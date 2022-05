1. Mysterious death of Actress Pallavi Dey : পল্লবী দে-র রহস্যমৃত্যুতে ধৃত লিভ-ইন পার্টনার সাগ্নিক

15 মে টেলি অভিনেত্রী পল্লবী দে'র দেহ উদ্ধার হয় তাঁর ফ্ল্যাট থেকে ৷ তাঁর মৃত্যু ঘিরে রহস্য ঘনীভূত হতে থাকে ৷ পল্লবী সাগ্নিকের সঙ্গে লিভ-ইন করতেন ৷ এবার সাগ্নিককে গ্রেফতার করল পুলিশ (Actress Pallavi Dey Death Case) ৷

2. Paresh Adhikary Reaction : হাইকোর্টের নির্দেশ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না, দাবি পরেশ অধিকারীর

পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীকে স্কুলে চাকরি দেওয়া হল কীভাবে ! 20 জনের ওয়েটিং লিস্টে ছিল না অঙ্কিতার নাম ৷ তাও তিনি পেয়েছেন চাকরি ৷ নম্বর কম পেয়েও বাবা মন্ত্রী হওয়ায় তাহলে কি অঙ্কিতা পেয়ে গেলেন স্কুলের চাকরি এমনটাই অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ তাই বাবা পরেশ অধিকারীকে হাজিরা দিতে হবে সিবিআই দফতরে এমনটাই নির্দেশ হাইকোর্টের ৷ আর তিনি এ বিষয়ে হাসতে হাসতে বলছেন কিছুই জানেন না ! (Paresh Adhikary Reaction)

3. Gyanvapi Masjid Case : ‘শিবলিঙ্গকে সুরক্ষা, নমাজও চলুক’, জ্ঞানবাপী মসজিদ বিতর্কে জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নমাজ যেভাবে চলছিল সেভাবেই চলবে ৷ পাশাপাশি বারাণসীর সিভিল কোর্টের নির্দেশ মেনে শিবলিঙ্গকেও সুরক্ষা দিতে হবে ৷ জ্ঞানবাপী মসজিদ বিতর্কে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court orders to Secure Shivling Area But Dont Stop Namaz) ৷

4. Paresh Chandra Adhikary: অবৈধভাবে মেয়েকে চাকরি, মমতার মন্ত্রীকে আজই সিবিআইয়ে হাজিরার নির্দেশ হাইকোর্টের

মেরিট লিস্টে নাম নেই ৷ বাবা মন্ত্রী হওয়ায় পেয়ে গেলেন স্কুলের চাকরি, এমনই উঠেছে অভিযোগ ৷ রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারীকে (Paresh Chandra Adhikary) তাঁর মেয়েকে বেআইনিভাবে স্কুলের নিয়োগের তদন্ত মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবারই রাত 8টায় সিবিআই দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

5. Three burnt alive in Car : ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে গাড়িতে আগুন, জীবন্ত দগ্ধ 3 সওয়ারি

অন্ধ্রপ্রদেশের প্রকাশম জেলার থিপ্পায়াপালেমের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা । ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষের পরেই আগুন ধরে যায় গাড়িতে ৷ ভেতরে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে যান 3 সওয়ারি । নিহতরা চিত্তুর জেলার ভাকারপেটার বাসিন্দা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে । খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভায় (Three burnt alive in a Car) ।

6. Anish Khan Death Case : আনিশের বাড়িতে পুলিশি অভিযান বেআইনি ছিল, আদালতে স্বীকার এজি-র

আনিশ খান মৃত্যু মামলার তদন্তে নয়া মোড় ৷ কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানিতে ঘটনার দিন পুলিশের ভুল ছিল বলে স্বীকার করলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল ৷ জানালেন, ঘটনার দিন আনিশ খানের বাড়িতে পুলিশের অভিযান বেআইনি ছিল (Police Raids on Anish Khan House were Illegal Says Advocate General to HC) ৷

7. Mohan Bhagwat : চারদিনের সফরে বাংলায় আসছেন মোহন ভাগবত, খোঁজ নেবেন বিজেপির সংগঠনের

2024 সালের লোকসভা ভোটে (Lok Sabha Elections 2024) ভালো ফলের লক্ষ্যে এখন থেকে ঘর গোছাচ্ছে গেরুয়া শিবির ৷ সেই কারণে সংগঠনের হাল হকিকৎ জানতে বাংলায় আসছেন আরএসএসের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত ।

8. Barrackpore Shooting Incident : চব্বিশ ঘণ্টা পরেও ব্যারাকপুরে বিরিয়ানির দোকানে গুলিকাণ্ডের কিনারা করতে পারল না পুলিশ

সোমবার দুপুরে গুলি চলে ব্যারাকপুরের ডি বাপি বিরিয়ানির দোকানে (Barrackpore Shooting Incident) ৷ অভিযোগ তিন দুষ্কৃতী বাইকে চেপে এসে কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালায় ৷ গুলিবিদ্ধ হন 2 জন ৷

9. Kannada TV Actor Dies in Hospital : প্লাস্টিক সার্জারি করাতে গিয়ে মৃত্যু অভিনেত্রীর

প্লাস্টিক সার্জারি করাতে গিয়ে মৃত্যু হল ছোটপর্দার জনপ্রিয় কন্নড় অভিনেত্রী চেতনা রাজের (Chethana Raj Death During Surgery) ৷ জনপ্রিয় সিরিয়াল 'গীতা', 'ডোরেসানি', 'ওলাভিনা নীলদানা'-তে অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া একটি কন্নড় চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছিলেন তিনি ।

10. HC Directs to Jalpaiguri DIG : ময়নাগুড়ি ধর্ষণ-কাণ্ডে জলপাইগুড়ির ডিআইজি-কে তদন্তের রিপোর্ট পেশ করতে বলল হাইকোর্ট

ময়নাগুড়ি ধর্ষণ-কাণ্ডে জলপাইগুড়ির ডিআইজি-কে তদন্তে নজরদারি করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (HC seeks investigation report to DIG in Maynaguri rape incidents) ৷ আগামী 20 জুনের মধ্যে আদালতে তদন্তের গতিপ্রকৃতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা করতে হবে তাঁকে ।