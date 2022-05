1. Ratan Tata on Nano : তৃণমূলের জয়ের একাদশ বর্ষপূর্তির আগে রতন টাটার ন্যানো-স্মৃতিচারণের নিশানায় কি মমতা ?

ন্যানো নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন রতন টাটা (Ratan Tata) ৷ তাও আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) ঐতিহাসিক জয়ের একাদশ বর্ষপূর্তির আগে ৷ এই পোস্টের কোনও উদ্দেশ্য আছে ? নাকি নেহাতই কাকতালীয় ?

2. Sonia Attacks BJP : মহাত্মা গান্ধির খুনিদের মহিমান্বিত করছে বিজেপি, তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ সনিয়ার

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করে সনিয়া বলেন (Sonia Gandhi criticises PM Narendra Modi), এই সরকার দেশের ইতিহাস বিকৃত করে, মেরুকরণ করতে চাইছে ৷

3. Abhishek Banerjee : শ্রমিকদের বার্তা দিতে শুভেন্দুর জেলার হলদিয়ায় যাচ্ছেন অভিষেক

আগামী 28 মে তৃণমূলের শ্রমিক সম্মেলন পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় (TMCs Labour Rally) ৷ সেখানে মূলবক্তা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Leader Abhishek Banerjee) । শ্রমিকদের বার্তা দিতেই শুভেন্দুর জেলার হলদিয়ায় যাচ্ছেন অভিষেক (Abhishek Banerjee will attend TMCs Labour Rally at Haldia) ৷

4. Rajya Sabha Elections : রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে রাজ্যসভায় বিজেপির শক্তিক্ষয়ের সম্ভাবনা, বাড়বে বিরোধী আসন !

জুনে রাজ্যসভা নির্বাচনের পরেই রয়েছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ৷ আর এই রাজ্যসভা নির্বাচনে শাসক বিজেপির শক্তি ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল (BJP is Likely to Lose Power in The Rajya Sabha Elections in June) ৷ কারণ, একাধিক রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা কেন্দ্রের বিরোধী দলগুলি রাজ্যসভায় তাঁদের সাংসদদের নাম মনোনীত করবে ৷ ফলে বিজেপির আসন সংখ্যা অনেকটাই কমতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ যার প্রভাব সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷

5. Allegation Against BJP MLA : বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে যুবককে মারধরের অভিযোগ

যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পুরুলিয়ার শহরের বিজেপি বিধায়ক সুদীপ মুখোপাধ্যায় (BJP MLA of Purulia Town Sudip Mukherjee) ৷ ওই যুবকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি ৷

6. Salary Deduction Case : প্রধান শিক্ষককে স্কুলে না-ঢোকার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

খামোখা দু'বছর ধরে সহ-শিক্ষকের বেতন বন্ধ করে রেখেছিলেন প্রভাবশালী প্রধান শিক্ষক (Salary Deduction Case)৷ আদালতে বিচারপতির ধমক খেতেই কীর্তিমান প্রধান শিক্ষক বললেন, আর কখনও এমন করব না ৷

7. Allegation of Kidnapping : দাদার অনুপস্থিতিতে বউদিকে অপহরণ করে বিহারে পাচারের অভিযোগ দেওরদের বিরুদ্ধে

ঘটনাটি ঘটেছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের দৌলতপুর এলাকায় । মেয়েটির মা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে (Malda Police Starts Investigation) ৷

8. Kunal Ghosh : দোষী সাব্যস্ত হয়েও আদালতের কাছে 'গুডবয়' কুণাল

2014 সালের 13 নভেম্বর জেলবন্দি কুণাল ঘোষের আত্মহত্যার মামলায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত (court did not punish Kunal Ghosh) ৷ কিন্তু আদালত কুণাল ঘোষকে কোনও শাস্তি দেয়নি ৷ অর্থাৎ জেল বা কোনও জরিমানা করেনি ৷

9. Alligation of Minor Girl Rape : সন্তান প্রসব 15 বছরের নাবালিকার, ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

ধর্ষণের ফলে সন্তান প্রসব করল 15 বছরের নাবালিকা। সোমবার বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় ওই নাবালিকা। নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (accused arrested on minor girl rape) ।

10. Virat Kohli earns Rs 240 crore: খারাপ ফর্মে, তো ? আভিজাত্যেই আয়ের শীর্ষে এঁরা, বিরাট-উপার্জন ₹240 কোটি

খারাপ সময় চলছে ৷ ব্যাটে রান নেই ৷ তবে সে জন্য আয়ে কমতি নেই বিরাট কোহলির ৷ গত বছরে তাঁর এনডোর্সমেন্ট থেকে আয় হয়েছে 240 কোটি টাকা (Virat Kohli earns Rs 240 crore)৷ আভিজাত্যেই সেরা ধনীর তালিকায় তাঁর মতোই অফ-ফর্মে থাকা আরও অনেক ক্রীড়াবিদ (Top 100 Highest-Paid Athletes)৷