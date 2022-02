বাজেট অধিবেশনে সোমবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের (President Ramnath Kovind) ভাষণের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷ সেই বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেসকে চড়া ভাষায় আক্রমণ করেন ৷

2. Mamata Banerjee Speaks on Land Acquisition : "জোর করে জমি নেব না", দ্বিতীয় বিমানবন্দর প্রসঙ্গে মন্তব্য মমতার

এই ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজনীতির অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee) ৷

3. Mamata Banerjee on Party Candidate List : "বক্সী-পার্থর দেওয়া তালিকাই ফাইনাল", প্রার্থী বিতর্কে জল ঢেলে মন্তব্য মমতার

উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে (UP Assembly Election) অখিলেশ যাদবের সমর্থনে প্রচার করতে এদিন লখনউ রওনা হলেন মমতা ৷

4. TMC-IPac Collaboration : আইপ্যাক ও তৃণমূলের সম্পর্কের কি শেষের শুরু, তালিকা বিভ্রাটে বাড়ছে জল্পনা

2019-এর লোকসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ শুরু করে প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আইপ্যাক ৷ কিন্তু সেই সম্পর্কের কি শেষের শুরু হয়েছে, ক্ষোভ-বিক্ষোভে জল্পনা বাড়ছে (will tmc and ipac collaboration going towards end) ৷

5. Corona Update in Bengal : চব্বিশ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত 641, সংক্রমণের হার কমে 2 শতাংশের ঘরে

গত চব্বিশ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে এরাজ্যে মৃত্যু হয়েছে 29 জনের (Died of Corona in Bengal) ৷

6. Ration Fraud in Chandrakona : রেশনে কারচুপি! ধান্যগাছিতে ডিলারের মুখে কালি মাখালেন গ্রাহকরা

চন্দ্রকোনার ধান্যগাছি গ্রামে রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ (Ration Fraud in Chandrakona) ৷ প্রতিবাদে রেশন ডিলারের মুখে কালি মাখিয়ে দেওয়ার অভিযোগ গ্রাহকদের বিরুদ্ধে (Customers Smear Ink on Ration Dealer for Fraud Allegation) ৷

7. drought in West Bengal Invesment do not end: বিনিয়োগে খরা কাটল না রাজ্যে, কেন্দ্রীয় সমীক্ষায় প্রকাশ

2021 সালেও রাজ্যে নতুন বিনিয়োগের খরা কাটল না (drought in West Bengal Invesment do not end) । কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের সংখ্যাতত্ব শাখা, ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্ড্রাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড-এর পক্ষ থেকে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে ।

8. Narendra Modi On Up Women: বিজেপি সরকার ইউপিতে মহিলাদের প্রকৃত সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছে : মোদি

সোমবার 'জন চৌপল' (jan chaupal) ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "একটা সময় ছিল যখন উত্তরপ্রদেশে ধর্ষণ, মহিলাদের সম্মানহানি খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল।

9. Sudip Roy Barman Quits BJP : ত্রিপুরা বিজেপিতে ভাঙন, অনুগামীকে নিয়ে দল ছাড়লেন সুদীপ

সুদীপ রায়বর্মন ত্রিপুরার রাজনীতিতে হেভিওয়েট বলে পরিচিত ৷ তিনি বিজেপি ছেড়ে (Sudip Roy Barman Quits BJP) কোন দলে যোগ দেন, সেই দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ৷

10. AMC Election 2022 : ভোটে অশান্তি হলে প্রতিরোধ করবে মানুষ, আসানসোলের প্রচারে মন্তব্য অর্জুনের

5 দিনের মাথায় রাজ্যের 4টি পৌরনিগমের নির্বাচন ৷ তাই শেষ মুহূর্তের প্রচারে আসানসোলে ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং (Arjun Singh Campaign for BJP Candidates of Asansol Corporation Election) ৷