থমাস কাপে ইতিহাস গড়ল ভারত ৷ প্রথমবার সোনা এল দেশে (India win gold in Thomas Cup) ৷

2. Tripura TMC on CM Change : ত্রিপুরায় পরাজয় ঠেকাতে পারবেন না 10 মাসের মুখ্যমন্ত্রী : রাজীব

মুখ্যমন্ত্রী বদল করে বিজেপি ত্রিপুরায় তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে পারবে না বলে জানালেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় (Manik Saha Not be Able to Prevent Defeat for BJP in Tripura Says Rajib Banerjee) ৷ এই মুহূর্তে ত্রিপুরা তৃণমূলের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন, বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী ৷ আর গতকাল ত্রিপুরায় বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বদলের পরেই, অন্যতম বিরোধী হিসাবে নতুন সমীকরণ শুরু করেছে তৃণমূল ৷ এ দিন ইটিভি ভারতকে ফোনে তেমনটাই ইঙ্গিত দিলেন রাজীব ৷

3. Arjun Singh : ফের বিস্ফোরক ব্যারাকপুরের সাংসদ, অর্জুনের নিশানায় এবার দলীয় নেতৃত্ব

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার ডাকে দিল্লি যাওয়ার কথা রয়েছে অর্জুন সিংয়ের (Arjun Singh Delhi visit) । তার আগে ফের বিজেপির বিড়ম্বনা বাড়ালেন ব‍্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ ৷

4. Bandel Electronic Interlocking System : ইআইএস সিস্টেম সংযোজেনে পয়লা নম্বরে ব্যান্ডেল

ব্যান্ডেলে 14 দিন ধরে 4 ঘণ্টা করে ট্রেন চলাচল বন্ধ ৷ পাশাপাশি 27 থেকে 29 মে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে ট্রেন চলাচল, যার কারণ অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম বসানো (EIS set up at Bandel railway station) ৷ আর এ জন্যই দেশের পাশাপাশি বিশ্বেও ইন্টারলকিং সিস্টেমে ব্যান্ডেল শীর্ষস্থান দখল করল ৷ এখনও পর্যন্ত খড়গপুরে রয়েছে 800টি রুট। ব্যান্ডেলে সেখানে 1002টি রুট করা হল।

5. Mamata Banerjee Books : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বইয়ের চাহিদা কম জঙ্গলমহলে

পশ্চিম মেদিনীপুর তথা জঙ্গলমহল এলাকায় চাহিদা কম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বইয়ের (There is less demand for books written by CM Mamata Banerjee in JangalMahal) ৷ এমনটাই জানাচ্ছেন মেদিনীপুর শহরের বই বিক্রেতারা ৷ সম্প্রতি কবিতাবিতানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার পেয়েছেন তিনি ৷ কিন্তু, সেই বইয়েরও খোঁজ পাঠকরা করেননি বলে দাবি বই বিক্রেতাদের ৷

6. Rahara Bomb Blast : রহড়ার বিস্ফোরণস্থলে সিআইডির বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড

রহড়ার বিস্ফোরণস্থলে সিআইডির বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড (Bomb Disposal Squad at Rahra blast site)। জায়গাটি কর্ডন করে এদিন ঘিরেও দেওয়া হয়েছে । তবে দফায় দফায় তল্লাশি চালিয়েও মেলেনি কোনও কিছু । প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, বোমাটি কেউ সেখানে লুকিয়ে রেখে যেতে পারে ।

7. Mysterious death of Actress Pallavi Dey: অভিনেত্রী পল্লবীর মৃত্যুর ঘটনায় লালবাজারের নজরে তাঁর পুরুষ সঙ্গী

অভিনেত্রী পল্লবী দে-র রহস্যমৃত্যুতে সন্দেহের তির তাঁর পুরুষ সঙ্গীর দিকে (Mysterious death of Actress Pallavi Dey)। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিশেষজ্ঞরা পল্লবীর ফেসবুক প্রোফাইল লক করেছেন । পল্লবীর লিভ-ইন পার্টনারের সঙ্গে কথা বলছেন গোয়েন্দারা ৷

8. GJM Hunger Strike : জিটিএ নির্বাচনের বিরুদ্ধে সোমবার থেকেই চৌরাস্তায় অনশনে মোর্চা

জিটিএ নির্বাচনের (GTA election news) বিরুদ্ধে সোমবার থেকে চৌরাস্তায় অনশনে বসছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (GJM Hunger Strike) ৷ এ কথা ঘোষণা করলেন বিমল গুরুং (Bimal Gurung on Hunger Strike)।

9. Sikh Men Shot Dead in Pakistan : শিখ সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তিকে গুলি করে খুন পাকিস্তানে, তীব্র নিন্দা অমরিন্দরের

এই হত্যাকাণ্ডের (Two members of Sikh community shot dead in Pakistan) ঘটনায় পাক সরকারের নিন্দা করেছেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং ৷ প্রধানমন্ত্রীর দফতরকে বিষয়টি দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি ৷

10. Thomas Cup 2022 : দলগত সাফল্যেই এল ঐতিহাসিক রবিবার : মধুমিতা বিস্ত

থমাস কাপে ইতিহাস গড়েছে ভারত ৷ প্রথমবার সোনা এসেছে দেশে (India win gold in Thomas Cup) ৷ উচ্ছ্বসিত দেশের প্রাক্তন শাটলাররা ৷