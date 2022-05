1. Abhishek Banerjee in Guwahati : সিএএ প্রশ্নে অমিত শাহের দ্বিচারিতা নিয়ে সরব অভিষেক

অসম সফরে গিয়ে অমিত শাহকে একহাত নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee Assam Visit) ৷ বললেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাগরিকত্ব আইন নিয়ে দ্বিচারিতা করছেন ৷

2. IAS Pooja Singhal arrested by ED : বাড়ি থেকে উদ্ধার 19 কোটি, আইএএস অফিসার পূজা গ্রেফতার

ঝাড়খণ্ডে অর্থ তছরুপ মামলায় তদন্ত নেমে দ্বিতীয়দিন টানা ন'ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর আইএএস অফিসার পূজা সিংঘলকে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Jharkhand Money Laundering Case) ৷ আদালতে পেশ করে তাঁকে হেফাজতে নেবে ইডি ৷

3. Abhishek Avoids Bengal CM Issue : মমতার পর তিনিই কি মুখ্যমন্ত্রী, অসম থেকে উত্তর দিলেন অভিষেক

অসমের গুয়াহাটিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷ সেখানেও উঠে আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন কি না, সেই প্রসঙ্গ (Abhishek Banerjee avoids Bengal CM issue) ৷

4. Abhishek Challenges BJP : দিল্লির রিমোট কন্ট্রোলে অসম চলবে না, বিজেপিকে হুঁশিয়ারি অভিষেকের

বুধবার অসম সফরে গিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Leader Abhishek Banerjee) । সেখানে দলের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন বিজেপিকে ৷ বললেন, দিল্লির রিমোট কন্ট্রোলে অসম চলবে না (Abhishek Challenges BJP in Assam) ৷

5. Mohun Bagan President : টুটু বসুই ফের বাগানে সভাপতির হটসিটে

একের পর এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে কমিটিতে নিয়ে আসায় নয়া সচিব দেবাশিস দত্ত চক্ষুশূল হয়ে উঠছিলেন অনেকেরই ৷ তবে খানিকটা অবাক করেই দীর্ঘ টালবাহানার পরে ক্লাবের মহীরুহ টুটু বসুকেই ফের সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করল নয়া কমিটি (Tutu Basu re elected as president of Mohun Bagan Club)।

6. Chaos in Sri Lanka : দেশে স্থিতাবস্থা না-আসা পর্যন্ত নৌ-ঘাঁটিতেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, জানাল শ্রীলঙ্কা প্রতিরক্ষামন্ত্রক

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় দেশের সর্বাপেক্ষা অর্থনৈতিক সংকটকালে উপায়ান্তর না-দেখে সম্প্রতি পদত্যাগ করেন তিনি ৷ সোমবার রাজাপক্ষে সমর্থক এবং সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হিংসাত্মক চেহারা নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী পদ ছাড়েন মহিন্দা রাজাপক্ষে (Mahinda Rajapaksa stepped down from his post on Monday) ৷

7. Sukanta on CAA : রাজ্যে সিএএ লাগু হবেই, পারলে আটকে দেখাক: সুকান্ত

"পশ্চিমবঙ্গে সিএএ হবেই ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যতই চেষ্টা করুক সিএএ লাগু আটকাতে পারবে না" দুর্গাপুরে দলীয় মিছিল থেকে এই বার্তায় দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (CAA must be implement in West Bengal says Sukanta Majumdar) ৷ বুধবার বিকেলে ভোট-পরবর্তী হিংসার শিকার রামপ্রসাদ সরকারের খুনিদের শাস্তির দাবিতে দুর্গাপুরে পদযাত্রা করে বিজেপি । সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ-সহ স্থানীয় নেতৃত্বরা ।

8. BJP MLA Sacked : বিজেপি বিধায়কদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বরখাস্ত করেছেন অধ্য়ক্ষ, আদালতে সওয়াল আইনজীবীর

শুভেন্দু অধিকারী-সহ 7 বিধায়ককে বরখাস্ত করেছে অধ্য়ক্ষ, এ নিয়ে আদালতে সওয়াল করলেন বিজেপি বিধায়কদের তরফে আইনজীবীরা (BJP MLAs have been sacked by the Speaker) ৷

9. Asansol School Demolition : ছাত্রছাত্রীদের দায় নেই রেলের, স্কুলের ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে আন্দোলন তৃণমূলের

মঙ্গলবার রাতে রেলের জমি পুনরুদ্ধারে নেমে 40 বছরের পুরনো বিবেকানন্দ স্কুল বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেয় রেল কর্তৃপক্ষ ৷ বুধবার সকালে এই দৃশ্য দেখে অবাক আসানসোলবাসী (local people shocked to see this situation)। বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC protested as Rail Authority demolishes School in Asansol at night)।

10. Delhi HC on Criminalising Marital Rape: বৈবাহিক ধর্ষণ কি অপরাধ ? দ্বিধাবিভক্ত দিল্লি হাইকোর্ট, মামলা এবার সুপ্রিম দ্বারে

বৈবাহিক ধর্ষণ কি অপরাধ ? এই নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত দিল্লি হাইকোর্ট (Delhi HC on Criminalising Marital Rape)৷ দুই বিচারপতির মতপার্থক্যে এ বার এই মামলা যাবে সুপ্রিম কোর্টে ৷