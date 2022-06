রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্যকে উত্তমকুমারের মতো দেখতে ৷ বুধবার দুর্গাপুরের প্রশাসনিক বৈঠকে এমনটাই বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তবে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মজার ছলে এমনটা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

2. Udaipur Murder Case: উদয়পুর হত্যাকাণ্ডে পাক-যোগ, সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

পেশায় দর্জি কানহাইয়া লাল সাহুকে হত্যার ঘটনায় এবার সামনে এল আরেক চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ হত্যাকারীদের সঙ্গে সরাসরি পাক-যোগ পেলেন তদন্তকারীরা (Big disclosure has come to the fore in the Udaipur Murder Case) ৷

3. Aurangabad to Sambhaji Nagar: নাম বদলে অওরঙ্গাবাদ হচ্ছে শম্ভাজী নগর, চাপে পড়ে হিন্দুত্বই তাস উদ্ধবের ?

অওরঙ্গাবাদের নাম বদলে ‘শম্ভাজী নগর’ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে (Renaming of Aurangabad to Sambhaji Nagar) ৷

4. GTA Election Result 2022: 27 আসনে জিতে জিটিএ-তে বিজিপিএম, শিলিগুড়ির গ্রাম পঞ্চায়েতে সবুজ-ঝড়

জিটিএ নির্বাচনে জয়ী (GTA Election Result 2022) অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা ৷ 27 আসন জিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রথম নির্বাচিত দল হিসাবে জিটিএ-তে গেল অনিক থাপার দল ৷ সোনাদা সমষ্টি থেকে অনিত থাপা নিজেও জয়লাভ করেছেন ৷ অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী বিনয় তামাং ডালি ব্লুমফিল্ড সমষ্টি থেকে জিতেছেন (TMC opens account in Darjeeling)৷

5. High Court on BU: একজন ছাত্রীর জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে ফের পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ ৷ একজন ছাত্রীর জন্য ফের পরীক্ষা নিতে হবে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (High Court on Burdwan University)৷

6. Mamata on TMCs Win : তৃণমূলের প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য ধন্যবাদ, টুইট মমতার

গত 26 জুন জিটিএ (GTA), শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ (Siliguri Mahakuma Parishad)-সহ বেশ কিছু পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডে ভোট হয় ৷ বুধবার ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, তৃণমূলের জয়ের ধারা অব্য়াহত রয়েছে ৷

7. Teacher Recruitment Scam: চাকরি প্রতারণাচক্রের ফাঁদে খোদ তৃণমূল নেতা, পুলিশে অভিযোগ

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে রাজ্যজুড়ে হইচই চলছে বেশ কয়েকমাস ধরে ৷ আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্তও শুরু হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে জানা গেল যে মালদার এক তৃণমূল নেতা প্রতারণা চক্রের ফাঁদে পা দিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা খুইয়েছেন (TMC Leader Allegedly Lost Money in Teacher Recruitment Scam) ৷

8. Mamata Banerjee : বর্ধমানে মাটি তীর্থ করে দিয়েছিলাম 1913 সালে, মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ বিভ্রাট

গত সোমবার বর্ধমানের গোদার মাঠে কৃষকবন্ধু-সহ অন্যান্য সরকারি সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান হয় ৷ সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) বলেন, বর্ধমানে মাটি তীর্থ করে দিয়েছিলাম 1913 সালে ৷

9. SUCI Rally: এসইউসিআই-এর আইন অমান্য মিছিল ঘিরে রণক্ষেত্র ধর্মতলা

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (CM Mamata Banerjee) আচার্য পদে বসানো, শিক্ষামন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভিজিটর পদে বসানোর বিরুদ্ধে বুধবার এসইউসিআই আইন অমান্য মিছিল (SUCI Rally)করে ৷ প্রথম থেকে মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে এলেও নিউমার্কেট থানার সামনে পৌঁছতেই ধুন্ধুমার শুরু হয়ে যায় ।

10. Internship Portal: রাজ্যের বিভিন্ন দফতরে ইন্টার্নশিপের আবেদনের জন্য পোর্টাল, উদ্বোধন 7 জুলাই

রাজ্যের বিভিন্ন দফতরে ইন্টার্নশিপের আবেদনের জন্য পোর্টাল তৈরি হচ্ছে (Internship Portal)৷ তার উদ্বোধন হবে 7 জুলাই (West Bengal Govt portal)৷