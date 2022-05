1. Biplab Deb Resigns : ইস্তফা দিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব

2018 সালে ত্রিপুরায় ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি ৷ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন বিপ্লব দেব ৷

2. New CM of Tripura : বিপ্লবের পদত্যাগে ত্রিপুরার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা

শনিবারই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বিপ্লব দেব (Biplab Deb Resigns from Tripura CM Post) ৷

3. Suvendu Sends Letter to PM Modi : বাংলাকে আবাস যোজনার টাকা দেওয়ার আগে খতিয়ে দেখতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি শুভেন্দুর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে (PM Narendra Modi) চিঠি লিখলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal LoP Suvendu Adhikari) ৷ চিঠিতে তাঁর অনুরোধ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) দাবি মতো বাংলাকে 100 দিনের প্রকল্প ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা দেওয়ার আগে সব দিক খতিয়ে দেখুক কেন্দ্র (Suvendu write to PM Modi to verify before disbursing housing project fund to Bengal) ৷

4. Rahara Bomb Blast : দাদুর কুড়িয়ে আনা কৌটো বোমা ফেটে মৃত্যু নাতির, রহড়ায় চাঞ্চল্য

দাদু কৌটো ভেবে আবর্জনার স্তূপ থেকে বাড়িতে তুলে এনেছিলেন ৷ কৌতূহলবশত সেই কৌটোটি খুলে দেখে নাতি ৷ এতেই বিপত্তি ৷ মারা গিয়েছে রহড়ার কিশোর (Rahara Youth Killed in Bomb Blast) ৷

5. Bengaluru Weather : সিমলা-মুসৌরিকে টেক্কা দিয়ে কাঁপুনির জোগাড় বেঙ্গালুরুতে, গার্ডেন সিটিতে শিফটের পরিকল্পনায় নেটিজেনরা

শুক্রবার বেঙ্গালুরুর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের তুলনায় 11 ডিগ্রি কম ৷ বিগত 50 বছরে মে-তে যা বেঙ্গালুরুর দ্বিতীয় শীতলতম দিন (Bengaluru recorded second coldest day in May in the last 50 years) ৷

6. Gurung Threatens Hunger Strike : জোর করে জিটিএ নির্বাচন করলে অনশনের হুঁশিয়ারি বিমল গুরুংয়ের

ফের পাহাড়ের রাজনীতি উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷ জিটিএ নির্বাচন নিয়ে পরিস্থিতি ঘোরালো হতে পারে বলে আশঙ্কা ৷ শনিবার গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে জোর করে জিটিএ নির্বাচন করলে আমরণ অনশন করবেন (Bimal Gurung threatens hunger strike if the GTA election is forced) ৷

7. Jalpaiguri Ration Smuggle : রেশনের মাল পাচারের চেষ্টা, গ্রেফতার এক

অবৈধ ভাবে রেশন সামগ্রী মজুতের চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ল পাচারকারী । মাল নিয়ে যাওয়ার পথে চালক-সহ গাড়ি আটক করেন স্থানীয়রা (One arrested in Jalpaiguri trying to smuggle ration)। শুক্রবার বিকালে ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি অঞ্চলের চরচরাবাড়ি এলাকার ঘটনা ।

8. Road Block in Malda : 10 বছরেও বেহাল রাস্তা, একের পর এক দুর্ঘটনা ; সংস্কার দাবিতে অবরোধ রতুয়া-বাহারাল রাজ্য সড়ক

রতুয়া 1 নম্বর ব্লক অফিসের সামনের রাস্তা রতুয়া-বাহারাল রাজ্য সড়ক ৷ যে রাস্তার বেহাল দশা গত 10 বছর ধরে ৷ খোদ বিডিও সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন ৷

9. Gavaskar's 50 years of Test Debut : মার্কিন মুলুকে গাভাসকারের টেস্ট অভিষেকের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনে উদ্যোগী দুই বাঙালি

1971 সালের 6 মার্চ ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের পোর্ট অফ স্পেনে টেস্ট অভিষেক হয় সুনীল গাভাসকরের ৷ 50 বছরের আগের সেই ঘটনার উদযাপন এবার হতে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (Sunil Gavaskar Golden Jubilee of Test Debut to be celebrated in US) ৷ উদ্যোগী দুই প্রবাসী বাঙালি ৷

10.IPL Betting Racket : জেন্টলম্যান গেমে ফের অসাধু চক্র ! সিবিআইয়ের জালে 3, অভিযোগ পাক যোগের

আইপিএল এবং বিতর্ক যেন একই পয়সার দুটি পিঠ । ফের শিরোনামে ‘বেটিং চক্র’ ৷ 2013 সালের পর ফের 2019 । 6 বছর পরেও ‘জেন্টলম্যান গেম’-এ দুর্নীতির ঘূর্ণাবর্ত (IPL Betting Racket is linked with Pakistan) ।