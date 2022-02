1. Bengal Civic Polls 2022 : শ্রীরামপুরে স্ত্রী তৃণমূল প্রার্থী, স্বামী মনোনয়ন দিলেন নির্দলে

পৌরসভা নির্বাচনে বুধবার ছিল মনোনয়নের শেষ দিন ৷ হুগলির বৈদ্যবাটি ও শ্রীরামপুর পৌরসভায় বহু নির্দল প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন (many political workers files nomination as independent from bjp tmc dissidents at sreerampur baidyabati) ৷ তাঁদের কেউ তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ, তো কেউ বিজেপিতে টিকিট না পেয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ৷

2. CBSE Offline Exam : এপ্রিলে সিবিএসই দশম-দ্বাদশের পরীক্ষা নেবে অফলাইনে

26 এপ্রিল থেকে অফলাইনে পরীক্ষা নেবে সিবিএসই কর্তৃপক্ষ (CBSE to conduct offline exam from 26 April) ৷ বুধবার এনিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বোর্ড ৷

3. Jyotipriya warns TMC Dissidents : মমতাকে ছাড়া তৃণমূলে কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, বিক্ষুব্ধদের বার্তা জ্যোতিপ্রিয়র

তৃণমূল প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে বুধবার বারাসতে জেলাশাসকের দফতরে আসেন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ৷ সেখানে তিনি তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ নির্দল প্রার্থীদের কড়া বার্তা দিলেন তিনি (Jyotipriya Mallick warns TMC Dissidents before Municipality Election) ৷

4. Left criticize of Lata Mangeshkar: স্বর্গীয় লতা মঙ্গেশকরকে নিয়ে বামদের কটুক্তি বাংলার মানুষ সমর্থন করবে না: সুকান্ত

বামেরা সামাজিক মাধ্যমে স্বর্গীয় লতা মঙ্গেশকরকে নিয়ে যেভাবে কটূক্তি (Left criticize of Lata Mangeshkar) করছে, তাতে বাংলার মানুষ সমর্থন করবে না ৷ এমনটাই মনে করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷

5. Bengal Civic Poll 2022 : শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে বদ্ধপরিকর, হাইকোর্টে জানাল রাজ্য নির্বাচন কমিশন

শান্তিপূর্ণভাবে পৌরনিগম ও পৌরসভার প্রত্যেকটি আসনে ভোট করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য নির্বাচন কমিশন ৷ সেই লক্ষ্যেই প্রতিটি জায়গাতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে আদালতে জানাল তাঁরা (State Election Commission) ৷

6. Second Hooghly Bridge : 13 ফেব্রুয়ারি 6 ঘণ্টা বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু

13 ফেব্রুয়ারি রাত আটটা থেকে রাত দু'টো পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু বা দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ ৷ ভার এবং পরিবহণ ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত এই সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ এবং এইচআরবিসি (Second Hooghly Bridge Maintenance) ৷

7. 2024 Lok Sabha elections: 9 দিনের বঙ্গ সফরে মোহন ভগবত

পাখির চোখ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচন। সংগঠন সাজাতে আবার দশ দিনের বঙ্গসফরে আসছেন মোহন ভগবত (election campaign) ।

8. Corona Update in Bengal : রাজ্যে সংক্রমণ হাজারের নিচে, মৃত্যু 28

গত 24 ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 884 জন (Bengal Corona Cases) ৷ গতদিনের তুলনায় এদিন সামান্য বাড়ল সংক্রমণ ৷ মঙ্গলবার কোভিডে আক্রান্ত হন 736 জন ৷

9. Rural Development in Bengal : গ্রাম বাংলার উন্নয়নে 500 কোটি বরাদ্দ মমতার সরকারের

গ্রাম বাংলার উন্নয়ন ও পরিকাঠামো পুনর্গঠনে 500 কোটি টাকা বরাদ্দ করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার (Mamata Govt Allocate Funds for Rural Bengal Development) ৷ মোট 9টি দফতরকে এই অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে ৷ সবচেয়ে বেশি টাকা দেওয়া হচ্ছে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দফতরকে ৷

10. recover fake currency: সল্টলেকে লক্ষাধিক টাকার জাল নোট-সহ ধৃত 2

ভোটের আগে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ জাল নোট (recover fake currency) । রবিবার রাতে সল্টলেকের ইএমবাইপাস সংলগ্ন ভেড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার করল কলকাতা পুলিশের এসটিএফ । ধৃতরা হলেন মহসিন খান ও তনয় দাস ।