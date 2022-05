মঙ্গলবার সিমলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে তাঁর মা হীরাবেন মোদির স্কেচ তুলে দিল এক কিশোরী (PM Stops Car To Accept Portrait Of His Mother In Shimla) ৷ নিজে হাতে হীরাবেন মোদির স্কেচটি যে কিশোরী এঁকেছে, তাঁর নাম অনু ৷

2. Terror Funding : কলকাতায় ভুয়ো কল সেন্টারের সঙ্গে জঙ্গি যোগ !

ভুয়ো কল সেন্টার থেকে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করার অভিযোগ আগেই এসেছে ৷ এবার জানা গেল যে ওই প্রতারণার একটা অংশ সন্ত্রাস তহবিলে ব্যবহার করা হয় (Fake Call Centers Allegedly Involved in Terror Funding) ৷ গোটা বিষয়টির উপর নজর রয়েছে পুলিশের ৷

3. Bengal Assembly Monsoon Session : ১০ জুন থেকে বিধানসভায় শুরু বাদল অধিবেশন

রাজ্যপালকে সরিয়ে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রীকে বসাতে চায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) সরকার ৷ সেই বিল শীঘ্রই বিধানসভায় পেশ হতে পারে ৷ আগামী 10 জুন থেকে বিধানসভায় বাদল অধিবেশন শুরু হতে চলেছে ৷ এই অধিবেশনেই ওই বিল পেশ হতে পারে বলে খবর ৷

4. Mamata Banerjee at Bankura: স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দিয়ে পুলিশ-ডাক্তার-নার্সের পোশাক তৈরি করাতে চান মমতা

স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের (Mamata Banerjee on Self help groups) দিয়ে এ বার পুলিশ, ডাক্তার ও নার্সের পোশাক তৈরি করাতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee at Bankura)৷

5. Cancer Sufferer Soma Das : দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষে চাকরি পাচ্ছেন ক্যানসার আক্রান্ত সোমা

বীরভূমের নলহাটির বাসিন্দা সোমা দাস ৷ তিনি ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত ৷ এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) নিয়ে তিনিও আন্দোলনে সামিল রয়েছেন ৷ কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁকে চাকরি দেওয়া হল ৷

6. Mamata Banerjee : কৃষকদের থেকে ধান কেনায় গড়মিল, ধমক দিয়ে উপায় বাতলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

মঙ্গলবার বাঁকুড়ার রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কিষাণ মান্ডিতে সরকারিভাবে ধান কেনার পদ্ধতিতে অস্বচ্ছতার অভিযোগ ওঠে এই সভায় (Mamata Banerjee in Bankura Administrative Meeting) ৷

7. Allegation of Beating Businessman : তোলা না-দেওয়ায় ব্যবসায়ীকে বিবস্ত্র করে মারধরের অভিযোগ, গ্রেফতার 2

ফের খাস কলকাতায় ব্যবসায়ীকে বিবস্ত্র করে মারধরের অভিযোগ উঠল (Allegation of beating businessman)। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে বেলেঘাটা থানা এলাকায় । আক্রান্ত ব্যবসায়ীর নাম অনির্বাণ সাহা ।

8. Dilip Ghosh : মুখর দিলীপকে মৌন হতে নির্দেশ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের

বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের বিভিন্ন মন্তব্য নানা সময়ে অস্বস্তিতে ফেলেছে দলকে ৷ এবার তাই তাঁকে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব (Naddas Stern Messege to BJP MP Dilip Ghosh) ৷

9. Postering in Jagatdal : অভিষেকের নাম করে জগদ্দলে পোস্টার, নিশানায় কি অর্জুন ? উঠছে প্রশ্ন

সোমবার শ্যমনগরে দলীয় সভায় গিয়ে যে বক্তব্য রেখেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, পোস্টারগুলিতে সেই মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে (Abhishek Banerjee Comment) ৷

10. French Open 2022 : নাদালকে হারিয়ে জকোভিচের সামনে রাফা, মেগা ম্যাচে প্রতিপক্ষকে ‘মাটি’ ধরাতে তৈরি দুই তারকাই

নাদাল 13 বারের ফরাসি ওপেন জয়ী, জকোভিচ জিতেছেন 2 বার ৷ প্যারিসে রেকর্ডের ক্ষেত্রে নাদালের ধারেকাছে না-থাকলেও চলতি টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন সার্বিয়ান তারকা ৷ ফলে পাঁজরের চোট সারিয়ে খেলতে নামা নাদাল খানিকটা হলেও ব্যাকফুটে (Rafael Nadal to face Novak Djokovic) ৷