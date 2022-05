1. Ankita Adhikary Job Terminated Reaction : পরেশ কন্য়া অঙ্কিতাকে চাকরি থেকে বরখাস্তের ঘোষণায় খুশি মেখলিগঞ্জ

অঙ্কিতা অধিকারীকে শিক্ষকতার চাকরি থেকে বরখাস্তের ঘোষণায় খুশি কোচবিহারবাসী (Dismiss of Ankita Adhikary from teaching job) ৷ আদালতের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ওই স্কুলের পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ৷

2. Indrani Mukherjea released : কলপ করা চুল, সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে হাত নেড়ে বাইকুলা সংশোধনাগার ছাড়লেন ইন্দ্রাণী

দীর্ঘ সাড়ে ছ'বছর পর সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে ইন্দ্রাণী জানালেন, সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিন মঞ্জুর করায় তিনি খুশি (Indrani Mukherjea released from Byculla jail) ৷ আইনজীবী সানা রাইস খানের সঙ্গেই এদিন সংশোধনাগারের বাইরে পা-রাখেন শিনা বোরা হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত ৷

3. Scrub Typhus in Siliguri : শিলিগুড়ির নয়া আতঙ্ক স্ক্রাব টাইফাস, আক্রান্ত চার বছরের শিশু

করোনা, ডেঙ্গুর পর এবার শিলিগুড়িতে এই মরসুমে মাকড়সার কামড়ে স্ক্রাব টাইফাসের থাবা । একইসঙ্গে স্ক্রাব টাইফাস ও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত চার বছরের শিশু (four year old boy diagnosed with scrub typhus disease in siliguri) । বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে সারা শহরে । ঘুম উড়ে গিয়েছে পৌরনিগম ও স্বাস্থ্য দফতরের ।

4. Gyanvapi Mosque Row : জ্ঞানবাপী মসজিদ মামলা বারাণসী দায়রা আদালতের হাতে সঁপে দিল শীর্ষ আদালত

বারাণসীর দায়রা আদালতেই এবার চলবে জ্ঞানবাপী মামলার শুনানি ৷ শুক্রবার জ্ঞানবাপী মসজিদে ভিডিয়োগ্রাফি সমীক্ষা নিয়ে বারাণসী আদালতের নির্দেশের বিরুদ্ধে শুনানি চলাকালীন এই নির্দেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত (Supreme Court orders transfer of Gyanvapi mosque case to District Judge) ৷

5. Anubrata Mandal : ঘরে ফিরলেন অনুব্রত, ফুল ছুড়ে 'কেষ্ট বরণ' উচ্ছ্বসিত তৃণমূল কর্মীদের

প্রায় দেড় মাস পর বোলপুরে নিজের বাড়িতে ফিরলেন তৃণমূল বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। বাড়ির সামনে মঞ্চ তৈরি করে দুপুর থেকে প্রতীক্ষায় ছিলেন দলের নেতা-কর্মীরা ৷ কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে স্তব্ধ হয়ে অনুব্রত মণ্ডলের বাড়ির সামনের রাস্তা ৷ তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়ে দলের তরফে (anubrata mondal returns birbhum after one and half month) ।

6. SSC Recruitment Scam : স্কুল সার্ভিস কমিশনের কার্যালয়ে সিআরপিএফ প্রত্যাহারের নির্দেশ হাইকোর্টের

স্কুল সার্ভিস কমিশনের কার্যালয় আচার্য সদনে আধিকারিকদের ঢোকা-বেরনোতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হচ্ছে (Order to withdraw CRPF)। শুক্রবার এই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ।

7. PK on Chintan Shivir : চিন্তন শিবির মূল্যহীন, টুইটারে কংগ্রেসকে খোঁচা পিকে-র

গান্ধি পরিবারের সদস্য এবং কংগ্রেসের হাই-কমান্ডদের উপস্থিতিতে চিন্তন শিবির থেকে ফলপ্রসূ কিছুই বেরিয়ে আসেনি, যা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে এবং সর্বোপরি চব্বিশে কংগ্রেসকে বৈতরণী পার করতে সাহায্য করবে ৷ সাফ জানালেন প্রশান্ত কিশোর (Prashant Kishor slams Congress Chintan Shivir) ৷

8. Tunnel missing : জম্মুতে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ ধূপগুড়ির 5 যুবক

জম্মুতে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ ধূপগুড়ির পাঁচ যুবক (jammu tunnel missing) ৷ সুরঙ্গে কাজ করার সময় ধস নেমে এই বিপত্তি ঘটে ৷ এদিকে নিখোঁজদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার ৷

9. Kalyan Banerjee : যাদের জন্য করেছি আজ তাদের কাছেই খারাপ, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে আক্ষেপ কল্যাণের

শুক্রবার শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Bengal Minister Partha Chatterjee) আইনজীবী হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) হাজির ছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শুনানির আগে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের এজলাসে কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি (TMC MP Kalyan Banerjee gets Emotional at Kolkata High Court today) ৷

10. Chandrapur Road Accident : ডিজেল ভর্তি ট্যাঙ্কারের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, মহারাষ্ট্রে দগ্ধ হয়ে মৃত 9

ডিজেল ট্যাঙ্কার এবং কাঠ-বোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষের পর দু'টিতেই আগুন ধরে যায় ৷ সেই আগুনের অভিঘাত এতটাই ছিল যে, দুর্ঘটনাস্থলেই ঝলসেই প্রাণ হারান প্রত্যেকে ৷ পুলিশ আধিকারিকদের সূত্রে খবর তেমনটাই (Nine people charred to death in tanker-truck collision in Chandrapur) ৷