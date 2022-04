1. Bikash Mishra's Income Source : বিকাশ মিশ্রের আয়ের হিসেব মেলাতে গিয়ে নাজেহাল ইডির গোয়েন্দারা

কয়লা ও গরু পাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত বিনয় মিশ্রের ভাই বিকাশ মিশ্র ৷ তাঁর সম্পত্তি ও আয়ের হিসেব করতে গিয়ে নাকানি-চোবানি খেতে হচ্ছে ইডির গোয়েন্দাদের (ED officials puzzle over how to calculate Bikash Mishra source of income) ৷

2. Dilip Slams Tathagata : স্ত্রীর আঁচলের তলায় বসে টুইট করা অনেক সহজ, তথাগতকে নিশানা দিলীপের

বৃহস্পতিবার আরও একবার বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথাগত রায়কে আক্রমণ করেন দিলীপ ঘোষ (BJP MP Dilip Ghosh Slams Tathagata Roy) ৷ বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি বলেন, স্ত্রীর আঁচলের তলায় বসে টুইট করা অনেক সহজ ৷

3. BGBS 2022 : অতীত রেকর্ড ছাপিয়ে বিনিয়োগ প্রস্তাব এল সবচেয়ে সফল শিল্প সম্মেলনে

সবচেয়ে সফল শিল্প সম্মেলন হয়েছে এবার বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (BGBS most successful industry conference this time, says Mamata) ৷ বিনিয়োগে অতীত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে 2022 বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন বলে জানান তিনি ।

4. Bagtui Massacre Update : আনারুলের জামিনের আবেদন খারিজ, সিবিআইকে কাঠগড়ায় তুললেন অভিযুক্তের আইনজীবী

গটুই কাণ্ডে তৃণমূল নেতা আনারুল হোসেনের জামিনের আবেদন খারিজ রামপুরহাট মহকুমা আদালতের (Anarul hossain bail rejected in bagtui massacre) । পাশাপাশি সিবিআইয়ের পলিগ্রাফ পরীক্ষার নির্দেশ নিয়ে সওয়াল আনারুলের আইনজীবীর ৷

5. Calcutta HC on Teacher Transfer Case : শিক্ষক বদলি সংক্রান্ত মামলায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

শিক্ষক বদলি সংক্রান্ত মামলায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Avijit Gangopadhay directs CID probe into teacher transfer case) ৷ এক মাস পরে তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে সিআইডিকে ।

6. Bangaon Teacher Assult : স্কুলের মধ্যে শিক্ষিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা, বনগাঁয় গ্রেফতার প্রধান শিক্ষক

শিক্ষিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে ধৃত অক্ষয় কুমার বিশ্বাস নামে বনগাঁর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (Headmaster Arrested in bangaon ) ৷ বৃহস্পতিবার ধৃতকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয় ।

7. Malda News : সম্পত্তি হাতিয়ে বাবা-মাকে তাড়াল ছেলে, প্রতিবাদ করায় বৃদ্ধকে খুনের চেষ্টা

ছোট ছেলেকে বিশ্বাস করে সবকিছু লিখে দিয়েছিলেন ৷ তাতেই কাল হল ৷ শাশুড়ির কুমন্ত্রণায় বৃদ্ধ বাবা-মা কে বাড়ি থেকে তাড়াল ছেলে ও বউমা (Man kicked out parents over property dispute in Malda) ৷ পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সাহানগর গ্রামের ঘটনা ৷

8. BJP Workers Protest : বিজেপির রাজ্য দফতরের বাইরে বিক্ষুব্ধদের বিক্ষোভ

গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন জেলায় বিজেপির কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন (BJP Workers Protest outside Party Head Office of Bengal) ৷ বৃহস্পতিবার কলকাতায় দলের রাজ্য দফতরের বিক্ষোভ দেখালেন বিক্ষুব্ধ নেতা ও কর্মীরা ৷

9. Landslide in Nirsa : ধানবাদে বেআইনি কয়লা খনিতে ধস, বাংলার 40 জনের চাপা পড়ার আশঙ্কা

নিরসায় ভূমিধসে চাপা পড়েছেন কমপক্ষে 40 জন শ্রমিক ৷ যাদের মধ্যে বেশিরভাগের বাড়ি পুরুলিয়ায় ৷ জানা গিয়েছে, অবৈধ খননের ফলেই এই ধস নেমেছে ৷ গ্রামবাসীদের ক্ষোভ, একাধিকবার ধসের আশঙ্কার কথা জানানোর পরেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি (40 people feared trapped after illegal coal mine collapse in Dhanbad) ৷

10. Visva Bharati Student Death : "ছেলেকে খুন করা হয়েছে", বিশ্বভারতীর হাসপাতালে বিক্ষোভ মৃত ছাত্রের পরিজনদের

বিশ্বভারতীর উত্তরশিক্ষা ছাত্রাবাস থেকে ছাত্রের দেহ উদ্ধার (Visva Bharati Student Death) ৷ প্রতিবাদে হাসপাতাল ও উপাচার্যের বাসভবনে বিক্ষোভ পরিজনের ৷ কারণ নিয়ে ধন্দে পুলিশ ৷