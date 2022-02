1. Statue of Equality : 216 ফুট উচু 'স্ট্যাচু অফ ইকুয়ালিটি'র উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

শনিবার হায়দরাবাদে স্ট্যাচু অফ ইকুয়ালিটির উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi inaugurate the Statue of Equality) ৷ একাদশ শতাব্দীর ভক্তি সাধক রামানুচার্যের এই মূর্তির উচ্চতা 216 ফুট ৷

2. Anubrata uses Indecent language : দেরিতে আসায় অশালীন ভাষায় তৃণমূল প্রার্থীকে ধমক অনুব্রতর

শনিবার বোলপুর থেকে বীরভূমের পাঁচটি ও বর্ধমানের একটি পৌরসভার প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয় (Bengal Civic Polls 2022) ৷ সেখানে অনুব্রত স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন, ‘‘হকি খেলাটাই ভালো হবে ।"

3. Lata Mangeshkar Health Update : সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের শারীরিক পরিস্থিতি আপাতত স্থিতিশীল

সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের শারীরিক পরিস্থিতি আপাতত স্থিতিশীল ( Lata Mangeshkar is slightly better now) ৷ সকালেই শারীরিক পরিস্থিতির হঠাৎ অবনতির ফলে তাঁকে ফের একবার ভেন্টিলেশনে স্থানান্তর করতে হয় ৷

4. Darjeeling Snowfall: একমাসে সাতবার, ফের বরফে মুড়ল দার্জিলিং

সব কিছু উজার করে প্রকৃতি সজিয়েছে পাহাড়কে। আর দার্জিলিংয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমস্ত কিছুকেই হার মানায় । শীতকালে এই সৌন্দর্য আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায় । শৈলরানি সেজে ওঠে স্বমহিমায় । তার উপর তুষারপাত হলে তো উপরি পাওনা পর্যটক থেকে সাধরণ মানুষের ।

5. China is illegally occupying Indian territory : অবৈধভাবে ভারতের জমি দখলে রেখেছে চিন, সংসদে কবুল মন্ত্রীর

লাদাখে ভারতের 38 হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা অবৈধ ভাবে দখল করে রেখেছে চিন ৷

6. TMC Candidate List : সুব্রতর কথাতেই সুর নরম অখিলের, ছাড়ছেন না নির্বাচনী কমিটির আহ্বায়ক পদ

দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর সঙ্গে কথা বলার পরেই নিজের সিদ্ধান্ত বদলালেন অখিল গিরি (Akhil Giri withdraws his decision) ৷

7. First BJP MP passes away : প্রয়াত বিজেপির প্রথম সাংসদ, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

প্রয়াত বিজেপির প্রথম সাংসদ চন্দুপাতলা জঙ্গা রেড্ডি ৷

8. Saraswati Puja 2022 : 2 বছর পর স্কুলের সরস্বতী পুজোয় অংশ নিয়ে আনন্দে মাতল পড়ুয়ারা

করোনা পরিস্থিতির মধ্যে গত 3 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যের স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন ৷

9. Corona Update in Bengal : সামান্য বাড়ল সংক্রমণের হার, মৃতের সংখ্যা 30-এর উপরে

গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা 1 হাজার 345 ৷ সংক্রমণ কমলেও দৈনিক মৃতের সংখ্যা এখনও 30-এর উপরেই রয়েছে ৷

10. Kiara Advani New look : নতুন ফটোশ্যুটের ভিডিয়োয় অনুরাগীদের মনে আগুন জ্বালালেন কিয়ারা

নিজের নতুন ফ্য়াশন ফটোশ্যুটের ভিডিয়ো শেয়ার করে অনুরাগীদের মন মাতালেন অভিনেত্রী কিয়ারা আদবানি ৷