করোনা আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় পশ্চিম বর্ধমানে মৃত্যু হয়েছে 9 জনের ৷ কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 5 জনের (5 Died of Corona in Kolkata) ৷

2. Student killed in Nalhati : ঝগড়ার মাঝেই স্ত্রীকে গুলি স্বামীর, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মৃত কলেজ ছাত্রী

নলহাটিতে গুলি লেগে মৃত্যু হল কলেজ ছাত্রীর ৷ বাড়ির ছাদে বীরু শেখের সঙ্গে তার স্ত্রীর ঝগড়া চলছিল । ঝগড়ার মাঝেই স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি করে বীরু । সেই গুলি লাগে কলেজ ছাত্রী নিকিতার গায়ে (College student dead by gunshot in Nalhati) ।

3. PIL in demand of removing Governor: রাজ্যপালকে সরানোর দাবিতে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (PIL in demand of removing Governor)-কে সরানোর দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা হল জনস্বার্থ মামলা (PIL filed in Calcutta High Court)) ৷

4. Suvendu Criticises Mamata : "মুখ্যমন্ত্রী সনাতনী বিরোধী", মমতাকে আক্রমণ শুভেন্দুর

আগামী 12 ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ভোট (Siliguri Municipal Election 2022) অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ৷

5. AMC Election 2022 : ‘উনি কে ? চিনি না তো !’ বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে চিনতেন পারলেন না আসানসোলবাসী

আসানসোলে বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে প্রচার সারলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার । তাতে উচ্ছ্বসিত বিজেপির কর্মী-সমর্থক থেকে শুরু করে জেলার নেতারা ।

6. Molest Allegation Arrest : মৌলালির মোড়ে মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগ, গ্রেফতার দুই

মঙ্গলবার কলকাতার মৌলালির মোড়ে এক মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে (Two men allegedly Molest a Woman in Kolkata) ৷ মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে মুচিপাড়া থানার পুলিশ দু’জনকে গ্রেফতার করেছে ৷

7. Dacoits loots Rs 1 crore at Howrah: ভরদুপুরে হাওড়ায় ডাকাতি, বন্দুক উঁচিয়ে এক কোটি লুঠ করে উধাও তিন দুষ্কৃতী

ভরদুপুরে দুঃসাহসিক ডাকাতি হাওড়ায় (Dacoits loots Rs 1 crore at Howrah) ৷ বন্দুক উঁচিয়ে এক কোটি টাকা নিয়ে চম্পট দিল ডাকাত দল (Howrah Dacoity) ৷

8. Bengal Civic Polls 2022 : তৃণমূলের ভয়ে ডায়মন্ডহারবারে লুকিয়ে মনোনয়ন, অভিযোগ সিপিএম-বিজেপির

একদিকে যখন মিছিল করে মনোনয়ন জমা দিল তৃণমূল কংগ্রেস, তখন সিপিএম ও বিজেপির দাবি, শাসকদলের সন্ত্রাসের জেরে তারা লুকিয়ে মনোনয়ন জমা দিয়েছে (cpim-bjp claims that they file nomination secretly because of tmc fear) ৷

9. Bengal Civic Poll 2022 : সবুজ না গেরুয়া কার দখলে যাবে বিষ্ণুপুর, মন্দির শহরে চড়ছে ভোটের পারদ

আগামী 27 ফেব্রয়ারি পৌরভোট বিষ্ণুপুরে (Bishnupur Municipality Election 2022)

10. Online Gaming : অনলাইন গেম নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ লালবাজারের

ফুলবাগানের এক 12 বছরের বালক বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে মারা গিয়েছে ৷ সেও অনলাইন গেমে আসক্ত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ তার পরই অনলাইন গেম (Online Gaming) নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ লালবাজারের ৷