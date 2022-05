1. Mamata Writes to Modi : 100 দিনের কাজ ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাংলার প্রাপ্য চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায় (Mamata sends letter to PM Modi demanding payment from the central government) ৷ একশো দিনের কাজ ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কেন্দ্র বকেয়া টাকা কবে দেবে, সেই বিষয়ে জানতে চেয়েই মমতা এই চিঠি মোদিকে দিয়েছেন ৷

2. New PM of Sri Lanka : ফের শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন রনিল বিক্রমাসিংহে (Ranil Wickremesinghe takes oath as new PM of Sri Lanka) ৷

3. Court Case Demanding Grandchild : নাতি-নাতনি দিতে না-পারলে 5 কোটি টাকা দাও; ছেলে-বউমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

ছেলেকে বড় করতে, পড়াশোনা শিখিয়ে বিমানচালক বানাতে কপর্দকশূন্য হয়েছেন বাবা-মা ৷ এখন বিয়ের পর বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় নেই ছেলের ৷ স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা থাকেন ৷ এই অবস্থায় নাতি-নাতনির দাবি জানালেন বৃদ্ধ দম্পতি ৷ নাতি-নাতনি দিতে না-পারলে 5 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে দ্বারস্থ হয়েছেন আদালতের ৷ হরিদ্বার জেলা আদালতে দায়ের হয়েছে এই মামলা (Court Case filed in Haridwar District Court Demanding Grandchild) ৷

4. PIL on Taj Mahal : তাজমহলের 22 কক্ষ খোলার আবেদন বাতিল, মামলাকারীকে ধমক লখনউ বেঞ্চের

তাজমহলের 22টি বন্ধ কক্ষ খোলার আবেদন বাতিল করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট (Taj Mahal 22 rooms case) ৷ পাশাপাশি মামলাকারীকে উচ্চশিক্ষা এবং তারপর এই বিষয়ে গবেষণা করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে ৷ একই সঙ্গে বলা হয়েছে, জনস্বার্থ মামলার নিয়ম চালু থাকলেও তার এমন অপব্যবহার করা উচিত নয় ৷

5. Mamata on IAS-WBCS : আমলাদের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে একগুচ্ছ ঘোষণা মমতার

বৃহস্পতিবার নতুন রূপে গঠিত টাউনহলের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ তার পর তিনি আমলাদের নিয়ে বৈঠক করেন ৷ সেখানে তিনি আমলাদের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে একগুচ্ছ ঘোষণাও করেন ৷

6. Fourth class staff : ছুটি না-নিয়ে টানা 17 বছর কাজ করে নজির গড়লেন প্রেমলাল

টানা সতেরো বছর ছুটি না-নিয়ে কাজ করে চলেছেন প্রেমলাল । ছুটিতেও হাজির স্কুলে (Fourth class staff)। নজির স্থাপন করেছেন ফাঁসিদেওয়ার মুরালিগঞ্জ হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী প্রেমলাল সিংহ ।

7. Cyber Trap : মেসেজের লিঙ্ক খুলতেই নিজের নগ্ন ছবি, পুলিশের দ্বারস্থ মহিলা

আবার কলকাতা এবং ফের সাইবার ক্রাইমের শিকার (cyber trap to blackmail woman) ৷ এবার লোন পরিশোধ করতে গিয়ে নিজের ফোনে একটি মেসেজ আসার পরেই লিঙ্কে ক্লিক করেতেই আঁতকে ওঠার জোগাড় মহিলার । নিজের ফোনে নিজেরই নগ্ন ছবি দেখতে পান তিনি (Cyber Trap for women)।

8. SSC Recruitment Corraption Case : নবম-দশমে দুর্নীতির অভিযোগ, সব প্রার্থীর নম্বরের বিভাজন প্রকাশ করার নির্দেশ হাইকোর্টের

স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম-দশমের পরীক্ষায় প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের বিভাজন 10 দিনের মধ্যে প্রকাশ করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (SSC Recruitment Corraption Case) ৷ এমনকী আগামী 17 জুন পর্যন্ত সমস্ত নিয়োগ বন্ধ রাখার নির্দেশও দিল হাইকোর্ট ।

9. Jalpaiguri Theft : মোবাইল, ঘড়ি, টিভি ছেড়ে আলুর বন্ড নিয়ে চম্পট দিল 'বুদ্ধিমান' চোর

জলপাইগুড়ির এক চোরের কাণ্ড শুনে সব্বাই অবাক হয়ে গেল ৷ সোনা ও টাকা-পয়সার পাশাপাশি আলুর বন্ড নিয়ে চম্পট দিল চোর ৷ তাও ভাল করে পড়ে দেখে নিয়ে ৷ চোরের এই চালাকিতে সবাই হতম্ভব ! অথচ মোবাইল, নতুন ঘড়ি, টিভি কিছুই নিল না (Jalpaiguri Theft) ৷

10. Anish Khan Death Case : আনিশকে পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে পুলিশ, সিটের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে দাবি বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের

আনিশ খান মৃত্যু মামলায় পুলিশকে কাঠগড়ায় তুললেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য (Anish Khan Death Case)৷ তাঁর কথায়, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রনেতাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে পুলিশ ৷