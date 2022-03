1. Rampurhat Massacre : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সন্ধ্যায় বগটুই গ্রামে ডিজি, ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখলেন

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো রামপুরহাটের বগটুইয়ের (Rampurhat Massacre) পোড়া বাড়িগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য, ডিআইজি (পশ্চিমাঞ্চল) সঞ্জয় সিং, পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ।

2.TMC demand Dhankhar Removal : শাহি সাক্ষাতে ফের রাজ্যপালের অপসারণ চাইল তৃণমূল

রামপুরহাটের ঘটনা নিয়ে তাঁকে অবহিত করতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদরা ৷ বৈঠকে রাজ্যপালের অপসারণ দাবি করলেন তৃণমূল সাংসদদের 13 সদস্য়ের প্রতিনিধিদল (13 members of TMC delegation meet Amit Shah) ৷

3.Rampurhat Massacre : ক্ষতিপূরণ নয়, অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে সরব বগটুইয়ে নিহতদের পরিজন

সোমবার বীরভূমের বগটুইয়ে আটজনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে ৷ বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ তিনি অন্যতম অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে বলেছেন ৷ ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছেন ৷ কিন্তু গ্রামবাসীদের দাবি যে ক্ষতিপূরণ নয়, অভিযুক্তদের ফাঁসি হোক (Bagtui Victims Relatives wants Capital Punishment of Accused Persons) ৷

4.Rampurhat Massacre: বগটুই কাণ্ডে সাসপেন্ড করা হল রামপুরহাটের এসডিপিও ও আইসিকে

বগটুই গ্রামের ঘটনায় সাসপেন্ড করা হল রামপুরহাটের এসডিপিও সায়ন আহমেদ ও আইসি ত্রিদীপ প্রামাণিককে (Suspended SDPO and IC) ৷

5.Anarul Hossain Arrest : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেতেই তৎপর পুলিশ, তারাপীঠ থেকে গ্রেফতার ‘পলাতক’ আনারুল

তারাপীঠ থেকে গ্রেফতার হলেন রামপুরহাট 1 নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি আনারুল হোসেন (Anarul Hossain Arrested from Tarapith ) ৷ আনারুলকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Orders to Arrest TMC Leader Anarul in Bagtui Case) ৷

6. ED Summons Abhishek : কয়লা-কাণ্ডে ফের অভিষেককে তলব ইডির

কয়লা পাচার-কাণ্ডে এর আগেও দু’বার অভিষেককে জেরা করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED Summons Abhishek Banerjee on March 29 in Coal Smmugling Case) ৷ গত সোমবারই প্রায় আট ঘণ্টা অভিষেককে জেরা করে ইডি (Enforcement Directorate) ৷

7.MS Dhoni Quits Captaincy: চেন্নাইয়ের নেতৃত্ব ছাড়লেন মাহি, ধোনির ব্যাটন জাড্ডুর হাতে

আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন মহেন্দ্র সিং ধোনি (MS Dhoni Quits Captaincy) ৷ চেন্নাইয়ের নেতৃত্ব দেবেন রবীন্দ্র জাদেজা ৷

8.Rampurhat Massacre : পুড়িয়ে মারার আগে মারধর করা হয় বগটুইয়ের আটজনকে, ময়নাতদন্ত রিপোর্টে উঠে এল তথ্য

সোমবার রাতে বীরভূমের বগটুই গ্রামে আটজনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে ৷ ময়নাতদন্তের পর দেখা যাচ্ছে যে পুড়িয়ে মারার আগে ওই আটজনকে মারধরও করা হয়েছিল (Autopsy Report Claims Birbhum victims badly beaten up before being burnt alive) ৷

9.Ambulance Accident : শিলিগুড়িতে ট্রাকের সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে গর্ভবতী মহিলা-সহ তিনজনের মৃত্যু

শিলিগুড়িতে পথে ট্রাকের সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে গর্ভবতী মহিলা-সহ তিনজনের মৃত্যু ৷ ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি সংলগ্ন নৌকাঘাটের পোড়াঝার এলাকায় ( Track And Ambulance Accident)।

10. Tribute To Abhishek Chatterjee : টেকনিশিয়ান জুড়ে তখন শুধুই নিস্তব্ধতা, বিদায় মিঠুদা...

অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের মরদেহ নিয়ে আসা হল টেকনিশয়ান স্টুডিওতে। চোখের জলে অভিনেতাকে বিদায় জানালেন কলাকুশলীরা (Tribute To Abhishek Chatterjee) । তাঁকে শেষ বিদায় জানাতে রাজ চক্রবর্তী, জুন মালিয়া, অনিন্দ্য চক্রবর্তী, রাজন্যা মিত্র, প্রতীক সেন, সোনামণি সাহা, বিশ্বনাথ বসু, কৌশিক চক্রবর্তী, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নীল মুখোপাধ্যায়, সপ্তর্ষি রায়, রাহুল চক্রবর্তী, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস-সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।