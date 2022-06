মন্ত্রিসভার বৈঠকের মাঝেই দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে মন্ত্রী জাভেদ খানকে সতর্ক করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee warns Javed Khan) ।

2. Land for Data Center of Aadni : সিলিকন ভ্যালিতে আদানি গোষ্ঠীকে জমি দিচ্ছে রাজ্য

আদানি গোষ্ঠীকে ডাটা সেন্টার তৈরির জন্য জমি দিচ্ছে রাজ্য সরকার (Land to Adani Group for Build A Data Center in Silicon Valley) ৷ সিলিকন ভ্যালিতে প্রায় 52 একর জমি দেওয়া হবে ৷ আজ রাজ্য মন্ত্রিসভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

3. Varanasi Blast Case : বারাণসী বোমা বিস্ফোরণে ওয়ালিউল্লাহ খানের ফাঁসির সাজা আদালতের

2006 সালে বারাণসী বোমা বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত ওয়ালিউল্লাহ খানের মৃত্যুদণ্ড (Terrorist Waliullah sentenced to death in Varanasi Blast Case) ৷

4. Nigeria Church Massacre : নাইজেরিয়ার ক্যাথলিক চার্চে বন্দুকধারীদের হাতে মৃত অন্তত 50

ফের বন্দুকধারীদের তাণ্ডব ৷ প্রাণ গেল অন্তত 50 জন মানুষের ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ-পশ্চিম নাইরেজিয়ার একটি ক্যাথলিক চার্চে (Gunmen at southwest Nigeria church killed at least 50) ৷

5. KK Theme : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে 'ফিরছেন' কেকে, দুর্গাপুজোর মণ্ডপে শিল্পীর শেষ লাইভ শো

সুদূর আরবসাগরের পাড়ের শহরটি থেকে কেউ কেউ কেকে'র মৃত্যুর দায় কলকাতার উপর চাপাতে চাইলেও এ শহর তাঁকে ভুলতে চায় না ৷ তার আরও একবার প্রমাণ মিলল ৷ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর সঙ্গে জুড়তে চলেছে কৃষ্ণকুমার কুন্নাথের শেষ স্মৃতি ৷

6. Husband cuts Wife's Wrist : স্ত্রী পেয়েছেন সরকারি চাকরি, হীনমন্যতায় স্ত্রীর হাত কেটে দিল স্বামী

সরকারি চাকরি পেয়ে স্ত্রী চলে যাবেন দূরে ৷ আর এই কারণে হীনমন্যতায় স্ত্রীর হাতের কব্জি কেটে নিল স্বামী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের কোজলসা গ্রামে (Husband cuts wrist of his wife in Ketugram) ।

7. Cristiano Ronaldo : দেশের জার্সিতে উজ্জ্বল রোনাল্ডো, ক্রিশ্চিয়ানোর জোড়া গোলে সুইজারল্যান্ডকে উড়িয়ে দিল পর্তুগাল

উয়েফা নেশনস লিগে সুইজারল্যান্ডকে 4-0 গোলে উড়িয়ে দিল পর্তুগাল ৷ জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক রোনাল্ডো ৷ এদিন সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে আরও দু’টি গোল আসত রোনাল্ডোর পা থেকে (Ronaldo scores double for Portugal) ।

8. BJP Protest in Alipurduar : মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে বিডিও'র বরখাস্তের দাবিতে আলিপুরদুয়ারে বিজেপি'র বিক্ষোভ

বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচির (BJP Protest in Alipurduar) নেতৃত্বে ছিলেন, কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওঁরাও ও কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা ৷

9. CM as Chancellor: এবার কৃষি-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যও মুখ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর ৷ প্রাণী-মৎস্য-বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী আচার্য হবেন বলে জানিয়েছে নবান্ন (CM would be The Chancellor of Agriculture-Health-Science Universities)

10. Rare Surgery in Bolpur : বোলপুরে বিরল অস্ত্রোপচার, পেট থেকে বেরোল 100 গ্রাম প্লাস্টিক, 3 ফুটের ফ্লুয়েড পাইপ

বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে বিরল অস্ত্রোপচার ৷ বছর পঞ্চাশের হীরা শেখের পেট থেকে বেরিয়েছে 100 গ্রাম প্লাস্টিক ও প্রায় 3 ফুটের বর্জ্য ভর্তি একটি পাইপের ন্যায় অংশ (100 gm Plastic 3 feet fluid Pipe removed from Abdomen) ৷