাছে জলের স্রোতে অনেকে ভেসে যান, নিখোঁজ হন ৷ কথাগুলো বলতে গিয়ে এখনও যেন গলা কেঁপে উঠছে আসানসোলের শ্যামলেন্দু রায় ওরফে ছোটনের । কার্যত মৃত্যুকে ছুঁয়েই বাড়িতে ফিরছে আসানসোলের শ্যামলেন্দু-সহ তাঁর বন্ধুরা (Several devotees of Asansol are returning from Amarnath) ।

7. Sealdah metro station: মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতেই মেট্রো স্টেশনের উদ্বোধন, অসৌজন্যের অভিযোগ তৃণমূলের

মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) উত্তরবঙ্গ সফর (North Bengal Visit) শুরুর দিনেই ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পের (East West Metro Service) অধীনস্ত শিয়ালদা স্টেশনের (Sealdah Metro Station) উদ্বোধন করা হবে ৷ ঘটনা নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপি-র মধ্যেই রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু ৷

8.Sealdah Metro: 11 জুলাই উদ্বোধন হতে পারে শিয়ালদা মেট্রোর, থাকতে পারেন স্মৃতি ইরানি

জল্পনার অবসান ৷ আগামী সোমবার অর্থাৎ 11 জুলাই উদ্বোধন হতে পারে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডোরের পরের স্টেশন শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনের (Sealdah Metro Station to be inaugurated on 11 July) । কবে থেকে যাত্রী পরিষেবা পাওয়া যাবে তা জেনে নিন ৷

9.Manasi Sinha: অ্যাকশন বলার অভ্যাসটা তৈরি হয়নি এখনও: মানসী

অভিনেত্রী মানসী সিনহার অভিনয় দক্ষতা নিয়ে নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না । তাঁকে দেখলেই দর্শক বুঝে যান আসতে চলেছে হাসির ফোয়ারা ৷ এবার তাঁর অভিষেক ঘটেছে পরিচালনায় । ছবি 'এটা আমাদের গল্প'-এর বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সোহাগ সেন, অপরাজিতা আঢ্য, খরাজ মুখোপাধ্যায়, দেবদূত ঘোষ, অমিতকান্তি ঘোষ । একজন অভিনেতা-পরিচালক হলে ঠিক কী কী সুবিধা, জানালেন অভিনেত্রী (Manasi Sinha Share Her Thoughts)।

10.Shinzo Abe Passes Away: শিনজো আবের মৃত্যুতে মর্মাহত মুখ্যমন্ত্রী, পাঠালেন শোকবার্তা

শোকবার্তায় শিনজো আবের মৃত্যুকে ট্র্যাজিক বলে উল্লেখ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ জানিয়েছেন, এই খবরে তিনি স্তম্ভিত ও বেদনাহত ৷ ভারত ও বাংলার সঙ্গে জাপানের ভালো সম্পর্কের পিছনে আবের ভূমিকার কথা স্মরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ((WB CM Mamata Banerjee mourns demise of former Japanese PM Shinzo Abe) ৷