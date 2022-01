সমাজবাদী পার্টির সহ-সভাপতি কিরণময় নন্দ বৈঠক করতে হাজির হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে ৷ বৈঠক শেষে জানালেন, সপার হয়ে প্রচারে নামবেন তৃণমূল সুপ্রিমো (Mamata Banerjee to campaign for Akhilesh Yadav) ৷

2. একই ছাত্রকে 10 মিনিটে দু'বার ভ্যাকসিন ডেবরায়

ডেবরায় এক স্কুল ছাত্রকে দুবার করোনার টিকা দেওয়ার ঘটনায় চরম বিতর্ক তৈরি হয়েছে (Debra student got COVID shot twice) ৷ এমন ঘটনা ঘটল কীভাবে তা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর ৷

3. ফেব্রুয়ারির শুরুতেই তৃণমূলের সাংগঠনিক নির্বাচন, জানালেন পার্থ

পাঁচ বছর পর আগামী 2 ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ঘাসফুলের সাংগঠনিক নির্বাচন (organizational election of TMC in early February)। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তেমনটাই জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

4. অভিষেকের আপ্ত সহায়ককে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ নয় কেন, ইডির আচরণে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল কয়লাকাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়কে ভার্চুয়ালি বা কলকাতার অফিসে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারে ইডি (Coal Scam Case at Calcutta High Court) ৷ কিন্তু এতদিনে একবারও জিজ্ঞাসাবাদ না করায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট ৷

5. ‘বাঁটুল’ এঁকে উপহার দিতেন, বাংলা কমিক্সের স্রষ্টার স্মৃতিচারণায় শিল্পীমহল

ছিয়ানব্বই বছর বয়সে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বাংলা কার্টুনের জনক নারায়ণ দেবনাথ (Narayan Debnath Death Reaction) ৷ তাঁর সৃষ্টি হাঁদা-ভোদা, বাঁটুল দি গ্রেট, নন্টে-ফন্টেরা বাঙালির শৈশবের সঙ্গী ৷ তাঁর প্রয়াণে, তাঁর স্মৃতিচারণায় শিল্পীমহল (Bengal Literary and film industry in memory of Narayan Debnath) ৷

6. নেতাজির প্রতি বিজেপি সরকার যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল, ট্যাবলো বিতর্কে রাজনাথের চিঠি মমতাকে

সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে বাদ পড়েছে বাংলার ট্যাবলো (Bengal's Tableau for Republic Day Parade) ৷ এবার বাংলার থিম ছিল নেতাজি ৷ রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ, নেতাজি নিয়ে রাজনীতি করছে মোদি সরকার (Netaji Tableau Controversy) ৷ সেই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এল প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের চিঠি ৷ যে চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, নেতাজির প্রতি বিজেপি সরকার যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ৷

7. 23 জানুয়ারি দেশপ্রেম দিবস পালনের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

23 জানুয়ারি দেশপ্রেম দিবস হিসেবে (Patriots Day on 23 January) পালনের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হল কলকাতা হাইকোর্টে (PIL filed at Calcutta High Court) ৷

8. আইপিএলে নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি লখনউয়ের নেতৃত্বে কেএল রাহুল

দলের নাম ঘোষণা না-হলেও আসন্ন আইপিএলে নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলা লখনউ তাদের অধিনায়ক চূড়ান্ত করে ফেলল ৷ 2022 আইপিএলে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার আরপিএসজি গ্রুপের মালিকানাধীন লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নেতৃত্ব দেবেন কান্নুর লোকেশ রাহুল (KL Rahul set to lead Lucknow IPL franchise) ৷

9. বার্নপুরে জনবহুল এলাকায় খুন, থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্তের

বার্নপুরে রহমতনগরে এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ স্থানীয় যুবকের বিরুদ্ধে (Person Murdered in Burnpur) ৷ মৃতের নাম ফয়জল ইমাম ৷ ঘটনায় অভিযুক্ত মহম্মদ আলি ওরফে সোনু নিজে পুলিশের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন (Accused Went to Police Station and Surrendered) ৷ ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে খুন বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷

10. অস্কার কমিটির অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাবে দক্ষিণী ছবি জয় ভীম

অস্কারের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল দ্য মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স এবার তাদের চ্যানেলে দেখানোর জন্য বেছে নিল ভারতীয় ছবি জয় ভীম-এর একটি ভিডিও ক্লিপকে (The video of the Tamil film Jai Bhim has made it to the official YouTube channel of the Oscars) ৷ দক্ষিণী পরিচালক জ্ঞানভেলের এই ছবিটি প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ৷ এবার ছবির প্রথম 12 মিনিট 47 সেকেন্ডের একটি ভিডিও ক্লিপ নিজেদের চ্য়ানেলে দেখানোর সিন্ধান্ত নিলেন ৷ এর পর্বটির নাম সিন অফ দ্য অ্যাকাডেমি ৷