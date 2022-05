1. SSC Recruitment Scam : সুপ্রিম দ্বারে পার্থ, ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ আগামিকালই বিচারপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে ৷

2. Paresh Adhikari Appears before CBI : বিমানবন্দর থেকে নিজাম প্যালেসে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, অবশেষে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন পরেশবাবুর

প্রায় দেড়দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী ৷ বৃহস্পতিবার অবশেষে তিনি সিবিআইয়ের সামনে হাজিরা দিলেন (Finally Mamata Minister Paresh Adhikari Appears before CBI on SSC Recruitment Scam) ৷

3. CBI Summons Anubrata : আগামী সপ্তাহে অনুব্রত মণ্ডলকে ফের তলব সিবিআইয়ের

অনেক টালবাহানার পর আজ, বৃহস্পতিবার সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দেন অনুব্রত মণ্ডল (CBI again Summons Anubrata Mandal on next week) ৷ জেরা শেষের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে আবার তলব করল সিবিআই (CBI) ৷ নিজাম প্যালেস সূত্রে খবর, তাঁকে আগামী সপ্তাহে ফের হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ব্যুরোর তরফে ৷

4. CBI to seal SSC office : সন্ধ্যা 7টার মধ্যে সিবিআইকে এসএসসি ভবনের ডেটা রুম সিল করার নির্দেশ হাইকোর্টের

আপাতত সিআরপিএফ-ই আচার্য ভবনের নিরাপত্তায় থাকবে । আদালতের নির্দিষ্ট করে দেওয়া ব্যক্তি বাদে কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হবে না । সমস্ত কম্পিউটার এবং অন্যান্য মেশিন পর্যবেক্ষণ করে সিল করবে সিবিআই (Cal HC directs CBI to seal SSC office Data room)।

5. Noida Serial Murder Case : নিঠারি হত্য়া মামলায় সুরেন্দ্র কোলিকে মৃত্যুদণ্ড দিল আদালত

নিঠারি হত্য়া মামলায় গাজিয়াবাদের বিশেষ সিবিআই আদালত বৃহস্পতিবার সাজা ঘোষণা করে (Noida Serial Murder Case )। ভৃত্য সুরেন্দ্র কোলি এবং মনিন্দর সিং পান্ধেরের শাস্তি ঘোষণা করেছে আদালত ।

6. HC on Police Raid at Suvendu's House : শুভেন্দুর বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি কেন ? এসপির রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

শুভেন্দু অধিকারীর বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি কেন করা হয়েছে সেই বিষয়ে এবার এসপির রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট (HC seeks SP report on Police raid at Suvendu Adhikari House)৷ ওয়ারেন্ট ছাড়া কীভাবে তাঁর অফিসে তল্লাশি চালানো হল ! রাজ্যের কী আইন কানুন নেই, এই প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu moves HC) ৷

7. SSC recruitment scam : ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা এসএসসি চাকরিপ্রার্থীর !

ধর্মতলায় অনশন মঞ্চে বায়োলেট বসানো নিয়ে এসএসসি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি ৷ প্রতিবাদে আত্মহত্যার চেষ্টা এক মহিলা আন্দোকারীর ৷ আন্দোলনকারীদের আটক পুলিশের ৷ যার জেরে আন্দোলনকারী কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বঞ্চিত এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা হল না রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের (SSC recruitment scam) ৷

8. Woman Protest : বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশ, শ্বশুর বাড়ির সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে ধর্নায় গৃহবধূ

বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশ পাঠাতেই শ্বশুর বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেন গৃহবধূ ৷ নাম ফিরোজা খাতুন ৷ রঘুনাথগঞ্জ থানার সম্মতিনগর কালিতলার ঘটনা (Woman Stages Protest against divorce notice) ৷

9. Kidney Stones : চিকিৎসকদের চক্ষু চড়কগাছ ! কিডনি অস্ত্রোপচারে মিলল 206টি পাথর

গুনে গুনে 206টি পাথর বের করা হয়েছে বীরমাল্লা রামলাক্ষমাইয়ার কিডনি থেকে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরাবাদের অ্যাওয়ার গ্লেনিগেলস গ্লোবাল হাসপাতালে (206 Kidney Stones Removed In 1 Hour from Hyderabad Man) ৷

10. Saif Ali Khan at Darjeeling : করিনার টানে তৈমুরকে নিয়ে শৈলশহরে সইফ

বৃহস্পতিবার বিকেলে ছেলে তৈমুরকে সঙ্গে নিয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন সইফ আলি খান (Kareena at Darjeeling for shooting)। আপাতত চার থেকে পাঁচ দিন থাকবেন শৈলশহরে । শ্যুটিং সেরে স্ত্রী করিনা ও দুই ছেলের সঙ্গেই ফেরার কথা রয়েছে নবাবের (Saif Ali Khan at Darjeeling) ।