1. TMC delegation meets Dhankhar: রাজভবনে তৃণমূল প্রতিনিধি দল, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের অভিযোগ

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গ্রেফতারের দাবিতে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে দেখা করল তৃণমূলের আট সদস্যের প্রতিনিধি দল (TMC delegation meets Dhankhar)৷

2. Bikash Slams Mamata: মমতা পদত্যাগ করলেই দু'ঘণ্টার মধ্যে 17 হাজার চাকরি দেব, মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা দিলেন বিকাশ

রাজ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধের জন্য সিপিআইএম সাংসদ তথা আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুযোগ পেয়ে পালটা আক্রমণ করতে ছাড়লেন না, সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য (Bikash Ranjan Bhattacharya Slams Mamata Banerjee) ।

3. HC on SSC Exam Error: নবম-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন ভুল ! খতিয়ে দেখতে নির্দেশ হাইকোর্টের

2016 সালের নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন ভুল থাকার অভিযোগ (HC on SSC Exam Error)৷ যে মামলায় এ বার স্কুল সার্ভিস কমিশনকে অভিযোগ খতিয়ে দেখে মামলাকারীদের নম্বর বাড়ানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC Orders on SSC Nine to Twelve Teachers Recruitment Exam Case) ৷

4. Cyber Fraud: সাইবার অপরাধ দমনে এবার টেলিকম সংস্থাগুলির সঙ্গে কথা বলবে লালবাজার

এসএমএসের মাধ্যমে প্রতারণার (Cyber Fraud) ফাঁদে পা দেওয়ার অভিযোগ প্রায় শোনা যায় ৷ পুলিশের কাছেও নথিভুক্ত হয় এই ধরনের অভিযোগ ৷ তাই এবার এই নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে টেলিকম সংস্থাগুলির সঙ্গে কথা বলবে লালবাজার (Lalbazar) ৷ এমনটাই জানা গিয়েছে সূত্র মারফত ৷

5. Attacks on Bimal Gurung House: পাতলেবাসে বিমল গুরুংয়ের বাড়িতে হামলার অভিযোগ বিজিপিএম-এর বিরুদ্ধে

বিমল গুরুংয়ের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার নেতা দীনেশ থিংয়ের বিরুদ্ধে (Allegation Against BGPM to Attacks Bimal Gurung House in Patlebas Darjeeling) ৷ সোমবার রাত 2টো নাগাদ দীনেশ থিং এবং তাঁর লোকজন বিমল গুরুংয়ের পাতলেবাসের বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷

6. Mamata on Agnipath Scheme: বিজেপি'র ডাস্টবিন পরিষ্কার করতে পারব না, অগ্নিবীর ইস্যুতে চাঁচাছোলা মমতা

আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ডে মঙ্গলবার জনসভা(Public Meeting)থেকে কড়া ভাষায় মোদি সরকারকে আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়(CM Mamata Banerjee)৷

7. Rishi Kapoor: হবু নাতিকে নিয়ে রণবীরকে কী বলেছিলেন ঋষি, দেখুন ভিডিয়ো

ভাইরাল হল অলিয়ার শ্বশুরমশাই তথা প্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা ঋষি কাপুরের একটি পুরোনো ভিডিয়ো ৷ যেখানে রণবীরের ভাবি সন্তান এবং স্ত্রী সম্পর্কে তাঁকে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন অভিনেতা (Rishi Kapoor Old Video on Being a Grandfather)৷

8. Alia Bhatt New Post: 'আপনাদের ভালোবাসায় আপ্লুত', কটাক্ষে কান না দিয়ে লিখলেন আলিয়া

সোমবার সকাল সকাল অনুরাগীদের সুখবর শুনিয়েছিলেন রণলিয়া জুটি ৷ এই খবর সামনে আসার পরেই রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন ফ্য়ানেরা ৷ অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা বার্তায় ভরে যায় আলিয়ার পোস্টের কমেন্টবক্স ৷ আর সেই ভালোবাসাতেই আপ্লুত আলিয়া-রণবীরও ৷ আজ ফ্যানেদের পালটা ধন্যবাদও দিলেন পর্দার গঙ্গুবাই (Alia Bhatt thanks all her fans for so much love) ৷

9. ONGC chopper in Arabian Sea: আরব সাগরে জরুরি অবতরণ করল ওএনজিসি'র কপ্টার

মুম্বই হাই-এর সাগর কিরণ রিগে দুই চালক-সহ মোট 9 জনকে নিয়ে জরুরি অবতরণ করে হেলিকপ্টারটি । প্রত্যেককেই ইতিমধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে (ONGC chopper makes emergency landing) ৷

10. Eoin Morgan: বাইশ গজকে আলবিদা, অবসর নিলেন ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন ইয়ন মর্গ্যান ৷ ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজে খেলতে নামার আগেই বাইশ গজকে বিদায় জানালেন তিনি (Eoin Morgan has announced his retirement from international cricket)৷