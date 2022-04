1. Jagdeep Dhankhar on Aliah University Incident : আলিয়ার উপাচার্য নিগ্রহের ঘটনায় মুখ্যসচিবকে তলব রাজ্যপালেরএদিন এই ঘটনার নিন্দা করতে গিয়ে রবিবার টুইটে রাজ্যপাল (Jagdeep Dhankhar on Aliah University Incident) লেখেন, "ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আগামীকাল দুপুর 1টায় মুখ্যসচিবকে ডেকে পাঠিয়েছি ৷ "

2. Jhalda Councillor Murder Case : 7 লাখে রফা, ঝালদা কাউন্সিলর খুনে নয়া তথ্য জানাল পুলিশ

তপন কান্দু খুনে নয়া তথ্য জানাল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ (Jhalda Councillor Murder Case) ৷ সাত লক্ষ টাকার বিনিময়ে খুন হন ঝালদার (Jhalda News) কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু ৷ রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার এস সেলভামুরুগান (7 Lakhs Deal for Jhalda Councillor Murder Claim Purulia District Police) ।

3.Alia University Row : পিএইচডির প্রবেশিকার প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছেন উপাচার্য, গ্রেফতারির আগে বিস্ফোরক গিয়াসউদ্দিন

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-কাণ্ডে গ্রেফতারির আগে সাংবাদিক বৈঠক অভিযুক্ত প্রাক্তন ছাত্রনেতা গিয়াসউদ্দিন মণ্ডলের ৷ সেখানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে পিএইচডি-তে ভর্তির রেট (Research Entrance Test) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ করেছেন (Allegation Against Alia University VC to leak RET Question Paper) ৷ গিয়াসউদ্দিনের দাবি সেই নিয়ে তিনি উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, উপাচার্য তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাননি ৷ তাই জোর করে ভিতরে ঢোকেন তিনি ৷ আর উপাচার্যকে গালাগালি দেওয়ার সপক্ষে তাঁর যুক্তি, সেটা না করলে নাকি, এত বড় দুর্নীতির বিষয়টি তিনি সামনে আনতে পারতেন না ৷ তবে, অবশ্যই তাঁর প্রতিবাদের পথ ভুল ছিল বলে স্বীকারও করতে শোনা গেল গিয়াসউদ্দিনকে ৷

4. Aliah University Vice Chancellor : আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হেনস্থার ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত ছাত্রনেতা গিয়াসউদ্দিন

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনায় (Aliah University Vice Chancellor harassment case ) নিন্দায় সরব হয়েছে শিক্ষা মহল ৷

5. Pakistan PM Imran Khan : 'আম্পায়ার'-এর সিদ্ধান্তে নট আউট ইমরান, ভোটাভুটির আগেই সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ

পাকিস্তানের মসনদে আপাতত টিকে গেলেন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ৷ ইস্তফা দিতে হল না ৷ তার আগেই অনাস্থা বাতিল হয়ে গেল (Pakistan PM Imran Khan) ৷

6. Marriage at Oldage Home : ভালবাসার কাছে হার মানল বয়স, বৃদ্ধাশ্রমেই বিয়ের ফুল ফুটল সুব্রত-অপর্ণার

ভালবাসার কাছে হার মানল বয়স ৷ পরস্পরের পাশে থাকার প্রতিজ্ঞা করলেন বছর সত্তরের সুব্রত সেনগুপ্ত ও বছর পঁয়ষট্টির অপর্ণা চক্রবর্তী ৷ আইনি পদ্ধতিতে সম্পন্ন হল বিয়ে (Marriage at Oldage Home) ৷ কীভাবে একে অপরের কাছাকাছি এলেন তাঁরা ?

7. Imran Khan on Pakistan polls: ইমরানের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে বিরোধীরা, 90 দিনের মধ্যে ভোট পাকিস্তানে !

ইমরান খানের (Imran Khan advises President to dissolve assemblies) বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ বিরোধীরা (Imran Khan on Pakistan polls) ৷ এদিকে, পাক প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, 90 দিনের মধ্যে ভোট হবে পাকিস্তানে (Imran Khan calls for fresh polls)৷

8. Midnapore College : ইতিহাস গবেষণার সুযোগ বাড়াতে মেদিনীপুর কলেজকে পৈত্রিক ভিটে দান করলেন প্রাক্তনী

কলেজে ইতিহাস গবেষণার সুযোগ বাড়াতে নিজের পৈত্রিক বাড়ি দান করলেন মেদিনীপুর কলেজের প্রাক্তনী ড. অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় (Annapurna Chatterjee donates her house to Midnapore College) ৷

9. Asansol By Election 2022 : আসানসোলে প্রচারে বেরিয়ে তরমুজ খেলেন অগ্নিমিত্রা

কাঠফাটা রোদ্দুর। প্রায় 42 ডিগ্রি তাপমাত্রায় তপ্ত আসানসোল (Asansol By Election 2022)। ভোটের উত্তাপে আরও গরম আসানসোল। রবিবাসরীয় প্রচারে তাই খানিক স্বস্তি পেতে তরমুজ খেলেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। আজ আসানসোলের বার্নপুর মার্কেটে রবিবাসরীয় প্রচার করেন অগ্নিমিত্রা। প্রচারের মাঝেই তরমুজ খান তিনি। শুধু তাই নয়, পয়লা বৈশাখে পরার জন্য শাড়িও পছন্দ করে যান বিজেপি প্রার্থী। প্রচারের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, "আসানসোলে এই প্রচণ্ড গরম। দরদর করে ঘাম বেরোচ্ছে। কিন্তু এটাই তো ভাল লাগছে। প্রচারে বেরিয়ে কেউ তরমুজ খাওয়াচ্ছেন, কেউ লেবুজল খাওয়াচ্ছেন। আসানসোল নিজের মেয়েকেই চায়।"

10. Abhishek Banerjee Road Show : আসানসোল-বালিগঞ্জে ভোট প্রচারে অভিষেক, করবেন রোড শো

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বড় প্রচারসভা না করে রোড শো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee will take part in Road Shows), তৃণমূল সূত্রে এমনই খবর ৷